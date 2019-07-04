11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Однодневное путешествие по живописной туристической мекке Португалии и её окрестностям

Sergio
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Sergio – ваш гид
Удивительный город на Лунной горе так и манит к себе путешественников.

В Синтре и её окрестностях вы увидите роскошные дворцы португальских монархов и виллы миллионеров, великолепные сады и песчаные пляжи, холмистые лабиринты узких улочек и даже место, где земля переходит в бескрайний океан.

В экскурсии собраны самые знаковые уголки этого удивительного края Португалии, и после нашего путешествия вы поймёте, что в нём нашли короли.
257 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии11 отзывов
4.55
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры

Что вас ожидает

Исторический центр Синтры
Наша экскурсия начнётся с прогулки по самому сердцу летней резиденции португальских королей. Здесь вы в компании гида побродите по узким улочкам города, найдёте дом, в котором жил Андерсен, и попробуете местный вишнёвый ликёр.

Кинта де Регалейра
Вы побываете в знаменитом особняке португальского аристократа, последователя идей масонства: его причудливые скульптуры и башенки, мистическая символика и потайные лестницы, а также лабиринты, гроты и подземелье дворцового сада превратят посещение в подобие квеста.

Паласио де Пена
Этот дворец, по праву считающийся самым романтическим в Португалии, с конца XIX века служил королевской резиденцией. Он окружён великолепным садом, по которому вы обязательно погуляете перед тем, как попасть в сам дворец.

Кабо де Рока
Вы достигнете самой западной точки Европы и посетите место, в котором, как когда-то сказал португальский поэт Луиш Камойш, «заканчивается земля и начинается море».

Гиншу
Гиншу — это невероятной красоты серферский пляж, где вы сфотографируетесь на фоне живописных пейзажей и прогуляетесь вдоль водной кромки, вдыхая солёный воздух океана. Этот пляж «засветился» в кадрах эпизода Бондианы «На службе Её Величества».

Бока де Инферно
Совсем на чуть-чуть мы остановимся у «Пасти дьявола», получившей славу грота самоубийц. Этот природный феномен находится совсем неподалёку от Кашкайша, куда мы отправимся сразу после.

Кашкайш
Кашкайш — это чудесный город вблизи Лиссабона, популярный среди двух категорий людей: миллионеров и туристов. Первые скупают здесь виллы, а вторые приезжают погулять и покататься на яхтах. Возможно, среди местных яхтсменов вы встретите какую-нибудь знаменитость:)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Начало и конец маршрута — любой адрес в пределах Лиссабона
  • В стоимость включены: трансфер, wifi в автобусе, детские кресла
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи:
  1. Кинта де Регалейра: дети до 5 лет — бесплатно, дети от 6 до 17 лет — 4 евро, взрослые — 6 евро, посетители от 65 до 79 лет — 4 евро.
  2. Паласио де Пена (дворец и парк): дети от 6 до 17 лет — 9 евро, взрослые — 11,50 евро, посетители от 65 до 79 лет — 9 евро. Только парк: дети от 6 до 17 лет — 6 евро, взрослые — 7,50 евро, посетители от 65 до 79 лет — 6 евро.
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры
Красоты королевской Синтры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergio
Sergio
Экскурсии со мной — это дружеские прогулки в компании интеллигентного «петербургского лиссабонца», прекрасно знающего маршрут и готового ответить на любые вопросы о стране, помочь с покупкой билетов, сделать фотографию, посоветовать ресторан и многое другое.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 июля 2019
Экскурсия очень понравилась.
Были ограничены по времени из за стоянки корабля.
Посмотрели гораздо больше чем планировали.
Остались очень довольны, много нового узнали.
В тоже время информация подавалась очень профессионально, все остались довольны и молодёжь и пожилые родители.
23 марта 2019
Прекрасная прогулка по Синтре и окрестностям в день рождения супруги. Программа экскурсии была весьма насыщенной, но составлена так, чтобы не слишком нас утомить. Что для меня было важно: большой объём информации об истории и культуре страны (оказалось, что у маленькой Португалии ого-го какая история!) рассказан в лёгкой форме с ноткой юмора. Мы увидели и впечатляющие дворцы, и природные красоты Лиссабонской Ривьеры. Океан - мощь! И все время разный. Эта поездка, как и вся Португалия, оставила очень приятное впечатление - во многом благодаря профессионализму и обаянию Сергея и Ирины. Безусловно их рекомендую.
4 февраля 2019
Вообще-то я бы не стала называть это экскурсией! Это была замечательная прогулка по великолепным местам, до которых вы сами точно не доберетесь... Хотите увидеть все и за один день? Тогда не сомневайтесь! Сергей замечательный водитель и организатор. Выполнил все наши капризы ( отвез в ресторан, в какой указали, перекатал лишние 2 часа). А вот в Синтре мы только бежали за гидом Светланой. Интересного рассказа не хватило! На Синтру нужен полный день и может даже не один.
28 сентября 2018
Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод. Рекомендую всем!
4 сентября 2018
``Петербурский лиссабонец`` оказался водителем и за все время сказал 10 слов или около этого. Гидом была Ирина, о чём не было сказано в аннотации этой экскурсии. Может она и хороший гид, но мы этого не поняли совсем. Когда мы выезжали из Синтры она сообщила, что сейчас там проходит какая-то ярмарка, м.б. для нее ярмарка дело незначимое, она там каждый день, но если мы в Синтре раз в 8 лет, то для нас это имеет значение. Когда мы ехали к мысу Рока ,то минут 10-12 гид молчала, видимо сказать было нечего, а там на мысе Рока Ирина сказала буквально следующее- ``Вот мыс, вот туалет и ресторан, через 15 минут встрещаенся у машины``. Потом мы поехали куда-то и мой сын захотел есть, но времени для обеда не предусмотренно. И мы поросили отвезти нас в ресторан по их рекомендации, и они ответили, что не знают никаких ресторанов. В итоге в каком-то ресторане еда оказалась просто жуткая. И после мы помчались на всех порах в гостиницу и без 5 минут 16-00 мы оказались напротив входа. Описание экскурсии не соответствует реальности. И дело не в обеде(который должен быть из-за длительности заявленной эксрурсии). Просто тот перечень, который указан в описании -минимум 9 часов. И повторения Ирина как мантра- ``до 16-00 часов вы должны быть дома( в гостинице)``. Кстати-ни воды, ни wi-fi не было. Если коротко- это была самая худшая из всех экскурсий , где мне приходилось бывать. После всего этого ужаса я заплакала. Так жалко времени , ведь мы там не каждый день. И еще- входные билеты вы покупаете не только себе, но еще и Ирине, она была единственная кому я покупала билеты на вход( я заказала 5 экскурсий и была на всех, но гиды так себя не вели).
27 августа 2018
Спасибо Сергею и Ирине за прекрасную экскурсию! Вся наша большая семья - и стар и млад - получила огромное удовольствие. Все было на уровне: организационные детали, автомобиль, маршрут, программа. Трудно поверить что за день мы увидели сколько прекрасных точек вокруг Лиссабона и получили столько интересной информации. А прекрасный ресторанчик в Синтре куда нас привезли на обед был лучшим за все наше пребывание в Португалии.
27 августа 2018
Огромное спасибо Ирине и Сергею за увлекательную экскурсию, потрясающие истории, отличное знание темы, также опыт и личные наблюдения о жизни в Португалии.
28 мая 2018
Мы хотим поблагодарить Сергея и Оксану за интересную экскурсию ! нам все очень понравилось ! и было удобно, что экскурсия была в темпе, удобном моим пожилым родителям ( это почти невозможно, если путешествовать с большой тур группой). Очень рекомендую Сергея и Оксану, не пожалеете !
Анастасия
11 марта 2018
Огромное спасибо Сергею за организацию нашей поездки в Синтру . Не смотря на ограниченное время, которым мы располагали, были учтены все наши пожелания по маршруту и мы увидели даже больше чем хотели, а также получили много интересной и полезной гастрономической информации. Отдельное спасибо за рыбный ресторан!
Сергей очень приятный рассказчик и человек.
Рекомендую!
31 января 2018
Вполне достойно. Увидели все, что хотели и даже немного больше. Правда сложилось ощущение, что на Синтру и суток мало.
Ещё 1 отзыв

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