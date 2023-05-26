Что вас ожидает

Греческая деревня Мустафапаша — место, где турки и греки жили бок о бок, а звуки церковных колоколов сочетались с призывом к молитве из мечети. Вы увидите сохранившиеся дома и храмы тех времен. А также услышите, что изменилось с тех пор.

Монастырь Кешлик — вы посетите монастырский комплекс, расположенный в райской зеленой долине. Это ландшафт, не характерный для пустынной Каппадокии. Гид покажет вам церковь Архангела, часовню Святого Стефана, жилые помещения и бассейн со священной водой.

Долина Соганлы — вы пройдёте 2 километра по долине, где сохранились высеченные в скалах церкви эпохи раннего христианства. Зайдете в самые известные из них и полюбуетесь настенными росписями 10-13 веков.

Подземный город Мазы — вы погуляете по подземным лабиринтам и расшифруете устройство такого типа поселений.

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