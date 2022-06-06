Очаровывающий своим зимним великолепием Дагестан в Путешествии по Стране гор! В одном туре мы посетим города, памятники истории и культуры и природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепость Нарын-Кала и Хучинский водопад, крепость Семи братьев и одной сестры, селение мастеров Балхар и «страна башен» — селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!

Почувствуем истинную гармонию и красоту сказочной природы горного края и Каспийского моря

Приобщимся к атмосфере покоя и уюта древних высокогорных аулов

Побываем в почти безграничном по территории горном и равнинном Дагестане

Мы посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где увидим великолепные башни

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер

Встретившись в аэропорту Махачкалы с гидом и с группой, вы отправляетесь в самый теплый город России – Дербент. Здесь вас ожидает размещение в отеле на берегу Каспийского моря. В свободное время можно прогуляться по набережной или просто выйти в город и почувствовать себя путешественником во времени окунувшись в хитросплетение древних улиц. Размещение: г. Дербент.

2 день Хучинский водопад. Крепость семи братьев и одной сестры

С сегодняшнего дня начинается ваше путешествие по загадочному Дагестану наполненному чудесами. Вам предстоит познакомиться с крепостью, которая носит очень странное название – Семи братьев и одной сестры. Наш гид расскажет вам, почему появилось такое необычное название у крепости, и чем она прославилась. После знакомства с крепостью вы отправитесь к Ханагскому (Хучнинскому) водопаду. Несмотря на то, что за окнами зима, водопад завораживает, а окрестности вокруг наполнены прекрасными сюжетами для фотосессий. Размещение: г. Дербент.

3 день Древние аулы Гуниб и Согратль

Дагестан всегда славился воинами и не важно, с кем приходилось воевать людям, отстаивая свою землю и свою веру. Сегодняшний день будет посвящен аулу Гуниб, где закончился дагестанский период Кавказской войны и аулу Согратль, который смог дать отпор воинам непобедимого Надир-шаха. Гуниб живописно расположился на горном плато, изогнутом в виде чаши, здесь сохранилось много памятников связанных с пребыванием в этих местах имама Шамиля и императора Александра II. Аул Согратль хранит воспоминания о сражении с Надир-Шахом и о восстании 1877 года, когда аул был полностью уничтожен. Пройдитесь по улочкам тропкам старинного аула, осмотрите его каменные дома и вам покажется, что вы внезапно попали в древний город, насквозь пропитанный историей. Размещение: г. Дербент.

4 день Хунзахское плато, водопад Тобот, Матлас

Сегодняшний день мы посвятим природным красотам горного Дагестана. Проехав через горы, поднявшись на высокогорное плато, вы будете поражены открывшимися перед вами видами! На, казалось бы, ровном плато, вдруг, возникает разлом, в который с высоты более 80 метров срываются несколько водопадов. И даже, если зимой они превращаются в огромные сосульки, это нисколько не умаляет их великолепия. Далее, наш путь лежит в Матлас. Здесь планируется строительство всесезонного курорта, он еще не достроен, но окружающие виды достойны того, чтобы остановиться здесь. Полюбуемся окружающей красотой, спустимся в Каменную чашу – это еще одна загадка природы Дагестана, а после отправимся в обратный путь – в самый теплый город России – Дербент. Размещение: г. Дербент.

5 день Дербент, Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани, набережная

Два дня мы путешествовали по горным районам и сегодня, позволим себе немного отдохнуть. Проведем сегодняшний день в Дербенте. Город заслуживает того, чтобы по нему спокойно погулять и познакомиться с его историей и памятниками. А посмотреть здесь есть на что! Цитадель крепости Нарын-Кала – старейшее фортификационное сооружение, возведенное еще в VII веке! Джума мечеть – самая древняя мечеть на территории России, музей быта – Девичьи бани – уникальное место. А современность украсила город прекрасной набережной. Размещение: г. Дербент.

6 день Селения Кахиб и Гоор. Датунская церковь

И снова в путь! И снова в горы! Дагестан поистине наполнен чудесами, а как иначе сказать? Здесь, наряду с древнейшими мечетями сохранилась одна из самых старых христианских церквей – Датунская церковь. Здесь селения взобрались на самые верхушки скал! Старинные селения Кахиб и Гоор не зря называют Страной башен! Полуразрушенные дома, прилепившиеся к скалам, окружены здесь великолепными башнями. Самое удивительное, что многие камни, из которых построены башни, украшены христианской и языческой символикой. Почему так произошло? На этот вопрос сложно ответить… Вечером, полные впечатлений, возвращаемся в Дербент. Размещение: г. Дербент.

7 день Чиркейская водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Сегодняшний день будет совсем необычным! Мы не поедем в горы, мы поедем в пустыню! Да, да именно так Сегодня нам предстоит побывать на бархане Сары-Кум. Переводится название как – Желтый песок. Странно увидеть песчаную дюну среди гор, но в Дагестане и это возможно… А дальше нас ожидает Сулакский каньон – одна из глубочайших пропастей мира! Грандиозное зрелище – стоять на краю обрыва и наблюдать, как тоненькой змейкой струится под ногами огромная река! Но еще более великолепное зрелище представляет собой грандиозное Чиркейское водохранилище – творение рук человеческих. Когда-то в 70-е годы здесь была возведена плотина высотой 232 метра, она перекрыла реку Сулак, в результате чего образовалось водохранилище площадью более 42 кв.км.! Размещение: г. Дербент.

8 день Отъезд, трансфер в аэропорт