3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИсторическое путешествие по Екатеринбургу на премиум-кроссовере
Проведите 3 часа в Екатеринбурге, узнавая его многослойную историю и наслаждаясь архитектурными шедеврами. Лёгкость и позитив гарантированы
10 сен в 09:30
13 сен в 09:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
9 сен в 09:00
10 сен в 09:30
2 800₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 сентября 2024Понравилось Всё, с большой буквы. Разносторонняя информация, глубокое знание, умение интересно подать, быстро переключиться, приятное общение на отвлеченные темы. В общем, человек, к которому хочется вернуться. Спасибо!
- NNataly4 сентября 2024Получили огромное удовольствие от общения с Максимом. Всегда приятно когда человек занимается любимым делом. Отличная подача материала. Однозначно рекомендуем для знакомства с Екатеринбургом.
- ККсения3 сентября 2024На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам! Испытали весь спектр эмоций
- ВВалерия2 сентября 2024Мы в восторге! Татьяна супер профессионал и видно как горит своим делом. Прогулка было информативной и очень интересной.
- оольга29 августа 2024Отличная экскурсия! Очень интересный рассказ! Легко, увлекательно, с юмором! Получили большое удовольствие и узнали много интересного о Екатеринбурге! Максим, спасибо большое!
- ММарина27 августа 2024Максим, большое спасибо за экскурсию. Это одна из лучших экскурсий что у меня были по подаче материала, комфорту. И знаете
- ТТатьяна27 августа 2024Татьяна прекрасный рассказчик, заинтересовала всех. По ходу экскурсии давала рекомендации по посещению музеев, достопримечательностей Екатеринбурга. Спасибо!
- ООксана26 августа 2024Ездили с Романом. Он прекрасно вел машину, на сложных дорогах отлично маневрировал.
- ССветлана12 августа 2024Ребята-организаторы - молодцы, разработали очень интересный маршрут) Григорий показал самые лучшие места на Аракульском Шихане, откуда открываются потрясающие виды) После доехали до Больших Аллаков - тоже весьма примечательное место) Спасибо за прекрасную поездку:)
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
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