Дворец османских султанов, католическая церковь, рыбный рынок и богемный район Мода за 1 день

5
1 отзыв
Приглашаем отклониться от классического маршрута и посмотреть на Стамбул по-новому.

Вы увидите церковь Святого Антония Падуанского в неоготическом стиле, погуляете по роскошным залам дворца Долмабахче и оцените город с высоты Галатской башни.

А после небольшой прогулки на пароме окажетесь в азиатской части, где вас ждут рыбный рынок, граффити и панорамы Мраморного моря.
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул
Что скрывает Стамбул

Что вас ожидает

Галатская башня, дворец Долмабахче и не только

В европейской части Стамбула вы посетите изящный дворец Долмабахче на берегу Босфора, узнаете о происходивших здесь исторических событиях и оцените великолепные старинные интерьеры. Подниметесь на Галатскую башню и насладитесь панорамами города с 60-метровой высоты. А также осмотрите действующую базилику Святого Антония Падуанского — самую большую католическую церковь Турции, построенную в 1912 году.

Кадыкей и Мода

Азиатская часть города раскроет вам совсем другой Стамбул: спокойный, аутентичный, нетуристический и одновременно очень творческий. Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии. Оцените граффити, украшающие дома, и полюбуетесь Мраморным морем. А в богемном квартале Мода увидите множество уютных кафе и понаблюдаете за отдыхающей в них местной молодежью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди
  • Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 17:30, не работает по понедельникам и четвергам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-Байрама и Курбан-Байрама.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу

Дополнительные расходы

  • Билет на Галатскую башню — 45 лир, детям до 5 лет бесплатно
  • Билет в официальную часть дворца Долмабахче (Selamelik) — 90 лир, в личную (Harem) — 60 лир, детям до 12 лет бесплатно; посещение каждого из павильонов и особняков — 30 лир; вход в сады — 10 лир
  • Паром — 25-50 лир с человека
  • Еда и напитки (по желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе или обед)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Евгений, я работаю гидом в Стамбуле более 5 лет в компании таких же влюблённых в город людей. С удовольствием покажем вам не только основные туристические достопримечательности, но и другие удивительные уголки города. До скорой встречи!
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1 реальный отзыв

Е
20 окт 2021
Всё прошло замечательно. Учтены все мои пожелания! Гид вносил коррективы в маршрут, исходя из моих предложений! Было легко и познавательно. Рекомендую.

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