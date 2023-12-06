Балтийское приключение Сколько в России мест, которые имеют право называться всемирным наследием ЮНЕСКО? Для такой большой страны — совсем немного, и национальный парк Куршская коса в их числе. Говорят «Все дороги ведут в Рим», а у нас на Куршскую Косу. Не было еще такого туриста в нашем городе, который бы не запланировал путешествие в бескрайнее море дюн. Приглашаю вас в песчаное путешествие с интеллектуальным отдыхом в самом милом и уютном курортном городке на Балтике Зеленоградске и в респектабельном и романтичном Светлогорске, который мы называем городом Шумящего Моря. Приготовьтесь много ходить, дышать чистейшим морским воздухом, «покорять» песчаные вершины и балтийские курорты федерального значения. Организационные детали • Выезд ранний.

Экскурсия рассчитана примерно на 9-10 часов.