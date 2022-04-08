Во время экскурсии мы узнаем об истории столицы Республики Кабардино-Балкария. Нальчик был основан как крепость по приказу генерала А. Ермолова, а въезд в город украшает арка «Навеки с Россией», символизирующая мир.

Мы увидим памятник русской царице Марии – красавице Гуашаней – второй жене Ивана Грозного.

Главным украшением Нальчика считается парк, названный в честь князя И. Атажукина. Этот прекрасный сад – настоящее «зеленое чудо» с редкой коллекцией экзотических деревьев и кустарников. С помощью канатной дороги мы поднимемся на гору Кизиловую, пролетим над озером и сможем сфотографироваться на фоне огромной головы нарта у ресторана Сосруко.

Пройдя по исторической части города со старинными особняками, мы сможем представить, как Нальчик выглядел в 19 веке. Улица Кабардинская считается местным Арбатом и любимым местом прогулок жителей и гостей города.

Затем мы отправимся в оздоровительный термальный комплекс “Гедуко”, где познакомимся с уникальными свойствами “живой воды”. В “Гедуко” приезжают за омоложением, снижением веса и обновлением жизненных сил организма.