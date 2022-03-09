Во время этой обзорной экскурсии мы познакомимся с историей открытия и развития Кавказских Минеральных Вод, посетим основные достопримечательности двух курортов, полюбуемся их архитектурными стилями, а также попробуем воду Ессентуки 17, 4 и знаменитый Кисловодский нарзан – “богатырский напиток”.

Мы увидим единственную сохранившуюся крепость времен Кавказской войны и здание Главных Нарзанных ванн начала 20 века в индо-сарацинском стиле – лучшее украшение города.

Курортный парк Кисловодска считается самым большим парком Европы. На его территории можно встретить около 300 видов деревьев и кустарников. Вместе с экскурсоводом мы прогуляемся по старой части парка и найдем: Лермонтовскую площадку, Зеркальный пруд, Стеклянную струю и Нарзанную галерею, похожую на рыцарский замок.

Затем мы отправимся к минеральным источникам города Ессентуки, который входит в число лучших бальнеогрязевых курортов по лечению обмена веществ и гастроэнтерологических заболеваний.

Мы увидим каменную галерею середины 19 века с источником 17, фахверковую конструкцию Механотерапии с историческими аппаратами Г. Цандера для лечения суставов и позвоночника, здание Императорских ванн конца 19 века с сохранившимися каменными ваннами из итальянского зеленого мрамора.

Роскошное здание Грязелечебницы 1915 года считается одним из красивейших зданий Европы в стиле античного неоклассицизма. У входа изображены боги врачевания Асклепий и Гигея, Посейдон, различные барельефы, скульптуры львов, колонны и декоративные вазоны. Вместо стекол – хрусталь, а мебели из черного дуба уже более 100 лет. Для процедур в грязелечебнице используется природная лечебная грязь известного соленого озера Тамбукан.