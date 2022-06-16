В этом путешествии вы откроете для себя объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите невероятный по красоте и разнообразию пейзажи: горы, реки, равнины, плато, каньоны и теснины, и, конечно, Каспийское море.

Программа тура по дням

1 день Экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (на ж/д вокзал) Махачкалы. В 11:30 – групповой трансфер в Дербент. Сначала вы увидите настоящее чудо республики – Сулакский каньон высотой 1920 метров! Виды по-настоящему впечатляют – местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на его дне. У вас будет возможность прокатиться на качелях на самом краю каньона и сделать яркие фото. Далее вы отправитесь к Чиркейской ГЭС – второй по высоте плотине в России (232, 5 м), настоящий архитектурный шедевр человечества. Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги). Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» или в кафе «Акбар» сел. Миатли (включен). Вы также увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире (более 250 метров). Размер и форма его вершин постоянно меняются по воле ветров, а возраст бархана исчисляется сотнями тысяч лет. Прибытие в Дербент вечером. Размещение в гостинице****. Ужин самостоятельно в одном из многочисленных национальных кафе города.

2 день Экскурсия по Дербенту

Завтрак в отеле. Экскурсия по Дербенту. Самый южный город России не похож на музей, хотя музейных ценностей в нем хватает. Дербент — живой восточный город, и почтенный возраст не засушил его, а только прибавил колорита. Возраст исчисляется даже не веками — возникновение поселения на этом месте, у «Каспийских ворот», ученые относят к IV тысячелетию до н.э., а сам город существует с VI века до н.э. Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот. Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства. Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно. После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, а также этно-дом «Кубачи». Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева. В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет. Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома. Возвращение в отель. Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.

3 день Гунибский район

Завтрак в отеле. Выселение из номеров. Трансфер в Гунибский район Дагестана. С высоты птичьего полета яркие крыши дагестанского аула Гуниб выглядят, словно палитра красок, брошенная на изумрудные луга Гунибского плато. Но это место привлекает не только природной красотой. Именно Гуниб сыграл ключевую роль на завершающем этапе Кавказской войны. До сих пор здесь сохранилось немало памятников той эпохи. Предание гласит, что Шамиль решился сражаться за Гуниб до последней капли крови и умереть в день взятия Гуниба, и только то обстоятельство, что его сыновья сдались русскому главнокомандующему, заставило имама сложить оружие. Взятие Гуниба и пленение Шамиля положило конец организованному сопротивлению на северо-восточном Кавказе. Экскурсия в Салтинское ущелье с обзором подземного водопада. Обед в местном кафе (включен). Размещение в гостевом доме в Гунибе. Свободное время. Ужин самостоятельно.

4 день Чох и Гамсутль

Завтрак в гостевом доме. Экскурсия в аул-призрак Гамсутль (пешая часть 1, 5 км) – одно из древнейших поселений на территории современного Дагестана. Этот красивейший аварский аул раскинулся на самой вершине горы Гамсутльмеэр. В переводе с аварского слово «гамсутль» означает «у подножья ханской крепости», из чего краеведы делают вывод, что когда-то, в глубокой древности, хан выбрал это место для постройки своей крепости или ханской башни. К сожалению, ни имя хана, ни точное время возникновения аула не сохранились в истории. Место для крепости было выбрано не случайно: аул находится на самой вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, откуда хорошо просматриваются окрестности. Кроме того, аул окружен обрывами и крутыми склонами. Переезд в аул Чох. Обед в местном кафе (включен). Прогулка по селению. Знаменитый аул, прозванный «Родником учености», также выделяется своим романтическим и героическим прошлым. Как свидетельствуют археологические находки, первое поселение на территории нынешнего Чоха возникло около 10 тысяч лет назад. Это одно из древнейших человеческих поселений в Европе, известное среди археологов как Чохская стоянка. Возвращение в Гуниб. Свободное время. Ужин самостоятельно.

5 день Карадахская теснина. Хунзахское плато

Завтрак в гостевом доме. После завтрака вы отправитесь к самому широкому плато в сердце нагорного Дагестана, издавна привлекавшему к себе путешественников. Хунзахское плато площадью 250 кв. км раскинулось на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря, вокруг равнины — целый мир горных хребтов изумительной красоты. Хунзахское плато особенно прекрасно весной, когда буйство красок вкупе с роскошью ароматов трав и цветов просто захватывает дух! Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми, местами отвесными, краями, в который с высоты срываются водопадами три речки. В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 метров мощными узкими струями и превращаются внизу в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг. Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота его достигает 100 м. Вас также ждет посещение сел Хунзах и Цада. Селение Хунзах было построено на берегу реки в XII веке и стало со временем знаменитой крепостью Хунзах-Арани. А в селе Цада — родился Расул Гамзатов, сын Дагестана, певец добра и человечности Обед с национальными блюдами в местном кафе (включен). Далее вы отправитесь в Карадахскую теснину, которую часто называют «Воротами чудес». Она «пропилена» речкой Квартах в мощных пластах известняка. Высота стен в некоторых местах достигает 170 метров, ширина ущелья всего 3-4 метра. Даже в самый жаркий день здесь прохладно и сумрачно, в тишине слышен далекий шум, а шепот отдается эхом где-то в глубине теснины. Кажется, что за необычными воротами открывается иной таинственный мир… Теснина коварна — обычно воды здесь нет, но после дождливой погоды уровень воды может подняться до 4 метров! После насыщенного дня вас ждет возвращение в Гуниб, отдых. Ужин самостоятельно.

6 день Аул Унцукуль. Гимринская башня

Завтрак в гостевом доме. Выселение из номеров. Трансфер в аул Унцукуль, который известен как центр художественной насечки металлом по дереву. Вы не только познакомитесь с этой очень редкой разновидностью ремесла, но и попробуете свои силы в мастер-классе у местных мастеров. Также сегодня вас ждет прогулка на катере по реке Сулак (доплата, в зависимости от погодных условий. Стоимость катера зависит от количества пассажиров и времени плавания, ориентировочно 1-3 часа.). Обед (сухпаек). Далее вас ждет остановка у мемориала «Гимринская башня», который является образцом оборонительных сооружений горцев Дагестана. Первоначально башня была построена для обороны аула Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, но была разрушена. Современную башню построили в 1997 году и внешне она похожа на свою предшественницу. Внутри башни есть деревянная лестница, по которой можно подняться до крыши и насладиться потрясающим видом на окрестности. Далее вы проедете через самый длинный тоннель в России – 4300 м. Размещение в отеле 3* в г. Махачкала. Ужин самостоятельно.

7 день Махачкала. Выезд в аэропорт