  1. Китай
  2. Экскурсии

Добро пожаловать в Пекин.

Ликай
Ликай – Гид из Пекина
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ с посещением Площади Тяньаньмэнь и Запретного города Гугун с последующей дегустацией чая и вечерним шоу.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $120 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в Пекин.
Добро пожаловать в Пекин.

Что вы увидите

  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Запретный город Гугун
Места, которые вы увидите в Пекине
Площадь Тяньаньмэнь является самой большой городской площадью в мире. Ее территория составляет 440 тыс. квадратных метров. На площади Тяньаньмэнь также можно посетить Национальный музей 🖼 Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.
Запретный город 🏙️ является одним из наиболее хорошо сохранившихся императорских дворцов в Китае и самым большим дворцовым комплексом в мире. Запретный город служил резиденцией 24 императорам.
После главных достопримечательностей 🏛️ поедем на дегустацию чая. Пекинская утка и Вечернее шоу ("Династия Золотой маски" или Китайский цирк) на выбор по желанию.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль и все транспортные расходы
Что не входит
  • Входные билеты
  • Вечернее шоу и дегустация (по желанию)
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 В холле отеля / трансфер с аэропорта
Место завершения
🏁 Отель
Добро пожаловать в Пекин.
Добро пожаловать в Пекин.
Добро пожаловать в Пекин.
Добро пожаловать в Пекин.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ликай
Ликай
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Пекине

Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
$170
7 часов
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
50 отзывов
Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк
Яркий Пекин
$160
9 часов
Яркий Пекин
22 отзыва
Парадная и историчная столица Поднебесной — в однодневной прогулке: дворцы, парки и утка по-пекински
Один день в Пекине!
$160
7 часов
Один день в Пекине!
17 отзывов
Императорский Дворец, музей китайского шелка, дегустация чая и Храм Неба
Пекин — первое знакомство
$110
6 часов
Пекин — первое знакомство
6 отзывов
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
$160
9 часов
Великая Китайская стена и чайный рынок Маляньдао
6 отзывов
Подняться на Мутяньюй, самый труднодоступный участок стены, и познакомиться с традициями Поднебесной
Добро пожаловать в Пекин!
$150
7.5 часов
Добро пожаловать в Пекин!
5 отзывов
Великая Китайская стена, Олимпийская деревня, музей Нефрита и чайная церемония за один день