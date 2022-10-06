Параглайдинг в Каппадокии

Зарядиться адреналином и красотой инопланетных долин

Летать в Каппадокии можно не только на воздушных шарах — регион идеален и для параглайдинга.

Вы оцените этот воодушевляюще-свободный вид активного отдыха: отправитесь в 15-минутный полет с вершины горы и полюбуетесь фантастическими видами Страны прекрасных лошадей. Полет проходит с профессиональным пилотом-инструктором, в стоимость также включен трансфер.
Параглайдинг в Каппадокии
Параглайдинг в Каппадокии
Параглайдинг в Каппадокии
Параглайдинг в Каппадокии
Параглайдинг в Каппадокии
Ближайшие даты:
5
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш комфортабельный индивидуальный трансфер доставит вас на точку взлета — она будет известна в день вашего приключения, так как зависит от направления и скорости ветра. Чаще всего это Долина любви или Розовая долина.

По прибытии на место вы познакомитесь с инструктором, с которым полетите в паре, узнаете правила безопасности и наденете оборудование, в том числе шлем.

Наконец — в полет! Следуя за движениями ветра, вы пролетите над фактурными ландшафтами: каменными «грибами», необыкновенными столбами, сказочными «каминами фей». По желанию вы сможете снимать процесс на камеру, закрепленную в руке.

Организационные детали

  • Полет на параплане длится 15 минут
  • В стоимость включен индивидуальный трансфер из из вашего отеля и обратно (города Гёреме, Учхисар, Аванос, Чавушин, Ортахисар, Ургюп)
  • За доплату 40€ на время полета предоставляется камера и селфи-палка для нее (по желанию)

Кто может полетать

  • У вас не должно быть проблем с сердцем и давлением, а также боязни высоты
  • Ограничения по весу: минимум 30 кг, максимум 110 кг
  • Для детей — возможно от 4 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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