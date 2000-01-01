Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ роскошных внедорожниках Вы отправитесь на встречу с другой вселенной! Вы испытаете невероятный восторг 🔥 и радость от езды по песчаным дюнам всевозможных цветов и размеров.

На пути Вам встретятся природный оазис, верблюжья ферма, а также откроются потрясающие пейзажи, на фоне которых можно сделать уникальные фотографии 📸. Вас ждет небольшая остановка, для того чтобы насладиться волшебным, снискавшим славу закатом аравийской пустыни, спокойствием и немеркнущей красотой песков.

Перед посещением лагеря бедуинов мы также можем сделать остановку, чтобы Вы смогли поучаствовать в сафари на квадроциклах (услуга предоставляется с доплатой).

Для полноты впечатлений Вы сможете посетить лагерь бедуинов — комфортабельные шатры с традиционной арабской обстановкой, Вам представится возможность покататься на верблюде 🐪, покурить ароматный кальян, наблюдая за традиционным танцем живота, или сделать себе традиционную роспись хной. Либо просто насладиться ужином барбекю при свете луны.

В довершение вечера в пустыне мы предлагаем Вам переночевать в шатрах, чтобы испытать непередаваемые ощущения восточной ночи под бесконечным звёздным небом (данная услуга предоставляется по запросу).