Что вы увидите
- Подземный город Каймаклы
- Долина голубей
- Мастерская Камней
- Подъем на крепость Учисар
- Панорамная площадка Гёреме
- Прогулка по розовой долине
- Чавушин
- Гончарная мастерская
- Поселок Мустафапаша
- Долина воображения
- Долина монахов
- Музей под открытым небом
Экскурсионная программа:
ДЕНЬ 1
- Встреча в аэропорту и трансфер в отель;
- Свободный день.
ДЕНЬ 2
- Встреча рассвета на воздушном шаре (по желанию за доп. плату);
- 09:30 — встреча с гидом в отеле и начало экскурсии;
- Кулинарный мастер-класс — продолжительность 4 часа.
МЕНЮ:
- Mercimek Çorbası — Чечевичный Суп
- Tandir Ekmek — Хлеб выпекается в тандире
- Patlıcan Salatası — Баклажанный Салат
- Çömlek Fasulye — Фасоль с мясом в горшочке
- Sütlaç — Каппадокийская сладость
- Türk Kahvesi — Турецкий кофе
- Когда наступит время обеда, вы попробуете еду, приготовленную собственными руками.
- Подземный город 🏙️ Каймаклы;
- Долина голубей;
- Мастерская Камней;
- Подъём на крепость Учисар;
- Панорамная площадка Гёреме;
- Отель.
ДЕНЬ 3
- 09:30 — начало экскурсии;
- Прогулка по розовой долине;
- Чавушин;
- Обед;
- Гончарная мастерская;
- Посёлок Мустафапаша;
- Кулинарный мастер-класс — продолжительность 4 часа.
МЕНЮ:
- Bulgur Çorbası — Суп с булгуром
- Kısır Salatası — Салат из молотой чечевицы
- Yaprak Sarma — Долма из виноградных листьев
- Bulgur — Булгур
- Kiremit Köfte — Турецкие котлеты в глине
- Kabak Tatlısı — Сладкая Тыква
- Когда наступит время ужина, вы попробуете еду, приготовленную собственными руками.
- Встреча заката солнца на площадке Розовой долине;
- Отель.
ДЕНЬ 4
- 09:30 — встреча с гидом;
- Кулинарный мастер-класс — продолжительность 4 часа.
МЕНЮ:
- Yoğurt Çorbası — Йогуртовый суп
- İmam Bayıldı — Фаршированный запеченный баклажан
- Pilav — Рис
- Tavuk Güveç — Курица по-каппадокийки
- İncir-Kayısı Tatlısı — Десерт 🍪 из инжира и абрикоса
- Когда наступит время обеда, вы попробуете еду, приготовленную собственными руками.
- Долина воображения;
- Долина монахов;
- Музей под открытым небом;
- Отель.
ДЕНЬ 5
- Свободный день и трансфер в аэропорт.
Организационные детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат;
- Тур рассчитан на группу от 4-х человек. Ночевка в пещерным отеле 'Anatolian Houses Göreme', с завтраком. Проживание в двухместным номере.
Что входит
- Трансферы из аэропорта в отель и обратно
- Отель 4 ночи
- 3 дня экскурсии
- Услуги русскоязычного гида
- 3 дня кулинарный мастер-класс
- 3 обеда при экскурсии
- 1 ужин
- Входные билеты в музеи
- Микроавтобус с водителем
- Оплата стоянок.
Что не входит
- Авиа билеты
- Напитки во время питания
- Проживание в одноместном номере +240 $
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или в аэропорту
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али Т.
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Али Т. проводит ещё 5 экскурсий
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