Экскурсии на 1 день в Зеленоградске

Найдено 50 экскурсий в категории «На весь день» в Зеленоградске, цены от 1 200 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900 за всё до 7 чел.
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
176 отзывов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750 за человека
Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
343 отзыва
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 200 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
8 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500 за человека
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
30 отзывов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850 за человека
Увлекательная поездка на Куршскую косу
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Популярное предложение
Насладитесь красотой Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Путешествие на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные объекты и насладиться великолепными видами
Начало: Улица Окружная, 3, Зеленоградск
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 16:00
3 500 за человека
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
20 отзывов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500 за человека
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900 за человека
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
67 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490 за человека
Пять городов Калининградской области за один день
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Пять городов Калининградской области за один день
Посетите Калининград, Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск за один день. Узнайте историю, насладитесь морским воздухом и найдите янтарь
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь панорамами Балтики, прогуляйтесь по чистейшему песку и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Янтарное побережье из Зеленоградска
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Янтарное побережье из Зеленоградска
Начало: По желанию заказчика
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 июня в 07:00
18 июня в 07:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 21
Расписание: по понедельникам в 08:45
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 000 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
35 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150 за человека
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
28 отзывов
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
2 200 за человека
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:50
20 июня в 08:50
3 200 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Расписание: по пятницам в 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2 900 за человека
«Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
«Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск
Погрузитесь в историю Российского флота и посетите крепость Пиллау в Балтийске. Узнайте о Петре I и его вкладе в развитие кораблестроения
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По субботам в 9:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск
Расписание: По средам в 8:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 100 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по средам в 08:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 500 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 07:45
15 июня в 07:45
22 июня в 07:45
2 900 за человека
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 08:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 700 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
30 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000 за человека
Зеленоградск и Куршская коса
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800 за человека
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 12 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уникальное явление природы
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Куршская коса - уникальное явление природы
Начало: Зеленоградск, улица Вокзальная, 3
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
8 700 за всё до 4 чел.
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
18 отзывов
Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина 10
Расписание: По средам в 9:40
12 июня в 09:40
19 июня в 09:40
1 900 за человека
Форты и крепости Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
1 600 за человека
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по вторникам в 8:45
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 900 за человека
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Индивидуальная
9.5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Ежедневно в 9:00/ по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 3 чел.
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Индивидуальная
8 часов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
16 537 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
    читать дальше

    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Волшебная Куршская коса
    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
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    собеседник. Время пролетело незаметно. Комфортный автомобиль, умелое вождение и бронирование столика к обеду в ресторане в Рыбной деревне добавило позитива. Рекомендую Евгения для совместных путешествий!

    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и
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    Елена
    29 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и
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    Маргарита
    29 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Мне все понравилось, было классно!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  2. Волшебная Куршская коса
  3. Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
  4. Идиллическая Куршская коса
  5. Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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