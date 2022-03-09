Кисловодск и Ессентуки

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Кисловодск и Ессентуки
Кисловодск и Ессентуки
Кисловодск и Ессентуки
Кисловодск и Ессентуки
Кисловодск и Ессентуки

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость времен Кавказской войны
  • Здание Главных Нарзанных ванн
  • Курортный парк Кисловодска
  • Здание Императорских ванн
  • Здание Грязелечебницы 1915 года
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время этой обзорной экскурсии мы познакомимся с историей открытия и развития Кавказских Минеральных Вод, посетим основные достопримечательности двух курортов, полюбуемся их архитектурными стилями, а также попробуем воду Ессентуки 17, 4 и знаменитый Кисловодский нарзан – “богатырский напиток”.

Мы увидим единственную сохранившуюся крепость времен Кавказской войны и здание Главных Нарзанных ванн начала 20 века в индо-сарацинском стиле – лучшее украшение города.

Курортный парк Кисловодска считается самым большим парком Европы. На его территории можно встретить около 300 видов деревьев и кустарников. Вместе с экскурсоводом мы прогуляемся по старой части парка и найдем: Лермонтовскую площадку, Зеркальный пруд, Стеклянную струю и Нарзанную галерею, похожую на рыцарский замок.

Затем мы отправимся к минеральным источникам города Ессентуки, который входит в число лучших бальнеогрязевых курортов по лечению обмена веществ и гастроэнтерологических заболеваний.

Мы увидим каменную галерею середины 19 века с источником 17, фахверковую конструкцию Механотерапии с историческими аппаратами Г. Цандера для лечения суставов и позвоночника, здание Императорских ванн конца 19 века с сохранившимися каменными ваннами из итальянского зеленого мрамора.

Роскошное здание Грязелечебницы 1915 года считается одним из красивейших зданий Европы в стиле античного неоклассицизма. У входа изображены боги врачевания Асклепий и Гигея, Посейдон, различные барельефы, скульптуры львов, колонны и декоративные вазоны. Вместо стекол – хрусталь, а мебели из черного дуба уже более 100 лет. Для процедур в грязелечебнице используется природная лечебная грязь известного соленого озера Тамбукан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 13:50
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 13:50

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 мар 2022
Экскурсия прошла на отлично! Все успели посмотреть и получили полную информацию. Погода нас не баловала, но настроение было хорошее,

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