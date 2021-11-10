В переводе с тюркского языка Дагестан означает “Страна гор”. Действительно горы – это одно из главных богатств. Они занимают половину всей территории республики: ущелья с острыми скалами и отвесными стенами, высокогорья, покрытые альпийскими лугами. Приглашаем Вас познакомиться с историей и природой Дагестана во время нашего пятидневного тура по республике.
Преимущества этого путешествия:
Встреча в аэропорту Махачкалы в 15:45.
Переезд в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Ужин в отеле.
Завтрак в отеле.
Посещение бархана Сарыкум.
В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).
Этот бархан один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны.
Переезд в село Зубутль.
Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата).
Обед в ресторане (оплачивается дополнительно).
Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.
Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км.
Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров.
Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире.
Глубина его достигает 1920 метров.
Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.
Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Переезд в село Хунзах.
Экскурсия по окрестностям.
Хунзах в переводе с аварского означает «царство» или «крепость ханов».
Здесь долгое время находилась резиденция правителей Аваристана.
История села насчитывает более двух тысяч лет.
Об этом говорят и археологические раскопки.
В четвертом веке Хунзах был столицей царства Сарир – страны золотого трона.
Самой привлекательной природной достопримечательностью в окрестностях села называют водопад Тобот, а неподалеку от водопада возвышается Хунзахская крепость, фортификационное сооружение девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения.
Не далеко от села Хунзах располагается село Цада, где находится Дом-музей Гамзата Цадасы.
Это аварский, советский поэт, государственный деятель, народный поэт Дагестанской АССР и отец Расула Гамзатова.
В ходе поездки мы так же посетим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами.
Обед (оплачивается дополнительно).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Переезд в Дерберт.
Экскурсия по Дербенту.
Дербент — один из древнейших городов мира.
Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу.
С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию.
Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.
Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).
Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.
Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.
Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.
Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей.
Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.
С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город. (входной билет оплачивается дополнительно).
Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).
Посещение Дербентского рынка.
Возвращение в отель.
Завтрак в отеле.
Выселение в отеля.
Обзорная экскурсия по Махачкале.
Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.
Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.
Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град».
Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.
Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.
Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.
Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.
Трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница
|двух-, трехместный номер / одноместный
|Спорт 3*
|28 500 / 43 500
Обязательно удобная одежда и обувь.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ С-ПЕТЕРБУРГА
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Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!