2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Дубая — в музей старинных автомобилей!

Погрузиться в мир раритетных машин и узнать их историю

Юрий
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Юрий – ваш гид
Приглашаю отправиться в Шарджу и посетить один из самых интересных и необычных музеев страны, где вы увидите классические легковые и грузовые авто различных марок.

Большая часть экспонатов — это уникальные модели из личной коллекции местного правителя.

Вас поразят их идеальное состояние и сверкающая полировка.

А я расскажу, почему жители ОАЭ не любят передвигаться пешком и какие машины они предпочитают покупать.
$125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Ресепшн вашей гостиницы
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!

Что вас ожидает

Роскошные ретро-машины
Современные Эмираты славятся гигантским количеством дорогих машин на дорогах. Вы узнаете, с чем это связано, сколько машин здесь приходится на семью и в чем специфика местного дорожного движения. В музее я покажу вам более 80 редчайших классических автомобилей, среди которых первые модели Ford и Dodge. Вас впечатлят Ford Model T на деревянных колесах, Rolls Royce 1934 года, Cadillac и другие легендарные бренды. Практически все из них по сей день «на ходу».

Развлечения для детей и взрослых
Вы увидите не только машины, но и два мотоцикла: египетский байк Ramses и американский Indian. А еще несколько велосипедов, бензоколонки и пожарный автомобиль Dodge 1938 года. Для детей в музее оборудована игровая зона, где маленькие путешественники смогут посидеть в машинах, потрогать детали и покрутить руль. Ребятам постарше понравится симулятор автогонок. В завершение мы можем посетить кафе, где напитки и сладости продают из кузова грузового автомобиля, и заглянуть на расположенный неподалеку автомобильный рынок.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми и всем, кто интересуется историей транспорта.

Организационные детали

  • Я заберу вас из любой гостиницы Дубая или Шарджи.
  • Еда, напитки и входной билет в музей не включены в стоимость экскурсии — 10 дирхам взрослый, 5 дирхам детский (до 12 лет).
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!
Из Дубая — в музей старинных автомобилей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ресепшн вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Вместе с нашей командой гидов будем рады познакомить вас с Арабскими эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии я не оставляю путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить мне и получить совет или помощь.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Это самое большое собрание старинных автомобилей, какое мне доводилось видеть на сегодняшний день. Хорошо организованная экспозиция, отличное состояние экспонатов, возможность все фотографировать и, на удивление, малая входная плата, всего 10 дирхам,.очень порадовали. Особенно удивил, выставленный на улице, Форд 1904 года. Спасибо за экскурсию.
28 апреля 2019
Только приехали из Эмиратов. Жили в самом Дубае.

Благодаря комфортному экскорту, обеспеченному Юрием, побывали в автомузее Шарджи, Феррари-парке, мечети шейха Зайда.

Водитель (Алексей) сопровождавший нас оказался интересным и искренним собеседником - рассказал об интересных местах, куда возил туристов и про отзывы этих туристов.. так же про сам Дубай и интересные места, про жизнь в стране и жителей.

В общем и целом, удачно, что первая экскурсия была в начале отдыха.
Это позволило определиться - куда съездить и что посмотреть.

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PS Касательно автомузея - экспозиция там, видимо, постоянно меняется.
Несколько интересных автомобилей, которые есть на фотографиях в интернете мы не увидели, но увидели другие. Там под открытым небом стоят автомобили, которые принадлежат любителям, восстанавливающим автомобили (при музее есть клуб любителей ретроавтомобилей).
В том числе за музеем (позади здания) есть интересные экземпляры - как восстановленные, так и в процессе.

Юрий проводит ещё 2 экскурсии

Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
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