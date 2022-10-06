Летать в Каппадокии можно не только на воздушных шарах — регион идеален и для параглайдинга. Вы оцените этот воодушевляюще-свободный вид активного отдыха: отправитесь в 15-минутный полет с вершины горы и полюбуетесь фантастическими видами Страны прекрасных лошадей. Полет проходит с профессиональным пилотом-инструктором, в стоимость также включен трансфер.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш комфортабельный индивидуальный трансфер доставит вас на точку взлета — она будет известна в день вашего приключения, так как зависит от направления и скорости ветра. Чаще всего это Долина любви или Розовая долина.

По прибытии на место вы познакомитесь с инструктором, с которым полетите в паре, узнаете правила безопасности и наденете оборудование, в том числе шлем.

Наконец — в полет! Следуя за движениями ветра, вы пролетите над фактурными ландшафтами: каменными «грибами», необыкновенными столбами, сказочными «каминами фей». По желанию вы сможете снимать процесс на камеру, закрепленную в руке.

Организационные детали

Полет на параплане длится 15 минут

В стоимость включен индивидуальный трансфер из из вашего отеля и обратно (города Гёреме, Учхисар, Аванос, Чавушин, Ортахисар, Ургюп)

За доплату 40€ на время полета предоставляется камера и селфи-палка для нее (по желанию)

Кто может полетать