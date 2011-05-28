Арт-тур в самый брутальный город

Этот арт-тур посвящен городу Челябинск

Этот арт-тур посвящен городу Челябинск. Арт-тур — это формат отдыха для тех, кто любит искусство, общение, тусовки и ищет вдохновение!
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город
Арт-тур в самый брутальный город

Что вас ожидает 🤩

  • Мастерская Виктории Питиримовой
  • Студии мозаики «Метамозаика»
  • Посещение театра (смотрим спектакль «Число Х»)
  • Культурный кластер «Свобода 2»
  • Кузница Дмитрия Никитина

Что вас ждет

Мы прогуляемся по зданию художественно-производственных мастерских и погрузимся в невероятный мир графики Виктории Питиримовой. Выставка работ только для нашей группы.
Двигаемся дальше — едем в гости к яркому представителю художественной среды Татьяне Сусь. Собственная студия мозаичного искусства, за плечами огромный творческий путь и эксперименты. Атмосфера студии располагает на душевные, даже философские беседы. Смотрим инструменты, материалы и подглядываем за творческим процессом.
Небольшая передышка на «Белом рынке». Это современный фуд-квартал. Там каждый выбирает кухню по вкусу: русская или европейская, индийский стритфуд, вегетарианская и многое другое.
После обеда нас ждет «Mini театр» и спектакль «Число Х» —мыслеобразы по текстам Велимира Хлебникова. В зрительном зале — только наша группа. А после — обсуждаем сам спектакль.
Как же Челябинск, и без индустриальных объектов — по плану посещение культурного кластера «Свобода 2». Территория бывшей промплощадки, множество мастерских, студий. В этот же день мы попадем на 1 летний фестиваль.
Последней нашей локацией станет кузница Дмитрия Никитина. Мастер расскажет об исторической реконструкции и покажет процесс создания доспехов, а также изделий художественной ковки.
Здесь выдыхаем и возвращаемся в Екатеринбург с яркими эмоциями, открытиями, знаниями!

Важно знать:

  • В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер на комфортабельном автобусе (страховка включена),
  • услуги экскурсовода,
  • билеты на посещение площадок тура.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед на «Белом рынке»,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (страховка включена)
  • Услуги экскурсовода
  • Билеты на посещение площадок тура
Что не входит
  • Обед на «Белом рынке»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Ленина, д. 69, к. 4
Когда и сколько длится?
Когда: по индивидуальному запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

👥Групповые🚗На машине🚌На автобусе🏛История и архитектура🏡Выездные🧘На выходные☀️На весь день🚘Трансфер📜История и культураПо уралу

Еще несколько похожих предложений в Екатеринбурге

Зелёная роща - самый загадочный парк и его окрестности
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
2 отзыва
Зелёная роща - самый загадочный парк и его окрестности
Мы отправимся на прогулку в необычный парк Екатеринбурга, находящийся в самом центре города
7 000 за 1-5 чел.
Екатеринбург из окна автомобиля и не только
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Марина
5
1 отзыв
Екатеринбург из окна автомобиля и не только
Дорогие друзья! Приглашаю Вас совершить автомобильную прогулку по одному из самых красивых городов России
5 000 за 1-3 чел.
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Светлана
5
4 отзыва
Экспресс-знакомство с городом Е. и кулинарный мастер-класс
Вместе мы прогуляемся по центральным улицам города и осмотрим его главные достопримечательности
1 850 за 1 человека
Город для всех: Втузгородок
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
Нет отзывов
Город для всех: Втузгородок
Втузгородок - самый молодёжный район Екатеринбург с богатой архитектурой от Михайловской церкви XIX века
5 200 за 1-5 чел.
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
5
6 отзывов
Очень популярно сейчас
Экспресс Екатеринбург. Нескучно о городе
Неизведанные места, стрит-арт и жизнь столицы Урала на динамичной авто-пешеходной экскурсии
21 мая
23 мая
24 мая
от 5 700 за 1-2 чел.
Интереснейший город Среднего Урала - Полевской и Азов гора
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Анатолий
Нет отзывов
Интереснейший город Среднего Урала - Полевской и Азов гора
Один из интереснейших городов Среднего Урала - Полевской
8 200 за 1-3 чел.
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
4.9
28 отзывов
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником
Погрузиться в мир уличного искусства столицы Урала и увидеть работы локальных авторов
Сегодня
Завтра
21 мая
4 000 за 1-4 чел.
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Светлана
Нет отзывов
Иммерсивная квест-прогулка «Екатеринбург: город храбрых»
Стань героем книги Алексея Иванова «Ёбург» и шагни во времени из советского Свердловска в хайтековский Екатеринбург
4 100 за 1-6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Оксана
4.9
141 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
Вместе с экскурсоводом вы увидите самое старое каменное здание города, плотину на реке Исеть, где любят собираться
21 мая
22 мая
23 мая
900 за 1 человека
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Dmitry
5
6 отзывов
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Увидеть памятники конструктивизма, узнать об эстетике авангарда и услышать историю уральской столицы
24 мая
25 мая
26 мая
от 5 000 за 1-6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
5
58 отзывов
Екатеринбург: самое интересное
Исследовать город с историком и ощутить непередаваемый колорит Уральской столицы
26 мая
28 мая
29 мая
5 700 за 1-6 чел.
Мифы и легенды Екатеринбурга
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Артём
4.9
23 отзыва
Мифы и легенды Екатеринбурга
Всем привет, меня зовут Артем
28 мая
11 июня
900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ