Места, которые вы увидите в Пекине

Площадь Тяньаньмэнь является самой большой городской площадью в мире. Ее территория составляет 440 тыс. квадратных метров. На площади Тяньаньмэнь также можно посетить Национальный музей 🖼 Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.

Запретный город 🏙️ является одним из наиболее хорошо сохранившихся императорских дворцов в Китае и самым большим дворцовым комплексом в мире. Запретный город служил резиденцией 24 императорам.

После главных достопримечательностей 🏛️ поедем на дегустацию чая. Пекинская утка и Вечернее шоу ("Династия Золотой маски" или Китайский цирк) на выбор по желанию.