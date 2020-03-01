Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Заповедник Рас Аль Хор

Путешествие начнется с потрясающего заповедника дикой природы, где вы встретите более 250 видов животных и около 50 видов растений. А главное — здесь вас будет ждать впечатляющая популяция розовых фламинго, содержащихся в естественной среде обитания. Вы узнаете об истории создания первой охраняемой водно-болотной территории обитания водоплавающих птиц в ОАЭ, а также я расскажу о природных особенностях лагуны, благодаря которым этот проект стал возможным.

«Напечатанные» дома и океанариум из Книги рекордов Гиннесса

В финансовом районе DIFC, возле Emirates Towers, где находится офис шейха Мохаммеда, вы оцените инженерное решение, осмотрев здания, напечатанные на 3D-принтере. А поблизости понаблюдаете за чинно разгуливающими павлинами. После чего вы отправитесь в один из крупнейших океанариумов мира. Рассчитанный на 10 миллионов литров воды, он обладает самой большой в мире внешней панелью для просмотра подводных обитателей. Здесь вы увидите около 200 видов морских существ и 33 тысячи видов рыб. А зрелище проплывающих над головой акул и скатов обязательно запомнится и детям, и взрослым.

Дубайская Венеция

В завершение вы посетите яркий комплекс Souk Madinat Jumeirah, где я познакомлю вас с традиционной архитектурой построек древней Аравии. Вы пройдете по колоритным улочкам с антикварными и сувенирными лавками, насмотритесь роскошных ковров, предметов быта и мерцающих нарядов. Здесь выпьем кофе или чай, обменяемся впечатлениями и сделаем прекрасные снимки на фоне лазурных каналов и Бурж аль Араб (единственной семизвездочной гостиницы в мире).