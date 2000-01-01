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Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!

Фёдор И.
Фёдор И. – Гид из Дубая
В рамках наше индивидуальной экскурсии 🧭 вы прокатитесь по песчаным дюнам, увидите невероятной красоты закат и заглянете на верблюжью ферму.

За дополнительную плату, вы сможете сделать этот день еще увлекательней — закажите катание на квадроцикле или верблюде 🐪, устройте ужин-барбекю и усните в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $400 за экскурсию

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Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!

Что вы увидите

  • пустыня Руб-Аль-Хали
  • верблюжья ферма
  • лагерь бедуинов
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ роскошных внедорожниках Вы отправитесь на встречу с другой вселенной! Вы испытаете невероятный восторг 🔥 и радость от езды по песчаным дюнам всевозможных цветов и размеров.
На пути Вам встретятся природный оазис, верблюжья ферма, а также откроются потрясающие пейзажи, на фоне которых можно сделать уникальные фотографии 📸. Вас ждет небольшая остановка, для того чтобы насладиться волшебным, снискавшим славу закатом аравийской пустыни, спокойствием и немеркнущей красотой песков.
Перед посещением лагеря бедуинов мы также можем сделать остановку, чтобы Вы смогли поучаствовать в сафари на квадроциклах (услуга предоставляется с доплатой).
Для полноты впечатлений Вы сможете посетить лагерь бедуинов — комфортабельные шатры с традиционной арабской обстановкой, Вам представится возможность покататься на верблюде 🐪, покурить ароматный кальян, наблюдая за традиционным танцем живота, или сделать себе традиционную роспись хной. Либо просто насладиться ужином барбекю при свете луны.
В довершение вечера в пустыне мы предлагаем Вам переночевать в шатрах, чтобы испытать непередаваемые ощущения восточной ночи под бесконечным звёздным небом (данная услуга предоставляется по запросу).
Что входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Еда и напитки
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свое дело
  • Возможность насладиться непривычным ландшафтом и сделать превосходные фотографии в пустыне
Что не входит
  • Катание на квадроциклах и/или верблюдах
  • Ужин-барбекю и кальян
  • Ночевка в самом настоящем шатре посреди бескрайней пустыни
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!
Сафари по песчаным дюнам: Ну кто не любит экстрим?!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фёдор И.
Фёдор И.
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