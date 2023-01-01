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Бизнесмены старого Екатеринбурга

Артём П.
Артём П. – Гид из Екатеринбурга
Приглашаю вас отправится в путешествие по купеческому Екатеринбургу начиная с XIX века и заканчивая революционным временем.

Вас ждут уникальные истории 📖 купцов и миллионщиков Екатеринбурга, рассказанные циничным языком XXI века.

Для пущей наглядности того, что в России ничего не меняется.

Для экономии вашего времени, мы проводим экскурсию ⛳ вечером — когда нет пробок и легко парковаться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Бизнесмены старого Екатеринбурга
Бизнесмены старого Екатеринбурга

Что вы увидите

  • Купеческие дома Расторгуева–Харитонова
  • Купеческие дома братьев Агафуровых
  • Дом Севастьянова
  • Дом купца Железнова
  • и другие
Вечерняя автомобильная экскурсия ⛳ для деловых людейУникальные истории 📖 купцов и миллионщиков Екатеринбурга, рассказанные циничным языком XXI века. Для пущей наглядности того, что в России ничего не меняется.
  • От свечного заводика до заводовладельца (роскошный дворец прилагается);
  • От гастарбайтера до владельца сети супермаркетов;
  • Театр, как хобби и ресторан, как заработок;
  • Виноводочный магнат и его общество трезвости;
  • Уникальная рекламная акция и борьба с конкурентами;
  • Миллионы на спичках;
  • Уральский поляк против московского старовера;
  • Кто на Урале поставил на счетчик Пушкина;
  • Из уральской глубинки — в столицу, держась за женскую юбку. Важная информация:Для экономии вашего времени, проводим экскурсию вечером, когда нет пробок, легко парковаться, авто убережет от капризной уральской погоды.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Бизнесмены старого Екатеринбурга
Бизнесмены старого Екатеринбурга
Бизнесмены старого Екатеринбурга
Бизнесмены старого Екатеринбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артём П.
Артём П.
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