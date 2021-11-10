Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан

Экскурсионный тур «Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан» на 5 дней

4.7
3 отзыва
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Ближайшие даты:
11
июл
27
июл
08
авг
22
авг
02
ноя
07
дек

Описание

В переводе с тюркского языка Дагестан означает “Страна гор”. Действительно горы – это одно из главных богатств. Они занимают половину всей территории республики: ущелья с острыми скалами и отвесными стенами, высокогорья, покрытые альпийскими лугами. Приглашаем Вас познакомиться с историей и природой Дагестана во время нашего пятидневного тура по республике.

Преимущества этого путешествия:

  • знакомство с Дагестаном – теплые воды моря, полезный воздух и архитектурно-исторические памятники;
  • комфортный отдых – профессиональный местный гид и небольшая группа;
  • полная перезагрузка – Дагестан это лучшее место, чтобы избавиться от надоевших установок, бросить себе вызов и расправить крылья.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча в аэропорту Махачкалы в 15:45.

Переезд в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Ужин в отеле.

ВстречаВстречаВстреча
2 день
Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле.

Посещение бархана Сарыкум.

В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).

Этот бархан один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны.

Переезд в село Зубутль.

Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата).

Обед в ресторане (оплачивается дополнительно).

Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.

Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км.

Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров.

Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире.

Глубина его достигает 1920 метров.

Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.

Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.

Возвращение в отель.

Бархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан Сарыкум
3 день
Село Хунзах

Завтрак в отеле.

Переезд в село Хунзах.

Экскурсия по окрестностям.

Хунзах в переводе с аварского означает «царство» или «крепость ханов».

Здесь долгое время находилась резиденция правителей Аваристана.

История села насчитывает более двух тысяч лет.

Об этом говорят и археологические раскопки.

В четвертом веке Хунзах был столицей царства Сарир – страны золотого трона.

Самой привлекательной природной достопримечательностью в окрестностях села называют водопад Тобот, а неподалеку от водопада возвышается Хунзахская крепость, фортификационное сооружение девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения.

Не далеко от села Хунзах располагается село Цада, где находится Дом-музей Гамзата Цадасы.

Это аварский, советский поэт, государственный деятель, народный поэт Дагестанской АССР и отец Расула Гамзатова.

В ходе поездки мы так же посетим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами.

Обед (оплачивается дополнительно).

Возвращение в отель.

Свободное время.

Село ХунзахСело ХунзахСело Хунзах
4 день
Дербент

Завтрак в отеле.

Переезд в Дерберт.

Экскурсия по Дербенту.

Дербент — один из древнейших городов мира.

Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу.

С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию.

Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.

Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).

Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.

Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.

Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.

Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей.

Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.

С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город. (входной билет оплачивается дополнительно).

Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).

Посещение Дербентского рынка.

Возвращение в отель.

ДербентДербентДербентДербент
5 день
Махачкала, отъезд

Завтрак в отеле.

Выселение в отеля.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.

Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.

Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град».

Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.

Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.

Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.

Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.

Трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам.

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиницадвух-, трехместный номер / одноместный
Спорт 3*28 500 / 43 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание (обеды, ужины)
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала – 150 руб.
  • Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании – 600 руб.
  • Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером на джипах – от 1 200 руб.
  • Входной билет в природный парк Бархан Сары-Кум – 128 руб.
  • Входной билет в музей Расула Гамзатова – 50 руб
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно удобная одежда и обувь.

В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности тура

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
  • Санкт-Петербург - Махачкала FV6065 12:00 - 15:30
  • Махачкала - Санкт-Петербург FV6066 16:30 - 19:55

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ

  • РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ:
  • Москва - Махачкала c прилетом до 15:30
  • Махачкала - Москва с вылетом после 16:30

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
10 ноя 2021
Всё очень понравилось. Всем довольны.
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.

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