Экскурсии к вулкану из Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулканы» в Анталье, цены от €40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
На автобусе
Конные прогулки
На воздушном шаре
На квадроциклах
13 часов
2 отзыва
Билеты
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
Оказаться в краю фантастических пейзажей и древней истории
Начало: У вашего отеля
«10:30 — панорама вулкана Хасан»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00 и 03:30
Завтра в 03:00
29 авг в 03:00
€40 за билет
Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры и озеро Салда - из Антальи
На автобусе
13 часов
Групповая
Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры и озеро Салда - из Антальи
Увидеть белоснежные травертины и античные руины, отдохнуть в царских термах и на турецких Мальдивах
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь ещё одним чудом природы в кратере потухшего вулкана — изумрудным озером с белоснежными берегами»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 05:00
29 авг в 05:00
31 авг в 05:00
€58 за человека
Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда
А также античный Иераполис и бассейн Клеопатры - из Антальи
Начало: У вашего отеля
«Озеро в кратере потухшего вулкана в солнечную погоду переливается бирюзовым, лазурным, синим»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
29 авг в 04:00
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Асия
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
Хочу сказать огромное спасибо за организацию нашей 2-дневной поездки в Каппадокию! Сказать, что я в восторге — ничего не сказать.
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😍 Это была моя мечта, которую вы исполнили!!! Я безумно счастлива!!! 😍❤️ Но отдельная любовь — это наш гид Cem! Настоящий профи своего дела. Никакой нудной исторической бубнежки, рассказывал всё так интересно, с юмором, отвечал на любые вопросы.
Каппадокия влюбила в себя навсегда. Спасибо вам за этот безупречный отдых, теперь за турами только к вам! ❤️

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К
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
Поездка в Каппадокию прошла просто шикарно! Всё было отлично организовано: отели очень крутые, трансферы удобные, всё чётко и без лишних
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проблем. Отдельное огромное спасибо нашему гиду Cem за профессионализм, внимание и отличное настроение на протяжении всей поездки! Обязательно рекомендую эту поездку — впечатления незабываемые! 🇹🇷❤️

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Всего 2 отзыва в Анталье в категории "Вулканы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Вулканы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье);
  2. Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры и озеро Салда - из Антальи;
  3. Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Старый город;
  3. Калеичи;
  4. Каньоны Кепрюлю;
  5. Дюденский водопад;
  6. Памуккале;
  7. Старый город Калеичи;
  8. Древний город Мира;
  9. Старый порт;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2026
Сейчас в Анталье в категории "Вулканы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 58. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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