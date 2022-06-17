Преимущество этого путешествия:
Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала до 12:00 и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.
Покатаемся на быстроходных катерах.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Трансфер в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле.
Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.
В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.
После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.
Обед в горах и отправимся провожать закат на Гунибское (или Гоцатлинское ) водохранилище.
Вечером нас ждет вкусный ужин и отдых на базе отдыха «Орлиное гнездо» в с. Гуниб (или в гостевом доме в с.Чалда у местных жителей), либо в отеле 3* на равнине.
После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной.
Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.
Далее посетим памятник природы республиканского значения – подземный Салтинский водопад.
Далее мы проедем до села Чох, похожего на итальянский Позитано.
Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой застройкой крутых горных склонов.
Пообедаем в гостях у местных жителей и двинемся на встречу с известным аулом Гамсутль, расположенным на высоте почти 1500м.
Желающих прикоснуться к неповторимой ауре заброшенного села ждет пеший подъем почти час.
Доехать на машине туда нельзя.
Возвращаемся на ночевку на базу отдыха «Орлиное гнездо» (или в гостеприимный гостевой дом, где ночевали ранее, либо в отель).
После вкусного завтрака отправляемся в Карадахскую теснину, называемую в народе «Воротами Чудес».
Уникальный природный памятник в скалах шириной от 2 до 5 метров и высотой 150 метров поразит вас смесью ужаса и восхищения.
Отойти от эмоций у вас будет время по дороге в Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана.
Старый Кахиб-Бакдаб и его боевые башни датируются VIII-X веками.
Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступная крепость.
Лишь однажды татаро-монголы прорвались туда.
После этого печального события горцы возвели прямо над пропастью у села дозорные башни и только один мост через каньон связывал Кахиб с миром.
Обед в гостях у горцев.
В 15 минутах езды находится еще одно заброшенное село – Гоор.
Искусно вписанный в горный ландшафт Гоор поражает своими сохранившимися оборонительными башнями и интересной историей.
В 30 минутах от Гоора есть сад с горной речушкой, через которую перекинут старинный каменный мост.
Здесь расположен памятник истории IX века, старинная церковь Датуна, возведенная грузинскими миссионерами.
Далее нас ждет путь на побережье Каспийского моря, в Дербент.
Размещение в отеле.
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля .
Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите Древнюю Джума Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.
После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере после насыщенных 4 дней.
После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, Родину известных на весь мир мастеров-ювелиров и резчиков по дереву.
Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер-классе в доме у одного из местных жителей.
Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев.
Далее отправимся в Кала-Корейш – столицу крупнейшего средневекового феодального владения – Кайтагского уцмийства.
Между ними около 8 километров.
И вернемся в Дербент на ночевку.
Ранний завтрак.
Трансфер в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по южному форпосту Россию.
Сегодня мы пройдемся по старой части города, первым улицам Порт-Петровска.
Посетим центральную площадь, познакомимся с памятниками и архитектурой старого города.
Вы узнаете об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале, услышите интересные факты о традициях и обычаях города.
Узнаете, что делали в дагестанской столице Шаляпин, Ворошилов и Смоктуновский.
Заглянем на рынок для покупки съедобных сувениров.
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой (после 18:00).
Тур предусматривает проживание в гостинице “Сарыкум”, “Петровск”, “Океан”, “Шахристан”, “Апельсин”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|стандарт
|стандартный двухместный номер
|Взрослый на основном месте
|60 000
|Ребёнок 8 лет на основном месте
|56 500
|Ребёнок 8 лет на дополнительном месте
|42 000
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|60 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|51 000
|одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|75 500
|Ребёнок 8 лет на дополнительном месте
|42 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|51 000
Размещение стандарт:
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Встреча с сопровождающими до 12:00 в аэропорту г. Махачкала, на выходе из здания для прибывших пассажиров, на улице. Гостей встречают с табличкой "Недельный тур по Дагестану": гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.
Рекомендуемые рейсы DP 191, 07:30-10:00 «Победа» (Внуково – Махачкала) Или R761 «Якутия» 6:30-8:55 (Внуково – Махачкала).