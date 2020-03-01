Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Посетить заповедник дикой природы, фантастический океанариум и дубайскую Венецию

Виктория
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Виктория – ваш гид
Программа автомобильной экскурсии включает наиболее подходящие для семейного отдыха места сказочного Дубая.

Вы познакомитесь с природными особенностями заповедника Рас Аль Хор и понаблюдаете за многочисленной стаей розовых фламинго, рассмотрите дома, напечатанные на 3D-принтере, и оцените великолепный океанариум, где у вас над головой будут проплывать акулы и скаты.

А в завершение посетите колоритный комплекс с лазурными каналами, где я расскажу о традиционной архитектуре и быте древней Аравии.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Отель в дубае
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Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых

Что вас ожидает

Заповедник Рас Аль Хор
Путешествие начнется с потрясающего заповедника дикой природы, где вы встретите более 250 видов животных и около 50 видов растений. А главное — здесь вас будет ждать впечатляющая популяция розовых фламинго, содержащихся в естественной среде обитания. Вы узнаете об истории создания первой охраняемой водно-болотной территории обитания водоплавающих птиц в ОАЭ, а также я расскажу о природных особенностях лагуны, благодаря которым этот проект стал возможным.

«Напечатанные» дома и океанариум из Книги рекордов Гиннесса
В финансовом районе DIFC, возле Emirates Towers, где находится офис шейха Мохаммеда, вы оцените инженерное решение, осмотрев здания, напечатанные на 3D-принтере. А поблизости понаблюдаете за чинно разгуливающими павлинами. После чего вы отправитесь в один из крупнейших океанариумов мира. Рассчитанный на 10 миллионов литров воды, он обладает самой большой в мире внешней панелью для просмотра подводных обитателей. Здесь вы увидите около 200 видов морских существ и 33 тысячи видов рыб. А зрелище проплывающих над головой акул и скатов обязательно запомнится и детям, и взрослым.

Дубайская Венеция
В завершение вы посетите яркий комплекс Souk Madinat Jumeirah, где я познакомлю вас с традиционной архитектурой построек древней Аравии. Вы пройдете по колоритным улочкам с антикварными и сувенирными лавками, насмотритесь роскошных ковров, предметов быта и мерцающих нарядов. Здесь выпьем кофе или чай, обменяемся впечатлениями и сделаем прекрасные снимки на фоне лазурных каналов и Бурж аль Араб (единственной семизвездочной гостиницы в мире).

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания в Дубае и после экскурсии отвезу обратно
  • Билет в подводный тоннель и зоопарк не включен в стоимость — 120 дирхам/человека (~33$)
  • Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет

Дополнительные опции

  • Посещение зоологического музея «Зеленая планета» — 30$/человека; светящийся сад «Dubai Garden Glow» — 20$/человека; аквариума и подводного зоопарка — 35$/человека.
  • Dubai World Trade Center — 3D dining concept Le Petit Chef — необычный обед из шести блюд, где стол становится экраном, погружает в мир фантазий и рассказывает историю путешествия Марко Поло — 125$/человека.
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых
Дубай для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель в дубае.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Мои экскурсии построены в виде живого диалога: вы узнаете не только об истории создания государства и эпохе предшествующей нефтяной эре, экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости, но и об культурных ценностях и традициях. О том, как традиции меняются с течением времени, как и чем живет страна сейчас. Я покажу страну и главные города так, как их видят граждане и экспаты. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы от бытовых до культурно-развлекательных и не только.
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Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Абу-ДабиПутешествие в Абу-ДабиПутешествие в Абу-Даби
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Многоликий ДубайМноголикий ДубайМноголикий Дубай
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Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты ДубаяЦветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты ДубаяЦветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
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Погрузиться в мир невероятных цветочных композиций и посетить мультикультурный ярмарочный комплекс
В крупнейшем цветочном парке планеты вы рассмотрите потрясающие композиции, созданные лучшими дизайнерами Европы, Америки и Эмиратов. А во Всемирной Деревне пройдете по павильонам, оформленным в виде визитных карточек разных стран, увидите калейдоскоп культурно-развлекательных шоу, оцените ассортимент этнических товаров и попробуете национальные блюда.
Зоопарк и горячие источники Аль АйнаЗоопарк и горячие источники Аль АйнаЗоопарк и горячие источники Аль Айна
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Путешествие в город-оазис, сохранивший исконный дух Аравии
В полутора часах езды от Дубая, на границе с Оманом находится Аль Айн — живописный город-оазис, родина легендарного Шейха Зайда и главный центр культурного наследия страны. Вы посетите крупнейший зоопарк ОАЭ с многообразием редких видов животных, познакомитесь с преобладающими здесь традиционными постройками, старинными фортами и резиденциями. А также посетите целебные горячие источники и взглянете на окрестности с горы Джебель Хафит.
Природное и культурное наследие ХаттыПриродное и культурное наследие ХаттыПриродное и культурное наследие Хатты
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Всего в часе езды от Дубая находится горный курорт Хатта с чудесным мягким климатом, горными пейзажами и кристальным озером. На экскурсии вы в полной мере насладитесь природными красотами Хаджарского предгорья. А в центре внимания будет воссозданная арабская деревня, где вы познакомитесь с аутентичными постройками, бытом и ремеслами бедуинов; посетите одну из старейших мечетей на Аравийском полуострове и осмотрите форт 18 века. Кроме того, в пути вас будут сопровождать сказочные барханы, которые вы сможете запечатлеть в наиболее впечатляющее время суток.

Экскурсии для детей в Дубае

Парк «MotionGate»: входные билеты и трансфер из Дубая для группыПарк «MotionGate»: входные билеты и трансфер из Дубая для группыПарк «MotionGate»: входные билеты и трансфер из Дубая для группы
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С комфортом добраться до парка развлечений и насладиться миром любимых фильмов
MotionGate — это самый большой в Дубае парк, посвящённый Голливуду. Предлагаем вам погрузиться в фантастический мир блокбастеров и знакомых с детства мультфильмов. Мы купим за вас билеты, заберём из отеля, привезём обратно и дадим рекомендации по самостоятельному покорению воссозданной Фабрики Грёз!
Мультикарта в Дубае и Абу-ДабиМультикарта в Дубае и Абу-ДабиМультикарта в Дубае и Абу-Даби
$299 за билет
1 час
Подняться на смотровую Бурдж-Халифа, покататься на байдарках и попробовать блюда арабской кухни
С картой Go Dubai вы сможете экономить до 52% на билетах в главные достопримечательности Дубая и Абу-Даби и других развлечениях, как то джип-сафари в пустыне, круиз на лодке или трапезы в ресторанах. В течение 2, 3 или 4 дней вы сможете охватить максимум и получить множество ярких впечатлений.
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
$95 за трансфер
8 часов
Горка-лифт, медленная река и «рафтинг» на тюбингах, волновой бассейн, водопады и другие аттракционы
Аквапарк Wild Wadi — словно сказочный оазис в пустыне: он оформлен по мотивам невероятных приключений Синдбада-Морехода. Вы исследуете парк, проплывая по «Ленивой реке», попробуете себя в серфинге и пронесетесь с горки со скоростью 80 км/час. На этих бесчисленных аттракционах у вас действительно захватит дух!

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