Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

Понять философию времени Мы поговорим о формировании облика города, об эстетике авангарда и особенностях уральского конструктивизма. Вы поймете, почему Екатеринбург стал центром авангардной архитектуры. Узнаете о принципах, которым хотели подчинить жизнь советского человека — и о том, почему эта утопия не реализовалась. Позднее партия запретила строить здания в стиле конструктивизма — я объясню, с чем было связано подобное решение.
Архитектурные достопримечательности Вы рассмотрите памятники конструктивизма и услышите об их особенностях:
Выразительное здание Горсовета, один из символов города; за 30 лет оно перестраивалось 4 раза — с помощью фотографий я покажу происходившие с ним изменения.
«Городок чекистов» — один из самых крупных жилых комплексов в уральской области; здесь мы поговорим об образе чекистской крепости и авангардной системе жизни.
Дома Гостяжпромурала, созданные для рабочих — вы узнаете об эксперименте с ячейками и о том, какие известные люди жили здесь.
Дом промышленности — крупный авангардный объект: вы зайдете в одно из помещений и осмотрите интерьеры конца 30-х годов.
Площадь Парижской коммуны — я расскажу, какой на самом деле она должна была стать.
Стадион Динамо, расположенный на стрелке городского пруда — единственный «корабль» на акватории города, всегда мечтавшего быть портовым.
Экскурсия сопровождается архивными фотографиями и старыми картами города.
Организационные детали
При наличии времени возможна экскурсия в соцгород Уралмаш и подъём на Белую башню — «жемчужину свердловского конструктивизма». Подробности уточняйте заранее в переписке.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — метро «Площадь 1905 года».
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дмитрий — коренной екатеринбуржец, более 5 лет разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Себя называю исследователем города. Благодаря профессиональной деятельности стал специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — политолог (есть научная степень кандидата политических наук). Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге.
С 2018 года возглавляю Центр авторских экскурсий, три года руковожу Школой городских маршрутов.
Узнать, как создавался культовый завод и воплощались проекты авангардистов, на авторской экскурсии
Уралмаш стал одним из главных проектов молодого советского государства, а позже — самым узнаваемым брендом Свердловска. На экскурсии по историческому ядру соцгорода, детища архитекторов-авангардистов, вы узнаете об особых градостроительных решениях, трудностях первостроителей и подробностях насыщенной социальной жизни горожан.
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы. И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.
В этой экскурсии собраны воедино все знаковые чёрточки Екатеринбурга. Самый компактный город-миллионник, место гибели царской семьи, столица русского рока и очаг «золотой лихорадки» — история Екатеринбурга богата неожиданными сюжетными поворотами. На прогулке по городу вы перелистаете главные страницы этой истории, одну за другой, а иллюстрациями будут величественные, старинные и символичные архитектурные памятники.
Посетить места, связанные с императорской фамилией, и открыть новые факты о гибели Николая II
Эта авторская экскурсия создана для тех, кого действительно интересует судьба семьи Николая II. Во время поездки к Храму на Крови и Ганиной Яме я помогу вам разобраться в трагических событиях 1918 года, узнать новые факты о жизни императорской семьи в доме Ипатьева, ответить на принципиально важные вопросы о гибели Романовых и отделить мифы от исторических фактов.
Открыть все исторические этапы развития и бренды Екатеринбурга на прогулке по берегам Исети
Исеть — маленькая река, имеющая большое значение для Екатеринбурга. Она петляет в прямоугольной сетке улиц, показываясь горожанам тут и там, течет сквозь структуру города, не подчиняясь ей. Мы, как и река, выйдем за рамки структуры, прогуляемся вниз по течению Исети. Я объясню все этапы развития Екатеринбурга и покажу их наследие, открою самые парадные пространства нашего города и его потайные закутки, старинные заводы, особняки прошедших эпох и новейшие небоскребы из стекла и бетона.
Побывать в городке чекистов, посетить одну из его квартир и узнать о принципах архитектуры авангарда
Эта экскурсия познакомит вас с одним из самых ярких памятников конструктивизма в бывшем Свердловске. Мы обойдем архитектурный комплекс и заглянем в одну из квартир, увидим городок «изнутри» и поговорим о его повседневной жизни. Вы погрузитесь в атмосферу закрытого мира, и сегодня притягивающую любителей авангардной архитектуры и городской истории.
Путешествие в эпоху известных предпринимателей и их самобытных домов
Я расскажу о временах, когда Екатеринбург был купеческим городом, и покажу особняки XIX века, принадлежавшие местным коммерсантам. Раскрою детали бытовой жизни той эпохи, поделюсь местными легендами и помогу понять, какую роль в развитии Екатеринбурга сыграли старообрядцы.