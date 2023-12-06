Дорогие гости! Наша индивидуальная, авто-пешеходная экскурсия проведет вас сразу по трем знаковым местам Калининградской области — Зеленоградску, Светлогорску и национальному парку «Куршская коса». Вы можете корректировать время осмотра достопримечательностей по вашему желанию. Предусмотрена остановка на обед и кофе-паузу в очень уютном месте.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Живые шагающие дюны
- Высота Эфа
- Рыбачий, Лесное
- Танцующий лес
- Балтийское море
- Куршский залив и пляж
- Яркие места Зеленоградска
- Светлогорск
Описание
Балтийское приключение Сколько в России мест, которые имеют право называться всемирным наследием ЮНЕСКО? Для такой большой страны — совсем немного, и национальный парк Куршская коса в их числе. Говорят «Все дороги ведут в Рим», а у нас на Куршскую Косу. Не было еще такого туриста в нашем городе, который бы не запланировал путешествие в бескрайнее море дюн. Приглашаю вас в песчаное путешествие с интеллектуальным отдыхом в самом милом и уютном курортном городке на Балтике Зеленоградске и в респектабельном и романтичном Светлогорске, который мы называем городом Шумящего Моря. Приготовьтесь много ходить, дышать чистейшим морским воздухом, «покорять» песчаные вершины и балтийские курорты федерального значения. Организационные детали • Выезд ранний.
Экскурсия рассчитана примерно на 9-10 часов.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Профессиональное экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Билеты в национальный парк «Куршская коса»
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, апартаментыЗавершение: Ваш отель или центр города по желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Оплачивается отдельно: въезд на Куршскую косу
- Гид корректирует время отправления во избежание пробок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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