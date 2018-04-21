1 отзыв оставили туристы

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Камакура — древняя столица Японии

Архитектура самурайской эпохи и великолепные храмы

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

260 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Natalia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Natalia – Гид в Токио
Целый день в Камакуре, одном из древнейших городов Японии, погрузит вас в атмосферу сакральности и самобытной архитектуры прошлых эпох.

Вас ждет встреча с Японией 12-14 веков — вы узнаете историю 📖 основателя Камакуры, первого сёгуна Минамото Ёритомо, услышите легенды, связанные со строительством знаменитых храмов, и познакомитесь с памятниками буддистского зодчества.

Помимо этого, вы побываете в одном из самых прекрасных японских садов, увидите впечатляющую линию побережья и откроете повседневную культуру японцев.
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии

Что вас ожидает

Храм Цуругаока Хатимангу
Первым в нашей программе будет древний храмовый комплекс и одна из главных достопримечательностей Камакуры — храм Цуругаока Хатимангу. Он был воздвигнут в 1063 году самураем Минамото Ёриёси в честь синтоистского бога Хатимана — покровителя воинов и клана Минамото. Я расскажу вам о становлении сёгуната, об истории и интересных легендах, связанных с храмом, а также посвящу в подробности современных мероприятий, которые здесь проводятся. Кроме того, объясню философию планировки территории комплекса и правила прохождения через врата, ведущие к храму.

Символ города — огромная статуя Великого Будды
Главная достопримечательность Камакуры — бронзовая статуя Дайбуцу — Великого Будды, вторая по величине в Японии (первая находится в Наре). Ее высота — 11,4 м, общий вес — 121 тонна. Это одна из самых больших и самых древних статуй Будды в Японии. Образ Будды, сидящего под открытым небом на лепестках лотоса на фоне прекрасных зеленых холмов, олицеворяет основы буддийского учения и часто производит довольно сильное впечатление на всех гостей города. Возле статуи я расскажу вам историю ее возведения и восстановления после Великого землетрясения, и, конечно, поговорим о легендах, без которых не обходится ни одно сакральное место в мире.

Храм Хасэ Каннон
На территории храма вы услышите удивительное предание о его возведении в 736 году. В основном строении храма находится известная позолоченная скульптура одиннадцатиголовой богини милосердия с тридцатью тремя ликами — Каннон. Вы узнаете о его роли в японской мифологии, о связанном с ней знаменитом талисмане удачи — кошке с поднятой лапой, и о том, имеет ли отношение название национального производителя копировальной и фото-техники к древней богине милосердия. Вы осмотрите и другую местную достопримечательность — гигантский колокол, отлитый в 1264 году, самый древний в Камакуре. При храме разбит один из красивейших садов Японии, по которому вы сможете прогуляться и сделать атмосферные снимки. Кроме того, храмовый комплекс включает хранилище сутр и священную пещеру, также открытую для посещения.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: транспорт и входные билеты (в том числе и за гида) — 3000 йен за человека
  • Транспорт: общественный. Из Токио до Камакуры можно добарться примерно за один час.
  • Уточните в переписке дополнительные расходы при желании передвигаться по Камакуре на такси
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии
Камакура — древняя столица Японии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalia
Natalia
Живу в Японии 16 лет, из них 8 лет занимаюсь туризмом, работала оператором в крупной японской компании, последнии 4 года работаю гидом-переводчиком. Люблю Японию и ее традиции, и этой любовью хочу поделиться с Вами.
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1 отзыв оставили туристы

21 апреля 2018
Рекомендую, очень рекомендую обращаться к Наташе всем, кто планирует побывать в Японии. Интеллигентная, корректная, с легкой манерой подачи информации. Мы клиенты сложные, двуязыкие, одна часть нас не говорит по русски. Наташа выделяет самое интересное, не грузит информацией, тактично ловит твой настрой. Мы были в Yokohama на круизе Celebrity cruise. С"ездили с Наталией в Камакуру и парк. Заехали по дороге на Станцию, купили билеты на поезд в Токио для нас на следующий день. Наталия показала/рассказала подробно, куда идти. Передвижения по Японии на публичном транспорте даже для опытных туристов - это испытание) У меня болела нога, и мне очень не хотелось подниматься по ступенькам к одному из Храмов. Наташа мягко настояла, чтобы мы всё же увидели этот Храм. И мы ей ОЧЕНь за это благодарны! Знаю, что у нее есть еще экскурсия по лучшим местам Токио. Мы, к сожалению, уже улетали. Но, посмотрев описание и немного зная Токио, я бы всем рекомендовала ее Маршрут! Вы видите с Наталией не Японию для галочки, а радостно-умиротворяющую Японию. Если захотите пообедать - прислушайтесь к советам Наталии, отличные рекомендации! Наталия назвала нас "легкими позитивными туристами", но мы то себя знаем)) Нас очень часто раздражает и гид, и его предложения, когда это делается не профессионально и навязчиво. Но просто в случае с Наталией - нам очень повезло! Спасибо Tripster и Наташе!!!!

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