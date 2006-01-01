Irina проводит ещё 2 экскурсии

Irina – экскурсионное агентство из Антальи

За один день в группе до 15 человек вы исследуете красивейшие 🤩 природные уголки в окрестностях Анталии.



Сосчитаете горных великанов в Долине каменных людей, восхититесь пейзажами каньонов Тазы и Кёпрюлю, рассмотрите сталактиты в Оливковой пещере.



А в перерыве перекусите приготовленной на гриле форелью.