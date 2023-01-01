Вечерняя автомобильная экскурсия ⛳ для деловых людейУникальные истории 📖 купцов и миллионщиков Екатеринбурга, рассказанные циничным языком XXI века. Для пущей наглядности того, что в России ничего не меняется.
От свечного заводика до заводовладельца (роскошный дворец прилагается);
От гастарбайтера до владельца сети супермаркетов;
Театр, как хобби и ресторан, как заработок;
Виноводочный магнат и его общество трезвости;
Уникальная рекламная акция и борьба с конкурентами;
Миллионы на спичках;
Уральский поляк против московского старовера;
Кто на Урале поставил на счетчик Пушкина;
Из уральской глубинки — в столицу, держась за женскую юбку. Важная информация:Для экономии вашего времени, проводим экскурсию вечером, когда нет пробок, легко парковаться, авто убережет от капризной уральской погоды.
Что входит
Услуги гида-водителя
Транспорт.
Что не входит
Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.