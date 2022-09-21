Мы заберем вас в удобное время из отеля в Каппадокии и привезем на верблюжье ранчо. Даже если раньше вы никогда не встречались с этими величественными животными, не переживайте: опытный инструктор поможет наладить контакт с верблюдом, подскажет, как уверенно держаться на его могучей спине, и расскажет, как правильно вести себя во время прогулки.
Теперь верхом на грандиозных животных отправляемся в путь! Со спины неспешно шагающего верблюда вы полюбуетесь красочными ландшафтами Каппадокии: «дымоходами фей», долинами, причудливыми скальными образованиями из туфа. Если вы выберете прогулку на рассвете или закате, каппадокийские пейзажи дополнительно подчеркнут яркие оттенки неба. Не забудьте освободить память смартфона: фотографий будет много.
А после прогулки трансфер доставит вас обратно в отель.