Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

О Каппадокии

Каппадокия – уникальный природно-исторический памятник с удивительным ландшафтом, который находится на территории современной Турции. Местность носит это название еще с античных времен. Неординарные древние образования и старейшие поселения на территории Каппадокии занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об экскурсии

Конная прогулка проходит по живописным тропам этого удивительного места мимо уникальных достопримечательностей, созданных природой и человеком.

Во время неспешной поездки участники тура смогут сполна насладиться видами окрестностей, изумительными пейзажами Каппадокии, получат массу положительных эмоций от общения с милыми и дружелюбными лошадями.

Несколько полезных советов для туристов