Наш комфортабельный индивидуальный трансфер доставит вас на точку взлета — она будет известна в день вашего приключения, так как зависит от направления и скорости ветра. Чаще всего это Долина любви или Розовая долина.
По прибытии на место вы познакомитесь с инструктором, с которым полетите в паре, узнаете правила безопасности и наденете оборудование, в том числе шлем.
Наконец — в полет! Следуя за движениями ветра, вы пролетите над фактурными ландшафтами: каменными «грибами», необыкновенными столбами, сказочными «каминами фей». По желанию вы сможете снимать процесс на камеру, закрепленную в руке.