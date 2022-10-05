ежедневно в 18:30

Церемония дервишей в старинном караван-сарае

Прикоснуться к турецкой культуре и полюбоваться загадочным танцем-молитвой

Приглашаем вас увидеть духовное путешествие человека к совершенству — танец дервишей! Вы откроете мистический ритуал, который включен в наследие ЮНЕСКО. Дервиши учатся своему мастерству годами, каждое их движение и деталь костюма имеют сакральный смысл. Церемония проходит в камерном зале, выдаются информационные буклеты на русском языке.
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Церемония дервишей в старинном караван-сарае
Ближайшие даты:
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Описание

Про танец дервишей

Сема, или мевлевийские радения — часть турецких обычаев, истории, верований и культуры. Этот ритуал символизирует мистическое стремление к совершенству (Вознесение-Мирак).

Современная наука подтверждает, что сходство между живыми существами заключается во вращении электронов в атомах, которые составляют структуру мельчайших частиц со звездами далеко в небе. Так человек продолжает жизнь, поэтому кружащийся семазен заставляет свой разум участвовать в общем подобии и революции других существ.

Во время церемонии дервиш оставляет свое эго и находит истину. Он возвращается из этого духовного путешествия как человек совершенный, готовый любить и служить всем, без различия веры, расы или класса.

Как это будет

Наш трансфер доставит вас в исторический караван-сарай в городе гончаров Аваносе. Вы займете места и получите буклеты на русском языке, из которых узнаете историю ордена дервишей и символику их движений. Сам танец-молитва заворожит вас и погрузит в медитативное состояние. После мы отвезем вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается индивидуальный трансфер из вашего отеля и обратно (города Гёреме, Учхисар, Аванос, Чавушин, Ортахисар). Стоимость — 20€ за машину.
  • Продолжительность самой церемонии — 1 час
  • В зале будут находиться максимум 30 зрителей. Рассадка в порядке очереди.
  • Во время церемонии запрещено фотографировать и разговаривать

ежедневно в 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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