45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По старинным улочкам к сердцу Антальи

Открыть древнее наследие и почувствовать современную атмосферу

Tatyana
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Tatyana – ваш гид
Знакомство с историческим центром Антальи и полезная прогулка для тех, кто хочет узнать любимые местными жителями места и закоулки и почувствовать себя в Анталье как дома.
€98
94 за экскурсию
скидка5%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Часовой башни
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У этой экскурсии45 отзывов
4.64
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи

Что вас ожидает

Мы встретимся с вами у древней Часовой башни. И сразу же начнем погружение в Старый город Антальи, в котором память об античных временах причудливым и иногда ироничным образом вплетается в современность. Верхушки античных колонн использовались в хозяйствах жителей Антальи в качестве подпорок под столбы. Sic transit gloria mundi.

Ну а мы продолжим нашу мирскую прогулку и спонтанную фотосессию по узким и погружающе-атмосферным улочкам Старого города. Эти каменные домики с деревянными элементами еще более скромны и очаровательны, чем сама буржуазия. :) Чарам этого места просто невозможно устоять.

Наверно, трудно будет и удержаться от покупки пары-тройки колоритных сувениров, побрякушек или шалей с восточным орнаментом на память. :)

В свое время Анталью посетил даже император Адриан, в чью честь воздвигнута триумфальная арка. Самого Адриана показать не обещаю, но зато, если повезет, мы встретим специально обученного кролика. Зверушка предскажет вам судьбу – в шутку, конечно. :)

Турецкий чай с видом на бывший порт с высоты полета низколетающей птицы, возможно, заставит вас пересмотреть свои жизненные ценности. И да, чай в жару +40 оказывает интересное воздействие по принципу «клин клином вышибают». Надо пробовать!

Также надо пробовать варенье из бергамота, арбузных корок, айвы, баклажан. Я покажу, где купить и удивлять потом дома друзей. А мороженого из козьего молока со специфическим «горелым» вкусом хотите?

Если нагуляем аппетиты посерьезней, то сдам все лучшие рыбные (и мясные) места в зависимости от ваших предпочтений.

Организационные детали

Дополнительные расходы нам предстоят небольшие: чай-кофе-мороженое продаются по вполне доступной цене, мясные блюда 5-10 евро, рыба, как правило, чуть дороже.

По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи
По старинным улочкам к сердцу Антальи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Часовой башни.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tatyana
Tatyana
Профессиональный переводчик с турецкого и английского языков. Среди прочего, сотрудничаю с «Голосом России» в Турции и первой русскоязычной программой в Турции «Матрешка».
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
В целом это скорее напоминает прогулку, а не экскурсию, и стоимость свою не оправдывает.
Гульнара
4 декабря 2019
Чудесная экскурсия по старому городу, узнала много интересных фактов, с удовольствием слушала гида)
Маршрут запомнила и в последующем использовала его много раз, за это отдельное спасибо 😋
15 ноября 2019
Думаю, что большинству людей Татьяна подойдет - она приятная и знает любопытные вещи. Но для нас это был полный провал. Вся экскурсия затевалась для бабушки 87 лет (а опытным путешественникам в Анталии вообще не имеет смысла брать экскурсию) и задача стояла адаптировать маршрут под нее. Но экскурсия началась с того, что мы с уровня старого города спустились вниз в порт на лифте на несколько этажей и дальше примерно такую же высоту надо было набрать пешком вверх по лестнице! После этого бабушка уже никуда не смогла пойти, просто сидела на лавочке. Хотя вроде кажется очевидным развернуть маршрут - старый город, лестница вниз, порт, лифт наверх. С учетом трансфера из отеля - $135 впустую. Мы очень расстроились, когда поняли, что провал случился вовсе не из-за рельефа города, а из-за плохой планировки маршута.
7 ноября 2019
Приятная девушка экскурсовод, но толком ничего не было рассказано об истории города, когда был основан и так далее. Содержание экскурсии было скудное, вместо 3 часов было 2 часа, экскурсовод любитель не профессионал . Для любителя цена довольна высокая. 69 евро за 2 часа.
Не рекомендую
5 ноября 2019
Были с детьми на экскурсии (4 и 10 лет). Было интересно и им, и нам. Есть возможность детям пробежаться, для взрослых познавательные вещи. Татьяна, обратила наше внимание на такие мелочи, мимо которых мы бы прошли, не заметив, а из этого складывается впечатление о городе. Советую эту прогулку: маршрут продуман, интересные вещи рассказываются, красивые виды открываются, есть возможность и присесть - передохнуть.
23 октября 2019
Экскурсия прошла легко и непринужденно. Татьяна - приятная девушка, хорошо разбирается в теме. Нам очень понравилось
14 октября 2019
Отличная, грамотная и спокойная экскурсия для небольшой группы. Те впечатления, которые можно получить от старой части Анталии, будут в полной мере. Сразу могу посоветовать взять с собой бутылку воды(жарко душно и чтобы не покупать по туристической цене; местами можно будет пополнять запас в питьевых колонках) и запланировать паузу в кафе над пляжем Там, как и посоветовала Татьяна, относительно недорогое мороженое, вид на бухту и тень. Обувь порекомендую походно-спортивную типа кроссовок.
9 октября 2019
Рекомендую эту экскурсию всем кто хотел бы прогуляться по улочками старого города в сопровождении приятной собеседницы и вашего персонального гида.
23 сентября 2019
Как со старым добрым другом, прогулялись мы улочкам древнего Калеичи с Татьяной. Неспешно, не навязчиво рассказывала историю и показывала достопримечательности одного из районов Анталии. Мы остались довольны экскурсией.
17 сентября 2019
Ненавязчивая экскурсия по Калечи, много интересного рассказала про старый город.
Ещё 35 отзывов

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