Виктория проводит ещё 17 экскурсий

Что вас ожидает

Приключения в стране Лего

В парке LegoLand вы окажетесь в красочном камерном мирке, собранном из ярких кубиков и наполненном развлечениями! Приготовьтесь оседлать американские горки в виде драконов на фоне сказочного замка с принцессами и рыцарями. Погрузиться в морские глубины к акулам на импровизированной субмарине, устроить лазерную битву, отправиться на поиски сокровищ или вместе стать экипажем пожарной машины. В огромном LefoCity под куполом ребята от 6 до 12 лет смогут получить водительские права и покататься на миниавтомобилях-лего, а малыши от 3 до 6 лет получат основные навыки вождения в веселой автошколе.

Весь мир в миниатюре!

В интерактивной зоне Минилэнд ребята увидят десятки известнейших зданий планеты, собранных из кирпичиков Lego. Здесь вам встретятся и символы Дубая, отель «Парус» и гигант Бурдж-Халифа, и египетские пирамиды, и индийский Тадж-Махал, и английский Биг-Бен, а также другие архитектурные шедевры из разных уголков мира. А еще вы увидите целый Lego-городок с жителями, домами, парками и машинами — яркие и детальные миниатюры можно рассматривать бесконечно!

Кому подойдет прогулка

LegoLand будет интересен, в первую очередь, семьям с детьми от 2 до 12 лет.