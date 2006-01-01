Irina проводит ещё 2 экскурсии

Долина каменных людей. Вы подниметесь выше облаков и окажетесь среди фантастических скальных образований, которые напомнят кадры из фильма «Аватар». Высота причудливых фигур. похожих на огромных людей, достигает от 10 до 70 метров. И всё это – в окружении великолепного леса, который завершает пейзаж природного шедевра.
Каньон Кёпрюлю, покрытый вековыми кедрами, соснами и кипарисами. Вы полюбуетесь живописными склонами и горной рекой Кёпрючай, прогуляетесь 👣 по эвкалиптовому лесу 🌲 и пихтовой роще. Увидите фисташковые и оливковые деревья 🌳, а может, даже встретите оленей, беркутов, сипух и других местных обитателей.
Мост Олук, переброшенный между утесами каньона еще древними римлянами. Артефакт прекрасно сохранился и всё еще выполняется свою функцию.
Каньон Тазы – малоизвестное, но необыкновенно выразительное место. Со склонов высотой 200 – 400 метров вам откроется потрясающий вид на дальние горы ⛰️, ленту реки и всю долину – от красоты захватывает дух!
Пещера Зейтин Таш, обнаруженная лишь в 90-х годах прошлого века. Вы узнаете, какие легенды окружают это место, и откроете секрет его названия. А в прохладных залах пещеры обнаружите молодые сталактиты и сталагмиты – тонкие ажурные иглы, которые издалека напоминают каменные спагетти.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Около 7 часов утра мы вас заберем из условленного места
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нам предстоит не очень много ходить пешком, но всё же советуем выбрать спортивную удобную обувь, а в осенне-зимние-весенний период с собой лучше взять ветровку
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входит: трансфер из отеля (или места по договоренности) и обратно, завтрак, обед (форель на гриле и салат), входные билеты 🎫 по маршруту
отдельно оплачиваются напитки во время обеда и личные расходы (вам наверняка захочется прикупить рыбку из горной реки Кёпрюлю, которую вы попробуете на обеде)
Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вам на ласковом побережье Турции!