Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

О Каппадокии
Каппадокия – уникальный природно-исторический памятник с удивительным ландшафтом, который находится на территории современной Турции. Местность носит это название еще с античных времен. Неординарные древние образования и старейшие поселения на территории Каппадокии занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об экскурсии
Конная прогулка проходит по живописным тропам этого удивительного места мимо уникальных достопримечательностей, созданных природой и человеком.
Во время неспешной поездки участники тура смогут сполна насладиться видами окрестностей, изумительными пейзажами Каппадокии, получат массу положительных эмоций от общения с милыми и дружелюбными лошадями.
Несколько полезных советов для туристов
- При заказе экскурсии не стоит скрывать свой опыт в верховой езде, рост или вес: эта информация необходима для подбора лошади.
- На конную прогулку следует одеваться соответствующе, в удобную одежду и обувь: прочные тянущиеся брюки, кроссовки или ботинки на невысоком каблуке.
- Рекомендуется уточнять, выдаются ли шлемы на ранчо.
- Желательно взять с собой крем от солнца, одежду, чтобы прикрыть открытые участки тела, и питьевую воду. Носить всё это в руках не придётся — на сёдлах есть специальные сумки.
- Во время прогулки нужно быть максимально спокойным и расслабленным, так как настроение наездника передаётся его лошади.