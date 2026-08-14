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😍 Это была моя мечта, которую вы исполнили!!! Я безумно счастлива!!! 😍❤️ Но отдельная любовь — это наш гид Cem! Настоящий профи своего дела. Никакой нудной исторической бубнежки, рассказывал всё так интересно, с юмором, отвечал на любые вопросы.

Каппадокия влюбила в себя навсегда. Спасибо вам за этот безупречный отдых, теперь за турами только к вам! ❤️