TourAltinkum проводит ещё 3 экскурсии

Парк Гёреме

Посетите музей 🖼 под открытым небом Гёреме - он состоит из множества высеченных в скале церквей второй половины 9 века с красивыми 🤩 красочными фресками, украшающими стены.

Пашабаг

Содержит одни из самых поразительных волшебных дымоходов в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышками.

Скальный город 🏙️ Зельве

Зельве, где когда-то располагалась одна из крупнейших общин региона, представляет собой удивительный пещерный город, соты которого усеяны жилищами.

Голубиная долина

Одно из лучших мест для прогулок в чудесном регионе Каппадокии.

Аванос

Небольшой городок, известный своей керамикой и коврами.

Долина Деврент

Известная своими причудливыми скалами в форме животных. Это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой.