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Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском

TicketsS
TicketsS – Гид из Праги
Получите свой билет 🎫 в Пражский Град без ожидания в длинных очередях около билетных касс.

Исследуйте великолепный ансамбль зданий Пражского града, включая собор Святого Вита, Старый Королевский дворец и другие достопримечательности 🏛️.

Узнайте много полезного в ходе короткого 15-20-минутного вводного обзора замка.
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  • €18 за человека

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Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском

Что вы увидите

  • Пражский град:
  • Собор Святого Вита
  • Старый королевский дворец
  • Базилика Святого Георга
  • Золотая улочка с башней Далиборка
Встретьтесь с вашим экскурсоводом в указанное время в обозначенном месте. Прослушайте небольшую вводную обзорную экскурсию ⛳ (15-20 минут) по комплексу строений Пражского града на английском языке.
Представитель обменяет ваш ваучер на входной билет 🎫, который включает в себя посещение самых важных мест в Пражском граде: Собор Святого Вита, Старый королевский дворец, базилику Святого Георга и Золотую улочку с башней Далиборка.
Осмотрите Пражский град в удобном для вас ритме и насладитесь великолепными интерьерами и видами. Билет действителен 2 дня (со дня получения) и позволяет один раз посетить каждое из строений в течение этого периода.
Что входит
  • Входной билет в Пражский град без ожидания в очередях
  • Сбор за бронирование и обработку информации
  • Комиссия за бронирование и сопровождение
  • Ознакомительный рассказ (на английском) о комплексе зданий Пражского града.
Что не входит
  • Проход на досмотр и в Пражский Град без очереди
  • Услуги гида (кроме 15-20-минутного ознакомительного рассказа).
Начало
🚩 III. nádvoří 48/2 119 01 Praha 1
Место завершения
🏁 Градчаны, 119 08 Prague 1, Чехия
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском
Пражский град: входной билет и небольшая обзорная экскурсия на английском

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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