51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Городские легенды Минска Вам предстоит прочувствовать дух и атмосферу Минска через его городские легенды. Я расскажу вам, зачем мельник Менеск, который по одной из версий основал Минск, молол камни и добавлял их в муку. Открою тайну, кем был при жизни призрак городской Ратуши и почему его душа не смогла найти покой. А еще вы узнаете, что делали в Минске масоны и зачем на здании КГБ надстроена башенка, которой изначально не было в проекте. Вместе мы попробуем развенчать некоторые городские легенды или найти им историческое подтверждение!
Главные объекты исторического центра Вы пройдете от самого сердца Минска, Верхнего города, к площади Независимости: от древнего облика города к его современной части. Вы рассмотрите историческую застройку города, восстановленное здание Ратуши, площадь Свободы, хранящую множество неразрешенных загадок... А по пути узнаете не только «легендарную», но и достоверную историю старинного города, от его основания до советского периода.
Кому подходит эта экскурсия
Путешественникам, которые любят знакомиться с городом и его атмосферой через легенды и старинные предания.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура В районе Верхнего города.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Вся моя жизнь связана с Минском. История родного города интересовала с малых лет и сейчас, накопив немалый багаж интересной информации, я стараюсь делиться со всеми желающими. Показывая город, всегда стараюсь научить видеть простое в сложном и сложное в простом, открыть новые грани памятников, о которых вроде как все известно. И очень хочу, чтобы гости города запомнили Минск не советским, а европейским, с богатой культурой и историей.
Большое спасибо за экскурсию. Было интересно как нам,взрослым, так и сыну 12 лет. Максим провёл экскурсию на высшем уровне! Все понятно, с интересными деталями, историческими поворотами! При этом не затянуто, а по-настоящему захватывающе! Рекомендую!
Владислав
1 декабря 2019
Если вы будете в Минске, обязательно рекомендую сходить! Максим интересно рассказывает и показывает много крутых фишек. Вы точно не видели городские достопримечательности с этой стороны. Даже холодная погода не испортила двухчасовую экскурсию)
Слава
25 ноября 2019
Все было отлично, не смотря на холодную погоду.
Спасибо!
Наталья
6 ноября 2019
В Минске мы уже пятый раз и конечно в сопровождении гида город раскрывается с другой стороны. Это очень здорово! Гид - грамотный и приятный молодой человек. Видно было, что в начале экскурсии он немного нервничал. Сама экскурсия очень интересная, мы все слушали с открытым ртом ). Что особенно приятно, гид мог ответит на любой вопрос. Два часа пролетели как десять минут. Правда есть одно но - мистического в экскурсии мало, я бы сказала что это скорее обзорная экскурсия ).
София
28 октября 2019
Если Вы впервые в Минске - экскурсия с Максимом просто must have по городу! Пройдя по интересным улочкам и кварталам, хочется вернуться снова. Послушав легенды и придания, ты окунаешься в удивительную историю города и смотришь совсем другими глазами на архитектуру, историю и людей. Желаем развивать новые маршруты, чтобы в следующий раз отправиться с Максимом в новые локации! Спасибо за экскурсию и невероятные эмоции!
Мила
21 октября 2019
Огромное спасибо Максиму за увлекательную экскурсию! Было очень интересно, даже наш 10 летний сын был в восторге и бодро шагал рядом все 2 часа!) Очень рекомендуем всем, кто решил посетить Минск!
Гульнара
13 октября 2019
Все было очень интересно и здорово. Большое спасибо
Елена
9 октября 2019
Нам определенно понравилась эта экскурсия) Максим не только рассказал об истории и мифах Минска, но и показал интересные места для самостоятельного посещения. Макс, делай отдельную экскурсию по "вкусным" местам Минска, нам понравилось)
Татьяна
6 октября 2019
добрый день, были на экскурсии по мистической истории Минска у Максима. Экскурсовод молодой, очень живой и с интересной подачей. хочу выразить благодарность за то, что Максим быстро сориентировался в нашем запросе и в итоге рассказывал не только про легенды и мифы, но и давал исторические справки, так как из нас троих двое были в городе впервые. мне искренне понравился наш гид, поэтому вкратце напишу области развития: хочется чтобы было немного больше уважения к своему городу, ну а шутить и веселить нас на мой взгляд было вовсе необязательной опцией:)
Елена
16 сентября 2019
Было немного сухо. Это мистика, для мистических экскурсий важно настроение, погружение в рассказ. Этого не было. Сам экскурсовод каждый раз подчеркивал нелепость существующий историй и выражал недоверие к ним.
Максим прекрасно знает Минск и его историю, и наверняка хорош в обычных исторических экскурсиях, но создать сказку и атмосферу мистического Минска у него совершенно не получается. И часто он скатывается к стандартным историческим фактам и темам "посмотрите направо - это здание прекрасный образчик сталинского ампира"
Поэтому я не могу рекомендовать именно эту экскурсию своим друзьям, ибо остался ощутимый осадок разочарования и невыдержанности выбранной тематики.
Услышать правдивые истории от очевидца и обойти главные тюрьмы города
Нестандартная и оттого захватывающая экскурсия в тюремный мир Минска. За 2 часа вы узнаете, за что можно попасть за решётку в Беларуси, как следует и как не следует себя там вести. Чем отличается тюрьма от зоны, и какая разница между строгим и общим режимом отбывания наказания. Тюремный быт, понятия и касты — полное погружение в закрытый мир, который тем не менее имеет место в нашем мире.