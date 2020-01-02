51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Прогуливаясь по древним улочкам Минска, вы узнаете реальные и легендарные страницы истории города, откроете его тайны и развенчаете мифы. Я проведу вас по самым мистическим уголкам горда, расскажу местные байки о русалках и драконах, о старинных призраках и масонских обрядах. Эти истории откроют для вас Минск с новой стороны, помогут понять дух города и погрузиться в его атмосферу.

Что вас ожидает

Городские легенды Минска

Вам предстоит прочувствовать дух и атмосферу Минска через его городские легенды. Я расскажу вам, зачем мельник Менеск, который по одной из версий основал Минск, молол камни и добавлял их в муку. Открою тайну, кем был при жизни призрак городской Ратуши и почему его душа не смогла найти покой. А еще вы узнаете, что делали в Минске масоны и зачем на здании КГБ надстроена башенка, которой изначально не было в проекте. Вместе мы попробуем развенчать некоторые городские легенды или найти им историческое подтверждение!

Главные объекты исторического центра

Вы пройдете от самого сердца Минска, Верхнего города, к площади Независимости: от древнего облика города к его современной части. Вы рассмотрите историческую застройку города, восстановленное здание Ратуши, площадь Свободы, хранящую множество неразрешенных загадок... А по пути узнаете не только «легендарную», но и достоверную историю старинного города, от его основания до советского периода.

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые любят знакомиться с городом и его атмосферой через легенды и старинные предания.