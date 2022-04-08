Нальчик и термальный комплекс Гедуко

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Посещение оздоровительного комплекса.
Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Нальчик и термальный комплекс Гедуко

Что вас ожидает 🤩

  • Арка «Навеки с Россией»
  • Памятник Гуашанэй
  • Парк И. Атажукина
  • Гора Кизиловая
  • Нальчикский Арбат
  • Оздоровительный комплекс «Гедуко»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Во время экскурсии мы узнаем об истории столицы Республики Кабардино-Балкария. Нальчик был основан как крепость по приказу генерала А. Ермолова, а въезд в город украшает арка «Навеки с Россией», символизирующая мир.

Мы увидим памятник русской царице Марии – красавице Гуашаней – второй жене Ивана Грозного.

Главным украшением Нальчика считается парк, названный в честь князя И. Атажукина. Этот прекрасный сад – настоящее «зеленое чудо» с редкой коллекцией экзотических деревьев и кустарников. С помощью канатной дороги мы поднимемся на гору Кизиловую, пролетим над озером и сможем сфотографироваться на фоне огромной головы нарта у ресторана Сосруко.

Пройдя по исторической части города со старинными особняками, мы сможем представить, как Нальчик выглядел в 19 веке. Улица Кабардинская считается местным Арбатом и любимым местом прогулок жителей и гостей города.

Затем мы отправимся в оздоровительный термальный комплекс “Гедуко”, где познакомимся с уникальными свойствами “живой воды”. В “Гедуко” приезжают за омоложением, снижением веса и обновлением жизненных сил организма.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билет на канатную дорогу - 300 рублей. Экологический сбор - 200 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 13:50
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 13:50

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