Встретьтесь с вашим экскурсоводом в указанное время в обозначенном месте. Прослушайте небольшую вводную обзорную экскурсию ⛳ (15-20 минут) по комплексу строений Пражского града на английском языке.

Представитель обменяет ваш ваучер на входной билет 🎫, который включает в себя посещение самых важных мест в Пражском граде: Собор Святого Вита, Старый королевский дворец, базилику Святого Георга и Золотую улочку с башней Далиборка.

Осмотрите Пражский град в удобном для вас ритме и насладитесь великолепными интерьерами и видами. Билет действителен 2 дня (со дня получения) и позволяет один раз посетить каждое из строений в течение этого периода.