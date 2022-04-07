Два монастыря

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря
Два монастыря

Что вас ожидает 🤩

  • Второ-Афонский монастырь
  • Свято-Георгиевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем посетить две святых обители — Мужской Второ-Афонский монастырь и женский Свято-Георгиевский монастырь. Во время этого путешествия мы будем наполняться духовной энергией, а также любоваться захватывающими панорамами предгорья Кавказского хребта, Пятигорска и Ессентуков.

Наш маршрут начинается у подножия горы Бештау, где расположен Второ-Афонский монастырь. Афонские монахи однажды заметили сходство Бештау со священной греческой горой Афон. Благодаря этому факту в Пятигорске появился Свято-Успенский мужской монастырь. Мы пройдем по территории святой обители вместе со священнослужителем, увидим храм Георгия Победоносца, летнюю площадку для молитвы, пасеку и музей. Паломники съезжаются к подножью горы, чтобы обрести гармонию, восстановить силы и обратиться за помощью к Господу.

Затем мы отправимся на гору Дубровка в Ессентуках, где в 2000 году по инициативе двух братьев был основан Свято-Георгиевский женский монастырь из белого уральского мрамора. Сочетание прекрасного убранства и живописной природы дарит ощущение особенной божественной благодати. В монастыре можно заказать молитву или псалтырь, попросить благословение и приложиться к мощам Серафима Саровского, Святого Великомученика Георгия и Святой великомученицы Варвары.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Воскресенье в 13:20
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Воскресенье в 13:20

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

🚗На машине🧒Можно с детьми⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культура🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Железноводске

Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур из Железноводска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
от 12 000 за 1-2 чел.
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4
1 отзыв
Бештау, Медовая, Развалка: горный треугольник Железноводска
Открыть чарующие виды Кавминвод, посетить возрожденную обитель и узнать о феномене южной мерзлоты
4 000 за 1-4 чел.
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Пятигорск - Кисловодск - Железноводск - Ессентуки - Минеральные воды
В ходе экскурсии мы с Вами переместился во времени и увидим Пятигорск глазами великого русского поэта
11 500 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Железноводске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ