Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Верховая езда в Каппадокии

Вы отправитесь на конную прогулку по живописным тропам удивительной Каппадокии мимо уникальных...

Вы отправитесь на конную прогулку по живописным тропам удивительной Каппадокии мимо уникальных достопримечательностей, созданных природой и человеком, насладитесь не только видами окрестностей, но и общением с милыми и дружелюбными лошадьми.
Верховая езда в Каппадокии
Верховая езда в Каппадокии
Верховая езда в Каппадокии
Верховая езда в Каппадокии
Верховая езда в Каппадокии
Верховая езда в Каппадокии
О Каппадокии
Каппадокия – уникальный природно-исторический памятник с удивительным ландшафтом, который находится на территории современной Турции. Местность носит это название еще с античных времен. Неординарные древние образования и старейшие поселения на территории Каппадокии занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об экскурсии
Конная прогулка проходит по живописным тропам этого удивительного места мимо уникальных достопримечательностей, созданных природой и человеком.
Во время неспешной поездки участники тура смогут сполна насладиться видами окрестностей, изумительными пейзажами Каппадокии, получат массу положительных эмоций от общения с милыми и дружелюбными лошадями.
Несколько полезных советов для туристов
  • При заказе экскурсии не стоит скрывать свой опыт в верховой езде, рост или вес: эта информация необходима для подбора лошади.
  • На конную прогулку следует одеваться соответствующе, в удобную одежду и обувь: прочные тянущиеся брюки, кроссовки или ботинки на невысоком каблуке.
  • Рекомендуется уточнять, выдаются ли шлемы на ранчо.
  • Желательно взять с собой крем от солнца, одежду, чтобы прикрыть открытые участки тела, и питьевую воду. Носить всё это в руках не придётся — на сёдлах есть специальные сумки.
  • Во время прогулки нужно быть максимально спокойным и расслабленным, так как настроение наездника передаётся его лошади.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Транспорт
  • Прогулка на лошадях
  • Трансфер в отель по окончании программы
Важная информация
  • Несколько полезных советов для туристов:
  • При заказе экскурсии не стоит скрывать свой опыт в верховой езде, рост или вес: эта информация необходима для подбора лошади.
  • На конную прогулку следует одеваться соответствующе, в удобную одежду и обувь: прочные тянущиеся брюки, кроссовки или ботинки на невысоком каблуке.
  • Рекомендуется уточнять, выдаются ли шлемы на ранчо.
  • Желательно взять с собой крем от солнца, одежду, чтобы прикрыть открытые участки тела, и питьевую воду. Носить всё это в руках не придётся — на сёдлах есть специальные сумки.
  • Во время прогулки нужно быть максимально спокойным и расслабленным, так как настроение наездника передаётся его лошади.
Время проведения: Ежедневно с 05:00 до 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
BreezesTour
BreezesTour
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