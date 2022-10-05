ежедневно в 18:30

Приглашаем вас увидеть духовное путешествие человека к совершенству — танец дервишей! Вы откроете мистический ритуал, который включен в наследие ЮНЕСКО. Дервиши учатся своему мастерству годами, каждое их движение и деталь костюма имеют сакральный смысл. Церемония проходит в камерном зале, выдаются информационные буклеты на русском языке.

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Описание

Про танец дервишей

Сема, или мевлевийские радения — часть турецких обычаев, истории, верований и культуры. Этот ритуал символизирует мистическое стремление к совершенству (Вознесение-Мирак).

Современная наука подтверждает, что сходство между живыми существами заключается во вращении электронов в атомах, которые составляют структуру мельчайших частиц со звездами далеко в небе. Так человек продолжает жизнь, поэтому кружащийся семазен заставляет свой разум участвовать в общем подобии и революции других существ.

Во время церемонии дервиш оставляет свое эго и находит истину. Он возвращается из этого духовного путешествия как человек совершенный, готовый любить и служить всем, без различия веры, расы или класса.

Как это будет

Наш трансфер доставит вас в исторический караван-сарай в городе гончаров Аваносе. Вы займете места и получите буклеты на русском языке, из которых узнаете историю ордена дервишей и символику их движений. Сам танец-молитва заворожит вас и погрузит в медитативное состояние. После мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали