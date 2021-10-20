Что вас ожидает
Галатская башня, дворец Долмабахче и не только
В европейской части Стамбула вы посетите изящный дворец Долмабахче на берегу Босфора, узнаете о происходивших здесь исторических событиях и оцените великолепные старинные интерьеры. Подниметесь на Галатскую башню и насладитесь панорамами города с 60-метровой высоты. А также осмотрите действующую базилику Святого Антония Падуанского — самую большую католическую церковь Турции, построенную в 1912 году.
Кадыкей и Мода
Азиатская часть города раскроет вам совсем другой Стамбул: спокойный, аутентичный, нетуристический и одновременно очень творческий. Вы посетите колоритный рынок в Кадыкее, где продают свежую рыбу, фрукты, турецкую пиццу и фаршированные мидии. Оцените граффити, украшающие дома, и полюбуетесь Мраморным морем. А в богемном квартале Мода увидите множество уютных кафе и понаблюдаете за отдыхающей в них местной молодежью.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Прогулка по Босфору проходит на городском кораблике, где будут другие люди
- Обратите внимание на график работы дворца Долмабахче: он закрывается в 17:30, не работает по понедельникам и четвергам, а также 1 января, 1 мая, в первые дни Рамадан-Байрама и Курбан-Байрама.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Индивидуальная прогулка возможна по предварительному запросу
Дополнительные расходы
- Билет на Галатскую башню — 45 лир, детям до 5 лет бесплатно
- Билет в официальную часть дворца Долмабахче (Selamelik) — 90 лир, в личную (Harem) — 60 лир, детям до 12 лет бесплатно; посещение каждого из павильонов и особняков — 30 лир; вход в сады — 10 лир
- Паром — 25-50 лир с человека
- Еда и напитки (по желанию мы можем сделать перерыв на турецкий кофе или обед)