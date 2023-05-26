Скальные церкви в долине Соганлы, греческая деревня Мустафапаша и монастырь Кешлик за 1 день
Синий маршрут поможет вам погрузиться в многовековую историю Каппадокии. Вы посетите греческую деревню Мустафапаша с мечетями и православными церквями.
Погуляете по долине Соганлы с высеченными в скалах христианскими храмами 10-13 веков и осмотрите старинный монастырский комплекс Кешлик. Экскурсия пройдет на микроавтобусе, в группе до 16 человек.
Погуляете по долине Соганлы с высеченными в скалах христианскими храмами 10-13 веков и осмотрите старинный монастырский комплекс Кешлик. Экскурсия пройдет на микроавтобусе, в группе до 16 человек.
Ближайшие даты:
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Греческая деревня Мустафапаша — место, где турки и греки жили бок о бок, а звуки церковных колоколов сочетались с призывом к молитве из мечети. Вы увидите сохранившиеся дома и храмы тех времен. А также услышите, что изменилось с тех пор.
Монастырь Кешлик — вы посетите монастырский комплекс, расположенный в райской зеленой долине. Это ландшафт, не характерный для пустынной Каппадокии. Гид покажет вам церковь Архангела, часовню Святого Стефана, жилые помещения и бассейн со священной водой.
Долина Соганлы — вы пройдёте 2 километра по долине, где сохранились высеченные в скалах церкви эпохи раннего христианства. Зайдете в самые известные из них и полюбуетесь настенными росписями 10-13 веков.
Подземный город Мазы — вы погуляете по подземным лабиринтам и расшифруете устройство такого типа поселений.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды.
- В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, входные билеты и обед.
ежедневно в 09:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Гёреме
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:45Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ясмин — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наше туристическое агентство работает в Каппадокии более 10 лет. Мы организуем индивидуальные и групповые экскурсии с русскоговорящими гидами. Уделяем большое внимание комфорту и безопасности наших гостей.Задать вопрос
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