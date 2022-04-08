Кисловодск - чудесный город

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Кисловодск - чудесный город
Кисловодск - чудесный город
Кисловодск - чудесный город
Кисловодск - чудесный город

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Кисловодска
  • Курортный парк
  • Нарзанная галерея
  • Главные Нарзанные Ванны
  • Курортный бульвар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время историко-краеведческой экскурсии в Кисловодск нас ждет знакомство с интересной архитектурой стиля модерн, крупнейшим парком Европы и легендарным нарзаном.

Бальнео-климатический курорт в окружении гор дарует богатырскую воду и приводит в восторг каждого: уникальный дендропарк, Нарзанная галерея-замок, крепость периода Кавказской войны, Главные Нарзанные Ванны в виде дворца и Курортный бульвар в стиле европейских курортных городов.

До наших дней в Кисловодске сохранилась крепость с боевой башней, каменной стеной и мощными воротами. Вместе с гидом мы пройдем на территорию историко-краеведческого музея “Крепость” и увидим интересную коллекцию.

Курортный парк Кисловодска считается самым большим парком Европы. Один из входов в парк украшен Колоннадой, а на территории парка можно увидеть редкие экзотические виды растений

Прогулка по Кисловодскому Арбату – Курортному бульвару – по атмосфере напоминает европейский курорт. Кисловодск часто сравнивают с Карловыми Варами.

Знаменитый кисловодский нарзан мы будем пробовать в историческом здании 19 века, похожем на средневековой рыцарский замок. Гид покажет Первоисточник молодости – «холодный кипяток» под стеклянным колпаком, и расскажет о нем интересную легенду.

Также мы увидим здание Главных Нарзанных Ванн 1903 года, украшенное индийскими башенками и мавританскими балкончиками, подобно восточному дворцу.

В завершении экскурсии мы окажемся на сувенирном рынке на бульваре, где желающие смогут приобрести сувениры на память о Кисловодске.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг в 13:50
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг в 13:50

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