2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной

Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк

Китайцы говорят, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не был в Китае. И они правы! Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены. А после вы погрузитесь в историю и культуру Китая: посетите роскошный Музей нефрита и узнаете секреты китайской медицины, а также прогуляетесь по Олимпийскому парку.