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Описание
Про танец дервишей
Сема, или мевлевийские радения — часть турецких обычаев, истории, верований и культуры. Этот ритуал символизирует мистическое стремление к совершенству (Вознесение-Мирак).
Современная наука подтверждает, что сходство между живыми существами заключается во вращении электронов в атомах, которые составляют структуру мельчайших частиц со звездами далеко в небе. Так человек продолжает жизнь, поэтому кружащийся семазен заставляет свой разум участвовать в общем подобии и революции других существ.
Во время церемонии дервиш оставляет свое эго и находит истину. Он возвращается из этого духовного путешествия как человек совершенный, готовый любить и служить всем, без различия веры, расы или класса.
Как это будет
Наш трансфер доставит вас в исторический караван-сарай в городе гончаров Аваносе. Вы займете места и получите буклеты на русском языке, из которых узнаете историю ордена дервишей и символику их движений. Сам танец-молитва заворожит вас и погрузит в медитативное состояние. После мы отвезем вас обратно в отель.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается индивидуальный трансфер из вашего отеля и обратно (города Гёреме, Учхисар, Аванос, Чавушин, Ортахисар). Стоимость — 20€ за машину.
Продолжительность самой церемонии — 1 час
В зале будут находиться максимум 30 зрителей. Рассадка в порядке очереди.
Во время церемонии запрещено фотографировать и разговаривать
ежедневно в 18:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ertuğrul — Организатор в Каппадокии
Наше туристическое агентство в Каппадокии предоставляет услуги для путешественников в сфере внутреннего и выездного туризма на протяжении долгих лет. Мы предлагаем туры на любой вкус как для групп, так и для индивидуального отдыха. У нас вы сможете выбрать любой нужный вам вид досуга, в том числе качественные экскурсии с профессиональными увлеченными гидами.