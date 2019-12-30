2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать китайскую столицу на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
Я раскрою все грани Пекина: гигантского, оживленного, яркого и очень колоритного города.

Покажу древние площади, роскошные дворцы, торговые улицы и старинные храмы.

А также поделюсь историей этого необычного места от основания до наших дней и помогу ощутить царящую здесь необыкновенную атмосферу.
$128 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
3
Влюбиться в Пекин за один день!
Влюбиться в Пекин за один день!

Что вас ожидает

Пекин сквозь века
Я покажу все «визитные карточки» китайской столицы:

  • Площадь Тяньаньмэнь — до XX века крупнейшая в мире площадь. Я раскрою, в честь каких ворот она названа и покажу памятник Народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна.
  • Храм Неба — вы рассмотрите единственный круглый храм в городе и узнаете, когда, кем и при каких обстоятельствах он был построен.
  • Запретный город — главный дворцовый комплекс китайских императоров с XV по XX века. Я расскажу, как они жили и чем отличились самые знаменитые представители королевских династий.
  • Улицу Ванфуцзин — здесь вы сможете попробовать специфические блюда уличной китайской кухни, даже жареных скорпионов! А еще узнаете, почему местные жители называют Ванфуцзин «первой улицей Китая».
  • Шелковую фабрику — вы увидите, как производят местный шелк и, при желании, сможете купить приглянувшиеся фабричные изделия.
  • Чайную дегустацию — вы услышите, как правильно заваривать зеленый чай, какой чай когда пить и почему китайские семьи не представляют свою жизнь без этого чудесного напитка.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Я встречу вас у вашего отеля и привезу обратно
Влюбиться в Пекин за один день!
Влюбиться в Пекин за один день!
Влюбиться в Пекин за один день!
Влюбиться в Пекин за один день!
Влюбиться в Пекин за один день!
Влюбиться в Пекин за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр, я живу в Пекине с 2008 года и знаю здесь каждую улочку. Работаю в туризме более 10 лет, и за это время показал китайскую столицу тысячам путешественников. С радостью расскажу о местной культуре, истории, архитектуре и поделюсь своей любовью к этому замечательному городу.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 декабря 2019
Прислали гида Сергея.Он почти не говорил по-русски.Привез нас на площадь,название которой мы даже не поняли. Мы попросили поменять нам гида,поговорили с гидом Наташей по телефону,она тоже очень плохо разговаривала.мы отказались от экскурсии,решили,что почитать Википедию будет более информативно.
26 ноября 2019
Самые приятные воспоминания об экскурсии по Пекину. Гид - коренной пекинец с хорошим знанием истории современной жизни Китая. Очень доброжелательный и внимательный)
Экскурсия для тех кто никогда не был в Пекине.

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