Встретьтесь с вашим экскурсоводом в указанное время в обозначенном месте. Прослушайте небольшую вводную обзорную экскурсию ⛳ (15-20 минут) по комплексу строений Пражского града на английском языке.
Представитель обменяет ваш ваучер на входной билет 🎫, который включает в себя посещение самых важных мест в Пражском граде: Собор Святого Вита, Старый королевский дворец, базилику Святого Георга и Золотую улочку с башней Далиборка.
Осмотрите Пражский град в удобном для вас ритме и насладитесь великолепными интерьерами и видами. Билет действителен 2 дня (со дня получения) и позволяет один раз посетить каждое из строений в течение этого периода.
Что входит
Входной билет в Пражский град без ожидания в очередях
Сбор за бронирование и обработку информации
Комиссия за бронирование и сопровождение
Ознакомительный рассказ (на английском) о комплексе зданий Пражского града.
Что не входит
Проход на досмотр и в Пражский Град без очереди
Услуги гида (кроме 15-20-минутного ознакомительного рассказа).
Начало
🚩 III. nádvoří 48/2 119 01 Praha 1
Место завершения
🏁 Градчаны, 119 08 Prague 1, Чехия
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.