Площадь Тяньаньмэнь является самой большой городской площадью в мире. Ее территория составляет 440 тыс. квадратных метров. На площади Тяньаньмэнь также можно посетить Национальный музей 🖼 Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.
Запретный город 🏙️ является одним из наиболее хорошо сохранившихся императорских дворцов в Китае и самым большим дворцовым комплексом в мире. Запретный город служил резиденцией 24 императорам.
После главных достопримечательностей 🏛️ поедем на дегустацию чая. Пекинская утка и Вечернее шоу ("Династия Золотой маски" или Китайский цирк) на выбор по желанию.
Что входит
Услуги гида
Автомобиль и все транспортные расходы
Что не входит
Входные билеты
Вечернее шоу и дегустация (по желанию)
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 В холле отеля / трансфер с аэропорта
Место завершения
🏁 Отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.