Приглашаем посетить две святых обители — Мужской Второ-Афонский монастырь и женский Свято-Георгиевский монастырь. Во время этого путешествия мы будем наполняться духовной энергией, а также любоваться захватывающими панорамами предгорья Кавказского хребта, Пятигорска и Ессентуков.

Наш маршрут начинается у подножия горы Бештау, где расположен Второ-Афонский монастырь. Афонские монахи однажды заметили сходство Бештау со священной греческой горой Афон. Благодаря этому факту в Пятигорске появился Свято-Успенский мужской монастырь. Мы пройдем по территории святой обители вместе со священнослужителем, увидим храм Георгия Победоносца, летнюю площадку для молитвы, пасеку и музей. Паломники съезжаются к подножью горы, чтобы обрести гармонию, восстановить силы и обратиться за помощью к Господу.

Затем мы отправимся на гору Дубровка в Ессентуках, где в 2000 году по инициативе двух братьев был основан Свято-Георгиевский женский монастырь из белого уральского мрамора. Сочетание прекрасного убранства и живописной природы дарит ощущение особенной божественной благодати. В монастыре можно заказать молитву или псалтырь, попросить благословение и приложиться к мощам Серафима Саровского, Святого Великомученика Георгия и Святой великомученицы Варвары.