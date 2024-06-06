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🚌 На автобусе Групповая 6 часов 599 отзывов Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда Начало: Ул. Ленина, 10 Расписание: Ежедневно в 9:30 1 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 8 отзывов Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа) Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции Начало: Ул. Окружная, 3 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 30 отзывов Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии 2 850 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Популярное предложение Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 20 отзывов От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15 Расписание: Пт и сб в 08:30 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 11 отзывов Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: По воскресениям в 7:45 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 10 отзывов «Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: По воскресеньям в 7:45 от 2 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 67 отзывов Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция» Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20 1 490 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Пять городов Калининградской области за один день Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд Начало: По желанию заказчика Расписание: Ежедневно, по договоренности 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Янтарное побережье из Зеленоградска Начало: По желанию заказчика Расписание: Ежедневно, по договоренности 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 1 отзыв Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции Начало: Ул Окружная, 15 1 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 6 отзывов Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга» Начало: Г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 21 Расписание: по понедельникам в 08:45 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 35 отзывов Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10 2 150 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 28 отзывов По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: По четвергам в 8:45 2 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 1 отзыв «Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21 Расписание: По четвергам в 8:45 3 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 7 отзывов Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира» Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21 Расписание: по пятницам в 8:00 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 5 отзывов «Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск Погрузитесь в историю Российского флота и посетите крепость Пиллау в Балтийске. Узнайте о Петре I и его вкладе в развитие кораблестроения Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21 Расписание: По субботам в 9:00 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 3 отзыва «Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск Расписание: По средам в 8:45 2 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау» Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: по средам в 08:45 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 2 отзыва Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: по субботам в 07:45 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 1 отзыв Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: по субботам в 08:00 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 30 отзывов Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11 Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10 Расписание: по субботам в 8:45 2 000 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Зеленоградск и Куршская коса Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 12 отзывов В тени рыцарских замков. Прусские хроники Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По средам в 9:30 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 38 отзывов Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности от 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 25 отзывов Куршская коса - уникальное явление природы Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3 Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности 8 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 27 отзывов Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30 2 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 18 отзывов Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России Начало: Зеленоградск, ул. Ленина 10 Расписание: По средам в 9:40 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Форты и крепости Кёнигсберга Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По пятницам в 10:00 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий" Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Расписание: по вторникам в 8:45 2 900 ₽ за человека

Индивидуальная 9.5 часов 3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск Начало: Ваш отель, апартаменты Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.