Погулять по берегу реки, полюбоваться историческими зданиями и заглянуть в музеи сыра и музыки
С семьёй, в компании друзей или самостоятельно зовём познавательно и нескучно отдохнуть от рабочих будней.
Мы покажем вам два города на Волге, интересных историей, с сохранившимися древними храмами и монастырями и уютной атмосферой, переносящей в прошлое и далёкой от суеты больших городов.
Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях. Послушаете игру на редком инструменте — гармонике, рассмотрите уникальные изделия из бересты и попробуете местный сыр.
Мы покажем вам два города на Волге, интересных историей, с сохранившимися древними храмами и монастырями и уютной атмосферой, переносящей в прошлое и далёкой от суеты больших городов.
Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях. Послушаете игру на редком инструменте — гармонике, рассмотрите уникальные изделия из бересты и попробуете местный сыр.
Ближайшие даты:
14
янв
янв
21
янв
янв
28
янв
янв
4
фев
фев
11
фев
фев
18
фев
фев
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Агентство вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, 10:30-11:30Завершение: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Ярославле
Провели 2380 экскурсий для 3557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.Задать вопрос
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