45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы встретимся с вами у древней Часовой башни. И сразу же начнем погружение в Старый город Антальи, в котором память об античных временах причудливым и иногда ироничным образом вплетается в современность. Верхушки античных колонн использовались в хозяйствах жителей Антальи в качестве подпорок под столбы. Sic transit gloria mundi.

Ну а мы продолжим нашу мирскую прогулку и спонтанную фотосессию по узким и погружающе-атмосферным улочкам Старого города. Эти каменные домики с деревянными элементами еще более скромны и очаровательны, чем сама буржуазия. :) Чарам этого места просто невозможно устоять.

Наверно, трудно будет и удержаться от покупки пары-тройки колоритных сувениров, побрякушек или шалей с восточным орнаментом на память. :)

В свое время Анталью посетил даже император Адриан, в чью честь воздвигнута триумфальная арка. Самого Адриана показать не обещаю, но зато, если повезет, мы встретим специально обученного кролика. Зверушка предскажет вам судьбу – в шутку, конечно. :)

Турецкий чай с видом на бывший порт с высоты полета низколетающей птицы, возможно, заставит вас пересмотреть свои жизненные ценности. И да, чай в жару +40 оказывает интересное воздействие по принципу «клин клином вышибают». Надо пробовать!

Также надо пробовать варенье из бергамота, арбузных корок, айвы, баклажан. Я покажу, где купить и удивлять потом дома друзей. А мороженого из козьего молока со специфическим «горелым» вкусом хотите?

Если нагуляем аппетиты посерьезней, то сдам все лучшие рыбные (и мясные) места в зависимости от ваших предпочтений.