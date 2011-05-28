Этот арт-тур посвящен городу Челябинск
Этот арт-тур посвящен городу Челябинск. Арт-тур — это формат отдыха для тех, кто любит искусство, общение, тусовки и ищет вдохновение!
Что вас ожидает 🤩
- Мастерская Виктории Питиримовой
- Студии мозаики «Метамозаика»
- Посещение театра (смотрим спектакль «Число Х»)
- Культурный кластер «Свобода 2»
- Кузница Дмитрия Никитина
Что вас ждет
Мы прогуляемся по зданию художественно-производственных мастерских и погрузимся в невероятный мир графики Виктории Питиримовой. Выставка работ только для нашей группы.
Двигаемся дальше — едем в гости к яркому представителю художественной среды Татьяне Сусь. Собственная студия мозаичного искусства, за плечами огромный творческий путь и эксперименты. Атмосфера студии располагает на душевные, даже философские беседы. Смотрим инструменты, материалы и подглядываем за творческим процессом.
Небольшая передышка на «Белом рынке». Это современный фуд-квартал. Там каждый выбирает кухню по вкусу: русская или европейская, индийский стритфуд, вегетарианская и многое другое.
После обеда нас ждет «Mini театр» и спектакль «Число Х» —мыслеобразы по текстам Велимира Хлебникова. В зрительном зале — только наша группа. А после — обсуждаем сам спектакль.
Как же Челябинск, и без индустриальных объектов — по плану посещение культурного кластера «Свобода 2». Территория бывшей промплощадки, множество мастерских, студий. В этот же день мы попадем на 1 летний фестиваль.
Последней нашей локацией станет кузница Дмитрия Никитина. Мастер расскажет об исторической реконструкции и покажет процесс создания доспехов, а также изделий художественной ковки.
Здесь выдыхаем и возвращаемся в Екатеринбург с яркими эмоциями, открытиями, знаниями!
Важно знать:
- В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер на комфортабельном автобусе (страховка включена),
- услуги экскурсовода,
- билеты на посещение площадок тура.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед на «Белом рынке»,
- личные расходы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автобусе (страховка включена)
- Услуги экскурсовода
- Билеты на посещение площадок тура
- Что не входит
- Обед на «Белом рынке»
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Ленина, д. 69, к. 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: по индивидуальному запросуЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
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