Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру

Увидеть памятники конструктивизма, узнать об эстетике авангарда и услышать историю уральской столицы

Dmitry
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Dmitry – ваш гид
Эта экскурсия — необычная замена классическому обзорному туру: через архитектуру конструктивизма я расскажу вам о трех столетиях города.

Вы видите советскую «ратушу», городок НКВД и интерьеры 30-х годов, узнаете о принципе «жилой ячейки» и о том, почему партия запретила строить здания в этом стиле.
От 3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча — метро «Площадь 1905 года»
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Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру

Что вас ожидает

Понять философию времени
Мы поговорим о формировании облика города, об эстетике авангарда и особенностях уральского конструктивизма. Вы поймете, почему Екатеринбург стал центром авангардной архитектуры. Узнаете о принципах, которым хотели подчинить жизнь советского человека — и о том, почему эта утопия не реализовалась. Позднее партия запретила строить здания в стиле конструктивизма — я объясню, с чем было связано подобное решение.

Архитектурные достопримечательности
Вы рассмотрите памятники конструктивизма и услышите об их особенностях:

  • Выразительное здание Горсовета, один из символов города; за 30 лет оно перестраивалось 4 раза — с помощью фотографий я покажу происходившие с ним изменения.
  • «Городок чекистов» — один из самых крупных жилых комплексов в уральской области; здесь мы поговорим об образе чекистской крепости и авангардной системе жизни.
  • Дома Гостяжпромурала, созданные для рабочих — вы узнаете об эксперименте с ячейками и о том, какие известные люди жили здесь.
  • Дом промышленности — крупный авангардный объект: вы зайдете в одно из помещений и осмотрите интерьеры конца 30-х годов.
  • Площадь Парижской коммуны — я расскажу, какой на самом деле она должна была стать.
  • Стадион Динамо, расположенный на стрелке городского пруда — единственный «корабль» на акватории города, всегда мечтавшего быть портовым.

Экскурсия сопровождается архивными фотографиями и старыми картами города.

Организационные детали

При наличии времени возможна экскурсия в соцгород Уралмаш и подъём на Белую башню — «жемчужину свердловского конструктивизма». Подробности уточняйте заранее в переписке.

Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру
Авангард Екатеринбурга: о городе через архитектуру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — метро «Площадь 1905 года».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitry
Dmitry
Дмитрий — коренной екатеринбуржец, более 5 лет разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Себя называю исследователем города. Благодаря профессиональной деятельности стал специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — политолог (есть научная степень кандидата политических наук). Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге. С 2018 года возглавляю Центр авторских экскурсий, три года руковожу Школой городских маршрутов.
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Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

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