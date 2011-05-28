Что вас ждет

Мы прогуляемся по зданию художественно-производственных мастерских и погрузимся в невероятный мир графики Виктории Питиримовой. Выставка работ только для нашей группы.

Двигаемся дальше — едем в гости к яркому представителю художественной среды Татьяне Сусь. Собственная студия мозаичного искусства, за плечами огромный творческий путь и эксперименты. Атмосфера студии располагает на душевные, даже философские беседы. Смотрим инструменты, материалы и подглядываем за творческим процессом.

Небольшая передышка на «Белом рынке». Это современный фуд-квартал. Там каждый выбирает кухню по вкусу: русская или европейская, индийский стритфуд, вегетарианская и многое другое.

После обеда нас ждет «Mini театр» и спектакль «Число Х» —мыслеобразы по текстам Велимира Хлебникова. В зрительном зале — только наша группа. А после — обсуждаем сам спектакль.

Как же Челябинск, и без индустриальных объектов — по плану посещение культурного кластера «Свобода 2». Территория бывшей промплощадки, множество мастерских, студий. В этот же день мы попадем на 1 летний фестиваль.

Последней нашей локацией станет кузница Дмитрия Никитина. Мастер расскажет об исторической реконструкции и покажет процесс создания доспехов, а также изделий художественной ковки.

Здесь выдыхаем и возвращаемся в Екатеринбург с яркими эмоциями, открытиями, знаниями!

Важно знать:

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер на комфортабельном автобусе (страховка включена),

услуги экскурсовода,

билеты на посещение площадок тура.

Туристы оплачивают самостоятельно: