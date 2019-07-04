11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический центр Синтры

Наша экскурсия начнётся с прогулки по самому сердцу летней резиденции португальских королей. Здесь вы в компании гида побродите по узким улочкам города, найдёте дом, в котором жил Андерсен, и попробуете местный вишнёвый ликёр.

Кинта де Регалейра

Вы побываете в знаменитом особняке португальского аристократа, последователя идей масонства: его причудливые скульптуры и башенки, мистическая символика и потайные лестницы, а также лабиринты, гроты и подземелье дворцового сада превратят посещение в подобие квеста.

Паласио де Пена

Этот дворец, по праву считающийся самым романтическим в Португалии, с конца XIX века служил королевской резиденцией. Он окружён великолепным садом, по которому вы обязательно погуляете перед тем, как попасть в сам дворец.

Кабо де Рока

Вы достигнете самой западной точки Европы и посетите место, в котором, как когда-то сказал португальский поэт Луиш Камойш, «заканчивается земля и начинается море».

Гиншу

Гиншу — это невероятной красоты серферский пляж, где вы сфотографируетесь на фоне живописных пейзажей и прогуляетесь вдоль водной кромки, вдыхая солёный воздух океана. Этот пляж «засветился» в кадрах эпизода Бондианы «На службе Её Величества».

Бока де Инферно

Совсем на чуть-чуть мы остановимся у «Пасти дьявола», получившей славу грота самоубийц. Этот природный феномен находится совсем неподалёку от Кашкайша, куда мы отправимся сразу после.

Кашкайш

Кашкайш — это чудесный город вблизи Лиссабона, популярный среди двух категорий людей: миллионеров и туристов. Первые скупают здесь виллы, а вторые приезжают погулять и покататься на яхтах. Возможно, среди местных яхтсменов вы встретите какую-нибудь знаменитость:)