2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Роскошные ретро-машины

Современные Эмираты славятся гигантским количеством дорогих машин на дорогах. Вы узнаете, с чем это связано, сколько машин здесь приходится на семью и в чем специфика местного дорожного движения. В музее я покажу вам более 80 редчайших классических автомобилей, среди которых первые модели Ford и Dodge. Вас впечатлят Ford Model T на деревянных колесах, Rolls Royce 1934 года, Cadillac и другие легендарные бренды. Практически все из них по сей день «на ходу».

Развлечения для детей и взрослых

Вы увидите не только машины, но и два мотоцикла: египетский байк Ramses и американский Indian. А еще несколько велосипедов, бензоколонки и пожарный автомобиль Dodge 1938 года. Для детей в музее оборудована игровая зона, где маленькие путешественники смогут посидеть в машинах, потрогать детали и покрутить руль. Ребятам постарше понравится симулятор автогонок. В завершение мы можем посетить кафе, где напитки и сладости продают из кузова грузового автомобиля, и заглянуть на расположенный неподалеку автомобильный рынок.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми и всем, кто интересуется историей транспорта.