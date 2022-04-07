Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека

Приглашаем вас в насыщенное путешествие по двум городам-жемчужинам древнего Египта: Каиру и Александрии

4.8
12 отзывов
Авторский тур
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по двум городам-жемчужинам древнего Египта: Каиру и Александрии.

В первый день мы прогуляемся по улочкам Каира, посетим Египетский музей, увидим знаменитые Великие Пирамиды и Большого Сфинкса.

Во второй день мы отправимся в Александрию, посетим форт Кайт-Бей, парк Монтаза и мечеть Абу-эль-Аббасу.

И, конечно, увидим ту самую Александрийскую библиотеку!
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека

Что вас ожидает 🤩

  • Египетский музей
  • Пирамиды и Сфинкс
  • Музей папируса
  • Музей парфюмерии
  • Форт Кайт-Бей
  • Парк Монтаза
  • Мечеть Абу-эль-Аббаса
  • Александрийская библиотека

Программа тура:

    День 1
    Экскурсия начнётся с обзорной экскурсии Каира, во время которого вы поймёте и оцените по достоинству великолепие и контраст Каира. Далее вы посетите Египетский музей, в многочисленных залах которого, собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов. После посещения музея у вас будет обед в ресторане (шведский стол). После обеда, вы отправитесь к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира.
    «Всё боится времени, а время боится пирамид». Стоя перед этими величайшими сооружениями человечества, вы поймёте насколько верно это высказывание. Также вас ждёт посещение Папирусной фабрики и Музея парфюмерии с его чарующими запахами. После экскурсии вас отвезут в гостиницу.

    День 2

    На экскурсии вы посетите самые знаменитые места Александрий. Вы увидите Форт Кайт-Бей. Он расположился над восточной гаванью Александрии и представляет собой крепость с круглыми башнями и выходящими на море бойницами. Форт построен в XV веке султаном Ашрафом на месте Александрийского Маяка, рухнувшего во время землетрясения.
    Вы посетите парк Монтаза с резиденцией египетских королей. Это прекрасный парк площадью около 150 га засажен финиковыми пальмами, средиземноморской сосной, другими хвойными деревьями. Здесь множество цветников и беседок. Монтаза — популярное место отдыха туристов. Кроме этого вы посетите самую большую и красивую мечеть Александрии Абу-эль-Аббаса. И конечно же, вы увидите знаменитую Александрийскую библиотеку (осмотр снаружи). В автобусе вы проедете по Набережной и сделаете остановку у Средиземного моря, где сможете искупаться. Обед в ресторане (шведский стол).

    Важно знать:

    • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
    • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
    • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
    • Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор,
    • деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой.

    Организационные моменты:

    • Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.
    • Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
    • Русскоговорящий гид
    • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
    • Проживание 1 ночь в отеле в Каире на базе завтраков
    • Обед в ресторане (шведский стол) (в Каире и Александрии)
    Что не входит
    • Напитки в ресторане
    • Дополнительные расходы, не входящие в программу
    • Прогулка по реке Нил
    • Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
    • Билет на фотоаппарат в Египетском музее
    • Билет на видеокамеру в Египетском музее
    • Смотреть внутренние помещения пирамиды
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Среда, четверг в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
    • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
    • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
    • Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор
    • Деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Среда, четверг в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)

    Отзывы от туристов

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