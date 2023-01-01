Артём П. – Гид из Екатеринбурга

Приглашаю вас отправится в путешествие по купеческому Екатеринбургу начиная с XIX века и заканчивая революционным временем.



Вас ждут уникальные истории 📖 купцов и миллионщиков Екатеринбурга, рассказанные циничным языком XXI века.



Для пущей наглядности того, что в России ничего не меняется.



Для экономии вашего времени, мы проводим экскурсию ⛳ вечером — когда нет пробок и легко парковаться.