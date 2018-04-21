1 отзыв оставили туристы

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Храм Цуругаока Хатимангу

Первым в нашей программе будет древний храмовый комплекс и одна из главных достопримечательностей Камакуры — храм Цуругаока Хатимангу. Он был воздвигнут в 1063 году самураем Минамото Ёриёси в честь синтоистского бога Хатимана — покровителя воинов и клана Минамото. Я расскажу вам о становлении сёгуната, об истории и интересных легендах, связанных с храмом, а также посвящу в подробности современных мероприятий, которые здесь проводятся. Кроме того, объясню философию планировки территории комплекса и правила прохождения через врата, ведущие к храму.

Символ города — огромная статуя Великого Будды

Главная достопримечательность Камакуры — бронзовая статуя Дайбуцу — Великого Будды, вторая по величине в Японии (первая находится в Наре). Ее высота — 11,4 м, общий вес — 121 тонна. Это одна из самых больших и самых древних статуй Будды в Японии. Образ Будды, сидящего под открытым небом на лепестках лотоса на фоне прекрасных зеленых холмов, олицеворяет основы буддийского учения и часто производит довольно сильное впечатление на всех гостей города. Возле статуи я расскажу вам историю ее возведения и восстановления после Великого землетрясения, и, конечно, поговорим о легендах, без которых не обходится ни одно сакральное место в мире.

Храм Хасэ Каннон

На территории храма вы услышите удивительное предание о его возведении в 736 году. В основном строении храма находится известная позолоченная скульптура одиннадцатиголовой богини милосердия с тридцатью тремя ликами — Каннон. Вы узнаете о его роли в японской мифологии, о связанном с ней знаменитом талисмане удачи — кошке с поднятой лапой, и о том, имеет ли отношение название национального производителя копировальной и фото-техники к древней богине милосердия. Вы осмотрите и другую местную достопримечательность — гигантский колокол, отлитый в 1264 году, самый древний в Камакуре. При храме разбит один из красивейших садов Японии, по которому вы сможете прогуляться и сделать атмосферные снимки. Кроме того, храмовый комплекс включает хранилище сутр и священную пещеру, также открытую для посещения.