На Рождество – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Екатеринбурге, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
На машине
29 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Историческое путешествие по Екатеринбургу на премиум-кроссовере
Проведите 3 часа в Екатеринбурге, узнавая его многослойную историю и наслаждаясь архитектурными шедеврами. Лёгкость и позитив гарантированы
10 сен в 09:30
13 сен в 09:00
7 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург
Пешая
124 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
9 сен в 09:00
10 сен в 09:30
2 800 за всё до 10 чел.
Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Джиппинг
На машине
28 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
Приглашаем на увлекательное путешествие по древним местам Урала. Восхождение на Шиханы и посещение святилища с петроглифами ждут вас
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 сентября 2024
    Знакомьтесь, Екатеринбург
    Понравилось Всё, с большой буквы. Разносторонняя информация, глубокое знание, умение интересно подать, быстро переключиться, приятное общение на отвлеченные темы. В общем, человек, к которому хочется вернуться. Спасибо!
  • N
    Nataly
    4 сентября 2024
    Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
    Получили огромное удовольствие от общения с Максимом. Всегда приятно когда человек занимается любимым делом. Отличная подача материала. Однозначно рекомендуем для знакомства с Екатеринбургом.
  • К
    Ксения
    3 сентября 2024
    Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам! Испытали весь спектр эмоций
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    джип-тура, застряли в лесу «по самое не могу», но с Романом ничего не страшно! Толковый и знающий специалист, который ездит по бездорожью очень много лет. В его арсенале множество смешных и крутых историй! Застрять на машине -моя страшная фобия, но после этого маршрута, это уже не так!))) машина до капота в луже, Роман по локоть в грязи, я держусь за голову, но по итогу воспоминаний море! А какие красивые виды с Шихана… минут 40 мы сидели вчетвером на вершине, болтали, рассказывали друг другу истории, а потом спустились и Роман угостил нас чаем с вкусняшками, а мы его -бутербродами) так и просидели еще полчаса) также побывали на Каменных палатках озера Большие Аллаки. Тоже безумно красиво и от озера пахнет морем! Не спеша погуляли на пляже, разглядывали и лазали по камням, а где-то можно разглядеть сохранившиеся наскальные рисунки! поездка запомнилась своей неторопливостью, классными видами Уральской природы, настоятельно рекомендую к посещению! И если вы считаете, что эта экскурсия дорогая, то она полностью стоит своих денег! Не жалейте, ведь вы можете никогда этого больше не увидеть или не испытать!) Огромная благодарность Роману и Андрею за проделанную работу, за эмоции, за все отвеченные вопросы, за сервис!

    На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!На Шихан нас сопровождал Роман, мы очень классно провели целый день вместе, разъезжая по наикрасивейшим местам!
  • В
    Валерия
    2 сентября 2024
    Знакомьтесь, Екатеринбург
    Мы в восторге! Татьяна супер профессионал и видно как горит своим делом. Прогулка было информативной и очень интересной.
  • о
    ольга
    29 августа 2024
    Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
    Отличная экскурсия! Очень интересный рассказ! Легко, увлекательно, с юмором! Получили большое удовольствие и узнали много интересного о Екатеринбурге! Максим, спасибо большое!
  • М
    Марина
    27 августа 2024
    Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
    Максим, большое спасибо за экскурсию. Это одна из лучших экскурсий что у меня были по подаче материала, комфорту. И знаете
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    что- думаю, это будет лучшей рекомендацией- я бы очень хотела приехать к Вам на пешую экскурсию, чтобы ещё послушать Ваши рассказы, посмотреть фотографии того как это было раньше на этом самом месте. Вы потрясающий рассказчик и очень эрудированы. На любой вопрос у Вас сразу был ответ. Очень интересный и содержательный ответ. Можно было бы поставит 10 баллов, я бы их поставила. Как вы говорите:"Рекомендовано к посещению!". Очень вам благодарна за комфорт и легкость. Буду ждать новых маршрутов. После Вашей экскурсии обязательно приеду в Екатеринбург- на этот раз погостить и рассмотреть город получше.

  • Т
    Татьяна
    27 августа 2024
    Знакомьтесь, Екатеринбург
    Татьяна прекрасный рассказчик, заинтересовала всех. По ходу экскурсии давала рекомендации по посещению музеев, достопримечательностей Екатеринбурга. Спасибо!
  • О
    Оксана
    26 августа 2024
    Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Ездили с Романом. Он прекрасно вел машину, на сложных дорогах отлично маневрировал.
  • С
    Светлана
    12 августа 2024
    Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
    Ребята-организаторы - молодцы, разработали очень интересный маршрут) Григорий показал самые лучшие места на Аракульском Шихане, откуда открываются потрясающие виды) После доехали до Больших Аллаков - тоже весьма примечательное место) Спасибо за прекрасную поездку:)

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На Рождество»

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  1. Комфортное знакомство с Екатеринбургом: 300 лет за 3 часа
  2. Знакомьтесь, Екатеринбург
  3. Джипинг на Аракульский Шихан и Большие Аллаки
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Набережная
  7. Ганина яма
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год на рождество, 181 ⭐ отзыв, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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