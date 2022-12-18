Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме

Погулять по берегу реки, полюбоваться историческими зданиями и заглянуть в музеи сыра и музыки

С семьёй, в компании друзей или самостоятельно зовём познавательно и нескучно отдохнуть от рабочих будней.

Мы покажем вам два города на Волге, интересных историей, с сохранившимися древними храмами и монастырями и уютной атмосферой, переносящей в прошлое и далёкой от суеты больших городов.

Вы осмотрите более 30 архитектурных объектов и памятников и побываете в 5 музеях. Послушаете игру на редком инструменте — гармонике, рассмотрите уникальные изделия из бересты и попробуете местный сыр.
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Увлекательные выходные: суббота в Ярославле, воскресенье в Костроме
Ближайшие даты:
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев
11
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Агентство вправе изменить порядок проведения экскурсий с сохранением целостности программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, 10:30-11:30
Завершение: Ярославль, ж. - д. вокзал Ярославль-Главный, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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