TourAltinkum проводит ещё 3 экскурсии

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Сказочные дымоходы Каппадокии

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Каппадокии
Как эти дымоходы появились? Что раньше здесь было? Как жили люди под землей? Эти и многие другие вопросы всплывают в голове при упоминании Каппадокии.

Благодаря этому туру ваши вопросы не останутся без ответа.

Это тур для небольших групп на целый день с опытным местным гидом.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €50 за человека

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Сказочные дымоходы Каппадокии
Сказочные дымоходы Каппадокии
Парк Гёреме
Посетите музей 🖼 под открытым небом Гёреме - он состоит из множества высеченных в скале церквей второй половины 9 века с красивыми 🤩 красочными фресками, украшающими стены.
Пашабаг
Содержит одни из самых поразительных волшебных дымоходов в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышками.
Скальный город 🏙️ Зельве
Зельве, где когда-то располагалась одна из крупнейших общин региона, представляет собой удивительный пещерный город, соты которого усеяны жилищами.
Голубиная долина
Одно из лучших мест для прогулок в чудесном регионе Каппадокии.
Аванос
Небольшой городок, известный своей керамикой и коврами.
Долина Деврент
Известная своими причудливыми скалами в форме животных. Это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой.
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Профессиональный гид
  • Входные билеты на экспозиции.
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Сказочные дымоходы Каппадокии
Сказочные дымоходы Каппадокии
Сказочные дымоходы Каппадокии
Сказочные дымоходы Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
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