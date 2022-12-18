С семьёй, в компании друзей или самостоятельно зовём познавательно и нескучно отдохнуть от рабочих будней.



Мы покажем вам два города на Волге, интересных историей, с сохранившимися древними храмами и монастырями и уютной атмосферой, переносящей в прошлое и далёкой от суеты больших городов.



Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях. Послушаете игру на редком инструменте — гармонике, рассмотрите уникальные изделия из бересты и попробуете местный сыр.