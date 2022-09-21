Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии

Познакомиться с «кораблем пустыни» и полюбоваться фантастическими пейзажами на рассвете или закате

Есть несколько способов исследовать феноменальные ландшафты Каппадокии — предлагаем вам один из самых захватывающих! К инопланетным долинам мы отправимся верхом на верблюдах: во время неспешной прогулки вы увидите «дымоходы фей», причудливые изваяния из туфа, сделаете замечательные фотографии и, конечно, пообщаетесь с дружелюбными животными.
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Сафари на верблюдах по долинам Каппадокии
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Оседлать «корабль пустыни»

Мы заберем вас в удобное время из отеля в Каппадокии и привезем на верблюжье ранчо. Даже если раньше вы никогда не встречались с этими величественными животными, не переживайте: опытный инструктор поможет наладить контакт с верблюдом, подскажет, как уверенно держаться на его могучей спине, и расскажет, как правильно вести себя во время прогулки.

Ландшафты Каппадокии на рассвете или закате

Теперь верхом на грандиозных животных отправляемся в путь! Со спины неспешно шагающего верблюда вы полюбуетесь красочными ландшафтами Каппадокии: «дымоходами фей», долинами, причудливыми скальными образованиями из туфа. Если вы выберете прогулку на рассвете или закате, каппадокийские пейзажи дополнительно подчеркнут яркие оттенки неба. Не забудьте освободить память смартфона: фотографий будет много.

А после прогулки трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от/до вашего отеля в Каппадокии (из городов Гёреме, Ургуп, Аванос, Учхисар, Чавушин, Невшехир, Каймаклы, Ибрахимпаша, Мустафапаша, Айвалы)
  • В вами будет сопровождающий из нашей команды, экскурсия от профессионального гида в этом туре не предполагается
  • Обратите внимание: к участию не допускаются дети до 3 лет, также прогулка не рекомендована людям с весом более 120 кг и беременным женщинам
  • С собой советуем взять солнцезащитный крем, удобную обувь, солнцезащитные очки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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