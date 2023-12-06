3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск

Индивидуальная экскурсия в Зеленоградске
Дорогие гости! Наша индивидуальная, авто-пешеходная экскурсия проведет вас сразу по трем знаковым местам Калининградской области — Зеленоградску, Светлогорску и национальному парку «Куршская коса». Вы можете корректировать время осмотра достопримечательностей по вашему желанию. Предусмотрена остановка на обед и кофе-паузу в очень уютном месте.
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
3 в 1: Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
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9
дек
10
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Живые шагающие дюны
  • Высота Эфа
  • Рыбачий, Лесное
  • Танцующий лес
  • Балтийское море
  • Куршский залив и пляж
  • Яркие места Зеленоградска
  • Светлогорск

Описание

Балтийское приключение Сколько в России мест, которые имеют право называться всемирным наследием ЮНЕСКО? Для такой большой страны — совсем немного, и национальный парк Куршская коса в их числе. Говорят «Все дороги ведут в Рим», а у нас на Куршскую Косу. Не было еще такого туриста в нашем городе, который бы не запланировал путешествие в бескрайнее море дюн. Приглашаю вас в песчаное путешествие с интеллектуальным отдыхом в самом милом и уютном курортном городке на Балтике Зеленоградске и в респектабельном и романтичном Светлогорске, который мы называем городом Шумящего Моря. Приготовьтесь много ходить, дышать чистейшим морским воздухом, «покорять» песчаные вершины и балтийские курорты федерального значения. Организационные детали • Выезд ранний.
Экскурсия рассчитана примерно на 9-10 часов.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Профессиональное экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в национальный парк «Куршская коса»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, апартаменты
Завершение: Ваш отель или центр города по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Оплачивается отдельно: въезд на Куршскую косу
  • Гид корректирует время отправления во избежание пробок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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