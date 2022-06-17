Тех, кто дышит свободой, кого вдохновляет дорога и чье сердце бьется в такт лезгинке, мы приглашаем посетить Северный Кавказ.

Программа тура по дням

1 день Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала до 12:00 и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона. Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище. Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы. После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона. Покатаемся на быстроходных катерах. Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба». После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан. Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Трансфер в Махачкалу. Размещение в отеле.

2 день Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле. Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам. В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр. После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место. Обед в горах и отправимся провожать закат на Гунибское (или Гоцатлинское ) водохранилище. Вечером нас ждет вкусный ужин и отдых на базе отдыха «Орлиное гнездо» в с. Гуниб (или в гостевом доме в с.Чалда у местных жителей), либо в отеле 3* на равнине.

3 день Гуниб, Чох, Гамсутль

После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной. Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова. Далее посетим памятник природы республиканского значения – подземный Салтинский водопад. Далее мы проедем до села Чох, похожего на итальянский Позитано. Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой застройкой крутых горных склонов. Пообедаем в гостях у местных жителей и двинемся на встречу с известным аулом Гамсутль, расположенным на высоте почти 1500м. Желающих прикоснуться к неповторимой ауре заброшенного села ждет пеший подъем почти час. Доехать на машине туда нельзя. Возвращаемся на ночевку на базу отдыха «Орлиное гнездо» (или в гостеприимный гостевой дом, где ночевали ранее, либо в отель).

4 день Карадахская теснина, Гоор, Кахиб

После вкусного завтрака отправляемся в Карадахскую теснину, называемую в народе «Воротами Чудес». Уникальный природный памятник в скалах шириной от 2 до 5 метров и высотой 150 метров поразит вас смесью ужаса и восхищения. Отойти от эмоций у вас будет время по дороге в Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб-Бакдаб и его боевые башни датируются VIII-X веками. Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступная крепость. Лишь однажды татаро-монголы прорвались туда. После этого печального события горцы возвели прямо над пропастью у села дозорные башни и только один мост через каньон связывал Кахиб с миром. Обед в гостях у горцев. В 15 минутах езды находится еще одно заброшенное село – Гоор. Искусно вписанный в горный ландшафт Гоор поражает своими сохранившимися оборонительными башнями и интересной историей. В 30 минутах от Гоора есть сад с горной речушкой, через которую перекинут старинный каменный мост. Здесь расположен памятник истории IX века, старинная церковь Датуна, возведенная грузинскими миссионерами. Далее нас ждет путь на побережье Каспийского моря, в Дербент. Размещение в отеле.

5 день Дербент

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля . Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости. По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам). Вы увидите Древнюю Джума Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода. По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент. После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере после насыщенных 4 дней.

6 день Село Кубачи

После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, Родину известных на весь мир мастеров-ювелиров и резчиков по дереву. Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер-классе в доме у одного из местных жителей. Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев. Далее отправимся в Кала-Корейш – столицу крупнейшего средневекового феодального владения – Кайтагского уцмийства. Между ними около 8 километров. И вернемся в Дербент на ночевку.

7 день Махачкала, отъезд