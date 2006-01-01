Irina проводит ещё 2 экскурсии

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Эко-тур по заповедной Анталье

Долина каменных людей, каньоны Тазы и Кёпрюлю, Оливковая пещера и обед на берегу реки

Irina
Irina – экскурсионное агентство из Антальи
За один день в группе до 15 человек вы исследуете красивейшие 🤩 природные уголки в окрестностях Анталии.

Сосчитаете горных великанов в Долине каменных людей, восхититесь пейзажами каньонов Тазы и Кёпрюлю, рассмотрите сталактиты в Оливковой пещере.

А в перерыве перекусите приготовленной на гриле форелью.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €25 за человека

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Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье

Что вас ожидает

  • Долина каменных людей. Вы подниметесь выше облаков и окажетесь среди фантастических скальных образований, которые напомнят кадры из фильма «Аватар». Высота причудливых фигур. похожих на огромных людей, достигает от 10 до 70 метров. И всё это – в окружении великолепного леса, который завершает пейзаж природного шедевра.
  • Каньон Кёпрюлю, покрытый вековыми кедрами, соснами и кипарисами. Вы полюбуетесь живописными склонами и горной рекой Кёпрючай, прогуляетесь 👣 по эвкалиптовому лесу 🌲 и пихтовой роще. Увидите фисташковые и оливковые деревья 🌳, а может, даже встретите оленей, беркутов, сипух и других местных обитателей.
  • Мост Олук, переброшенный между утесами каньона еще древними римлянами. Артефакт прекрасно сохранился и всё еще выполняется свою функцию.
  • Каньон Тазы – малоизвестное, но необыкновенно выразительное место. Со склонов высотой 200 – 400 метров вам откроется потрясающий вид на дальние горы ⛰️, ленту реки и всю долину – от красоты захватывает дух!
  • Пещера Зейтин Таш, обнаруженная лишь в 90-х годах прошлого века. Вы узнаете, какие легенды окружают это место, и откроете секрет его названия. А в прохладных залах пещеры обнаружите молодые сталактиты и сталагмиты – тонкие ажурные иглы, которые издалека напоминают каменные спагетти.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Около 7 часов утра мы вас заберем из условленного места
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Нам предстоит не очень много ходить пешком, но всё же советуем выбрать спортивную удобную обувь, а в осенне-зимние-весенний период с собой лучше взять ветровку

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит: трансфер из отеля (или места по договоренности) и обратно, завтрак, обед (форель на гриле и салат), входные билеты 🎫 по маршруту
  • отдельно оплачиваются напитки во время обеда и личные расходы (вам наверняка захочется прикупить рыбку из горной реки Кёпрюлю, которую вы попробуете на обеде)
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье
Эко-тур по заповедной Анталье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Irina проводит ещё 2 экскурсии

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