В переводе с тюркского языка Дагестан означает “Страна гор”. Действительно горы – это одно из главных богатств. Они занимают половину всей территории республики: ущелья с острыми скалами и отвесными стенами, высокогорья, покрытые альпийскими лугами. Приглашаем Вас познакомиться с историей и природой Дагестана во время нашего пятидневного тура по республике.

Программа тура по дням

1 день Встреча

Встреча в аэропорту Махачкалы в 15:45. Переезд в Махачкалу. Размещение в отеле. Ужин в отеле.

2 день Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле. Посещение бархана Сарыкум. В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок). Этот бархан один из самых высоких в мире. Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны. Переезд в село Зубутль. Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата). Обед в ресторане (оплачивается дополнительно). Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки. Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км. Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров. Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире. Глубина его достигает 1920 метров. Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра. Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи. Возвращение в отель.

3 день Село Хунзах

Завтрак в отеле. Переезд в село Хунзах. Экскурсия по окрестностям. Хунзах в переводе с аварского означает «царство» или «крепость ханов». Здесь долгое время находилась резиденция правителей Аваристана. История села насчитывает более двух тысяч лет. Об этом говорят и археологические раскопки. В четвертом веке Хунзах был столицей царства Сарир – страны золотого трона. Самой привлекательной природной достопримечательностью в окрестностях села называют водопад Тобот, а неподалеку от водопада возвышается Хунзахская крепость, фортификационное сооружение девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения. Не далеко от села Хунзах располагается село Цада, где находится Дом-музей Гамзата Цадасы. Это аварский, советский поэт, государственный деятель, народный поэт Дагестанской АССР и отец Расула Гамзатова. В ходе поездки мы так же посетим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами. Обед (оплачивается дополнительно). Возвращение в отель. Свободное время.

4 день Дербент

Завтрак в отеле. Переезд в Дерберт. Экскурсия по Дербенту. Дербент — один из древнейших городов мира. Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу. С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию. Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира. Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость). Крепость была заложена в IV веке до нашей эры. Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников. Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам. Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей. Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско. С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город. (входной билет оплачивается дополнительно). Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно). Посещение Дербентского рынка. Возвращение в отель.

5 день Махачкала, отъезд