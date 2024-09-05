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джип-тура, застряли в лесу «по самое не могу», но с Романом ничего не страшно! Толковый и знающий специалист, который ездит по бездорожью очень много лет. В его арсенале множество смешных и крутых историй! Застрять на машине -моя страшная фобия, но после этого маршрута, это уже не так!))) машина до капота в луже, Роман по локоть в грязи, я держусь за голову, но по итогу воспоминаний море! А какие красивые виды с Шихана… минут 40 мы сидели вчетвером на вершине, болтали, рассказывали друг другу истории, а потом спустились и Роман угостил нас чаем с вкусняшками, а мы его -бутербродами) так и просидели еще полчаса) также побывали на Каменных палатках озера Большие Аллаки. Тоже безумно красиво и от озера пахнет морем! Не спеша погуляли на пляже, разглядывали и лазали по камням, а где-то можно разглядеть сохранившиеся наскальные рисунки! поездка запомнилась своей неторопливостью, классными видами Уральской природы, настоятельно рекомендую к посещению! И если вы считаете, что эта экскурсия дорогая, то она полностью стоит своих денег! Не жалейте, ведь вы можете никогда этого больше не увидеть или не испытать!) Огромная благодарность Роману и Андрею за проделанную работу, за эмоции, за все отвеченные вопросы, за сервис!