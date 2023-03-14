Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Легкий пар и немного волшебства
Девичник в бане — возможность отдохнуть и душой, и телом. В безопасном пространстве и атмосфере женского «шабаша» мышцы расслабляются, заботы отпускаются, а тело получает заслуженное внимание. Что в программе:
Русская баня на дровах. А еще хаммам, бассейн и чан с горячей водой на улице.
Ароматерапия и парение с профессиональным банщиком (на пихтовых вениках). Расслабляет и повышает иммунитет.
Зимой мы прыгаем в сугробы, а летом выходим подышать лесным воздухом и послушать пение птиц.
Натуральный скраб для каждой участницы. То, что нужно для распаренной кожи.
Лекция от приглашенного спикера. Гостьи делятся своими знаниями в области астрологии, психологии и телесных практик.
И конечно, посиделки за кружкой душистого чая и полезными угощениями.
Организационные детали
Банный комплекс находится на окраине города. Рекомендуем воспользоваться личным транспортом или такси, чтобы удобно добраться до места.
Весь девичник с вами будет сопровождающая из нашей команды. Она позаботится о досуге и организации отдыха.
Возьмите с собой банные принадлежности (купальник, сланцы, полотенце), шапку для бани (у нас есть, но можно принести свою), халат и средства для душа (гель, шампунь, крем)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в банном комплексе «Три богатыря»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели 209 экскурсий для 217 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий.
Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.