Недельный тур по Дагестану

Тех, кто дышит свободой, кого вдохновляет дорога и чье сердце бьется

5
3 отзыва
Тех, кто дышит свободой, кого вдохновляет дорога и чье сердце бьется в такт лезгинке, мы приглашаем посетить Северный Кавказ.
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
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Описание

Преимущество этого путешествия:

  • новый маршрут – специально разработанный и протестированный маршрут, который сохранит ваши силы и подарит максимум ярких впечатлений;
  • национальная кухня – кавказские блюда от лучших профессионалов;
  • быт и культура Северного Кавказа – посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети, музеи, боевые крепости и многое другое;
  • уникальные природные объекты – водопад Тобот, Карадахская теснина, Сулакский каньон, бархан Сарыкум.

Программа тура по дням

1 день
Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала до 12:00 и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Сулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан СарыкумСулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день
Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России, 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать Каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу – уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Обед в горах и отправимся провожать закат на Гунибское (или Гоцатлинское ) водохранилище.

Вечером нас ждет вкусный ужин и отдых на базе отдыха «Орлиное гнездо» в с. Гуниб (или в гостевом доме в с.Чалда у местных жителей), либо в отеле 3* на равнине.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день
Гуниб, Чох, Гамсутль

После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной.

Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.

Далее посетим памятник природы республиканского значения – подземный Салтинский водопад.

Далее мы проедем до села Чох, похожего на итальянский Позитано.

Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой застройкой крутых горных склонов.

Пообедаем в гостях у местных жителей и двинемся на встречу с известным аулом Гамсутль, расположенным на высоте почти 1500м.

Желающих прикоснуться к неповторимой ауре заброшенного села ждет пеший подъем почти час.

Доехать на машине туда нельзя.

Возвращаемся на ночевку на базу отдыха «Орлиное гнездо» (или в гостеприимный гостевой дом, где ночевали ранее, либо в отель).

Гуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, Гамсутль
4 день
Карадахская теснина, Гоор, Кахиб

После вкусного завтрака отправляемся в Карадахскую теснину, называемую в народе «Воротами Чудес».

Уникальный природный памятник в скалах шириной от 2 до 5 метров и высотой 150 метров поразит вас смесью ужаса и восхищения.

Отойти от эмоций у вас будет время по дороге в Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана.

Старый Кахиб-Бакдаб и его боевые башни датируются VIII-X веками.

Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступная крепость.

Лишь однажды татаро-монголы прорвались туда.

После этого печального события горцы возвели прямо над пропастью у села дозорные башни и только один мост через каньон связывал Кахиб с миром.

Обед в гостях у горцев.

В 15 минутах езды находится еще одно заброшенное село – Гоор.

Искусно вписанный в горный ландшафт Гоор поражает своими сохранившимися оборонительными башнями и интересной историей.

В 30 минутах от Гоора есть сад с горной речушкой, через которую перекинут старинный каменный мост.

Здесь расположен памятник истории IX века, старинная церковь Датуна, возведенная грузинскими миссионерами.

Далее нас ждет путь на побережье Каспийского моря, в Дербент.

Размещение в отеле.

Карадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, Кахиб
5 день
Дербент

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля .

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере после насыщенных 4 дней.

ДербентДербентДербентДербент
6 день
Село Кубачи

После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, Родину известных на весь мир мастеров-ювелиров и резчиков по дереву.

Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер-классе в доме у одного из местных жителей.

Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев.

Далее отправимся в Кала-Корейш – столицу крупнейшего средневекового феодального владения – Кайтагского уцмийства.

Между ними около 8 километров.

И вернемся в Дербент на ночевку.

Село КубачиСело КубачиСело КубачиСело Кубачи
7 день
Махачкала, отъезд

Ранний завтрак.

Трансфер в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по южному форпосту Россию.

Сегодня мы пройдемся по старой части города, первым улицам Порт-Петровска.

Посетим центральную площадь, познакомимся с памятниками и архитектурой старого города.

Вы узнаете об известных дагестанцах, живших в разное время в Махачкале, услышите интересные факты о традициях и обычаях города.

Узнаете, что делали в дагестанской столице Шаляпин, Ворошилов и Смоктуновский.

Заглянем на рынок для покупки съедобных сувениров.

Трансфер в аэропорт.

Вылет домой (после 18:00).

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Сарыкум”, “Петровск”, “Океан”, “Шахристан”, “Апельсин”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 стандарт
стандартный двухместный номер
Взрослый на основном месте60 000
Ребёнок 8 лет на основном месте56 500
Ребёнок 8 лет на дополнительном месте42 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте60 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте51 000
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте75 500
Ребёнок 8 лет на дополнительном месте42 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте51 000

Размещение стандарт: 

  • в г. Дербент – Океан, Шахристан, Апельсин, Моряна и другие аналогичной категории;
  • в г. Махачкале – Сарыкум 4*, Петровск 3* и другие аналогичной категории.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы
  • Размещение 6 ночей в гостиницах уровня 3*
  • 6 завтраков в гостиницах
  • Обеды по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в музеи и на туробъекты
  • Прогулка на катере в Сулакском каньоне
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча с сопровождающими до 12:00 в аэропорту г. Махачкала, на выходе из здания для прибывших пассажиров, на улице. Гостей встречают с табличкой "Недельный тур по Дагестану": гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.

Рекомендуемые рейсы DP 191, 07:30-10:00 «Победа» (Внуково – Махачкала) Или R761 «Якутия» 6:30-8:55 (Внуково – Махачкала).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Много слышала о Дагестане. Но реальность превзошла все ожидания. Тур захватывает с первого дня и полностью перезагружает мозг после будничной гонки). Программа грамотно продумана, максимально насыщенна, каждый день нас ждали яркие эмоции от увиденного. Приятно, что нам не только показали достопримечательности и природные красоты, но и в буквальном смысле пригласили в свой дом и дали почувствовать себя желанными гостями. Если вам еще и повезло попасть в хорошую компанию, как это было в нашем случае, то поездка станет настоящим приключением. Отдельная благодарность за эмоциональный настрой и внимание к каждому туристу группы нашему сопровождающему Самиру и водителю Рамазану.
Совет тем, кто выберет этот тур: берите с собой максимально удобную обувь, которую не жалко ни испачкать, ни испортить))
О
11 мая 2022
Все было здорово, душевно, нам понравилось)
Д
12 апр 2022
7 дневный тур по Дагестану с 1.04. По 7.04.22 г. Дагестан удивил и влюбил в себя. Гостепреимство людей, прекрасная кухня, горы красивые. Кубачи вне конкурса, просто поразили умельцы -гравировщики. Особая благодарность водителю-гиду Самиру Эминову. Добродушный, интересный человек, отличный водитель и расказчик. На наш вкус лучше подольше провести время в горах на экскурсиях чем в городе. В Дербенте пол дня после экскурсии по крепости делать особо не чего. Это можно сделать в день отьезда и ехать в Махачкалу в аэропорт.

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