Есть несколько способов исследовать феноменальные ландшафты Каппадокии — предлагаем вам один из самых захватывающих! К инопланетным долинам мы отправимся верхом на верблюдах: во время неспешной прогулки вы увидите «дымоходы фей», причудливые изваяния из туфа, сделаете замечательные фотографии и, конечно, пообщаетесь с дружелюбными животными.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Оседлать «корабль пустыни»

Мы заберем вас в удобное время из отеля в Каппадокии и привезем на верблюжье ранчо. Даже если раньше вы никогда не встречались с этими величественными животными, не переживайте: опытный инструктор поможет наладить контакт с верблюдом, подскажет, как уверенно держаться на его могучей спине, и расскажет, как правильно вести себя во время прогулки.

Ландшафты Каппадокии на рассвете или закате

Теперь верхом на грандиозных животных отправляемся в путь! Со спины неспешно шагающего верблюда вы полюбуетесь красочными ландшафтами Каппадокии: «дымоходами фей», долинами, причудливыми скальными образованиями из туфа. Если вы выберете прогулку на рассвете или закате, каппадокийские пейзажи дополнительно подчеркнут яркие оттенки неба. Не забудьте освободить память смартфона: фотографий будет много.

А после прогулки трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали