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Гастрономический тур в Каппадокии

4.4
7 отзывов
Али Т.
Али Т. – Гид из Каппадокии
Пятидневный тур, за который вы успеете полакомиться лучшими турецкими блюдами, освоить местные рецепты и осмотреть основные достопримечательности 🏛️ региона.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 120 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €800 за экскурсию

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Гастрономический тур в Каппадокии
Гастрономический тур в Каппадокии

Что вы увидите

  • Подземный город Каймаклы
  • Долина голубей
  • Мастерская Камней
  • Подъем на крепость Учисар
  • Панорамная площадка Гёреме
  • Прогулка по розовой долине
  • Чавушин
  • Гончарная мастерская
  • Поселок Мустафапаша
  • Долина воображения
  • Долина монахов
  • Музей под открытым небом

Экскурсионная программа:

    ДЕНЬ 1
    • Встреча в аэропорту и трансфер в отель;
    • Свободный день.
    ДЕНЬ 2
    • Встреча рассвета на воздушном шаре (по желанию за доп. плату);
    • 09:30 — встреча с гидом в отеле и начало экскурсии;
    • Кулинарный мастер-класс — продолжительность 4 часа.

    МЕНЮ:

    • Mercimek Çorbası — Чечевичный Суп
    • Tandir Ekmek — Хлеб выпекается в тандире
    • Patlıcan Salatası — Баклажанный Салат
    • Çömlek Fasulye — Фасоль с мясом в горшочке
    • Sütlaç — Каппадокийская сладость
    • Türk Kahvesi — Турецкий кофе
    • Когда наступит время обеда, вы попробуете еду, приготовленную собственными руками.
    • Подземный город 🏙️ Каймаклы;
    • Долина голубей;
    • Мастерская Камней;
    • Подъём на крепость Учисар;
    • Панорамная площадка Гёреме;
    • Отель.
    ДЕНЬ 3
    • 09:30 — начало экскурсии;
    • Прогулка по розовой долине;
    • Чавушин;
    • Обед;
    • Гончарная мастерская;
    • Посёлок Мустафапаша;
    • Кулинарный мастер-класс — продолжительность 4 часа.

    МЕНЮ:

    • Bulgur Çorbası — Суп с булгуром
    • Kısır Salatası — Салат из молотой чечевицы
    • Yaprak Sarma — Долма из виноградных листьев
    • Bulgur — Булгур
    • Kiremit Köfte — Турецкие котлеты в глине
    • Kabak Tatlısı — Сладкая Тыква
    • Когда наступит время ужина, вы попробуете еду, приготовленную собственными руками.
    • Встреча заката солнца на площадке Розовой долине;
    • Отель.
    ДЕНЬ 4
    • 09:30 — встреча с гидом;
    • Кулинарный мастер-класс — продолжительность 4 часа.

    МЕНЮ:

    • Yoğurt Çorbası — Йогуртовый суп
    • İmam Bayıldı — Фаршированный запеченный баклажан
    • Pilav — Рис
    • Tavuk Güveç — Курица по-каппадокийки
    • İncir-Kayısı Tatlısı — Десерт 🍪 из инжира и абрикоса
    • Когда наступит время обеда, вы попробуете еду, приготовленную собственными руками.
    • Долина воображения;
    • Долина монахов;
    • Музей под открытым небом;
    • Отель.
    ДЕНЬ 5
    • Свободный день и трансфер в аэропорт.

    Организационные детали:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат;
    • Тур рассчитан на группу от 4-х человек. Ночевка в пещерным отеле 'Anatolian Houses Göreme', с завтраком. Проживание в двухместным номере.
    Что входит
    • Трансферы из аэропорта в отель и обратно
    • Отель 4 ночи
    • 3 дня экскурсии
    • Услуги русскоязычного гида
    • 3 дня кулинарный мастер-класс
    • 3 обеда при экскурсии
    • 1 ужин
    • Входные билеты в музеи
    • Микроавтобус с водителем
    • Оплата стоянок.
    Что не входит
    • Авиа билеты
    • Напитки во время питания
    • Проживание в одноместном номере +240 $
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель или в аэропорту
    Гастрономический тур в Каппадокии
    Гастрономический тур в Каппадокии
    Гастрономический тур в Каппадокии
    Гастрономический тур в Каппадокии

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Али Т.
    Али Т.
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    7 отзывов оставили туристы

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