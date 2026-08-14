Билеты
В сказочную Каппадокию на 2 дня (старт в Анталье)
Оказаться в краю фантастических пейзажей и древней истории
Начало: У вашего отеля
«10:30 — панорама вулкана Хасан»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00 и 03:30
Завтра в 03:00
29 авг в 03:00
€40 за билет
Групповая
Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры и озеро Салда - из Антальи
Увидеть белоснежные травертины и античные руины, отдохнуть в царских термах и на турецких Мальдивах
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь ещё одним чудом природы в кратере потухшего вулкана — изумрудным озером с белоснежными берегами»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 05:00
29 авг в 05:00
31 авг в 05:00
€58 за человека
Групповая
Палитра природы: белоснежный Памуккале и бирюзовое озеро Салда
А также античный Иераполис и бассейн Клеопатры - из Антальи
Начало: У вашего отеля
«Озеро в кратере потухшего вулкана в солнечную погоду переливается бирюзовым, лазурным, синим»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
29 авг в 04:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Хочу сказать огромное спасибо за организацию нашей 2-дневной поездки в Каппадокию! Сказать, что я в восторге — ничего не сказать.
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К
Поездка в Каппадокию прошла просто шикарно! Всё было отлично организовано: отели очень крутые, трансферы удобные, всё чётко и без лишних
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Всего 2 отзыва в Анталье в категории "Вулканы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Вулканы»
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