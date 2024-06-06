1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750₽ за человека
Групповая
6 часов
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900₽ за человека
Групповая
10 часов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Пять городов Калининградской области за один день
Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарное побережье из Зеленоградска
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 21
Расписание: по понедельникам в 08:45
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150₽ за человека
Групповая
9 часов
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
2 200₽ за человека
Групповая
11 часов
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:50
20 июня в 08:50
3 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Расписание: по пятницам в 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
9 часов
«Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск
Погрузитесь в историю Российского флота и посетите крепость Пиллау в Балтийске. Узнайте о Петре I и его вкладе в развитие кораблестроения
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По субботам в 9:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
7 часов
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск
Расписание: По средам в 8:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по средам в 08:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 07:45
15 июня в 07:45
22 июня в 07:45
2 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 08:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уникальное явление природы
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина 10
Расписание: По средам в 9:40
12 июня в 09:40
19 июня в 09:40
1 900₽ за человека
Групповая
6 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по вторникам в 8:45
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
9.5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
16 537₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ММаргарита31 мая 2024Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ЕЕлена30 мая 2024Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
- ММаргарита29 мая 2024Мне все понравилось, было классно!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На весь день»
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