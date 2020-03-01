Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Понять философию времени

Мы поговорим о формировании облика города, об эстетике авангарда и особенностях уральского конструктивизма. Вы поймете, почему Екатеринбург стал центром авангардной архитектуры. Узнаете о принципах, которым хотели подчинить жизнь советского человека — и о том, почему эта утопия не реализовалась. Позднее партия запретила строить здания в стиле конструктивизма — я объясню, с чем было связано подобное решение.

Архитектурные достопримечательности

Вы рассмотрите памятники конструктивизма и услышите об их особенностях:

Выразительное здание Горсовета , один из символов города; за 30 лет оно перестраивалось 4 раза — с помощью фотографий я покажу происходившие с ним изменения.

, один из символов города; за 30 лет оно перестраивалось 4 раза — с помощью фотографий я покажу происходившие с ним изменения. «Городок чекистов» — один из самых крупных жилых комплексов в уральской области; здесь мы поговорим об образе чекистской крепости и авангардной системе жизни.

— один из самых крупных жилых комплексов в уральской области; здесь мы поговорим об образе чекистской крепости и авангардной системе жизни. Дома Гостяжпромурала , созданные для рабочих — вы узнаете об эксперименте с ячейками и о том, какие известные люди жили здесь.

, созданные для рабочих — вы узнаете об эксперименте с ячейками и о том, какие известные люди жили здесь. Дом промышленности — крупный авангардный объект: вы зайдете в одно из помещений и осмотрите интерьеры конца 30-х годов.

— крупный авангардный объект: вы зайдете в одно из помещений и осмотрите интерьеры конца 30-х годов. Площадь Парижской коммуны — я расскажу, какой на самом деле она должна была стать.

— я расскажу, какой на самом деле она должна была стать. Стадион Динамо, расположенный на стрелке городского пруда — единственный «корабль» на акватории города, всегда мечтавшего быть портовым.

Экскурсия сопровождается архивными фотографиями и старыми картами города.