Девичник в баньке: к себе нежно

Посидеть в парной, помечтать в тёплом чане и расслабиться в женском кругу

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Приглашаем вас на женский «шабаш», где всего за пару часов можно отпустить все заботы, выдохнуть напряжение из тела и перезагрузиться в безопасном пространстве.

Вас ждёт профессиональное парение с пихтовыми вениками, лекция от гостьи-спикера, скрабирование натуральными средствами и конечно, посиделки с травяным чаем в кругу единомышленниц. Подарите себе несколько часов отдыха, вы это заслужили.
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Девичник в баньке: к себе нежно
Ближайшие даты:
15
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мар
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Легкий пар и немного волшебства

Девичник в бане — возможность отдохнуть и душой, и телом. В безопасном пространстве и атмосфере женского «шабаша» мышцы расслабляются, заботы отпускаются, а тело получает заслуженное внимание. Что в программе:

  • Русская баня на дровах. А еще хаммам, бассейн и чан с горячей водой на улице.
  • Ароматерапия и парение с профессиональным банщиком (на пихтовых вениках). Расслабляет и повышает иммунитет.
  • Зимой мы прыгаем в сугробы, а летом выходим подышать лесным воздухом и послушать пение птиц.
  • Натуральный скраб для каждой участницы. То, что нужно для распаренной кожи.
  • Лекция от приглашенного спикера. Гостьи делятся своими знаниями в области астрологии, психологии и телесных практик.
  • И конечно, посиделки за кружкой душистого чая и полезными угощениями.

Организационные детали

  • Банный комплекс находится на окраине города. Рекомендуем воспользоваться личным транспортом или такси, чтобы удобно добраться до места.
  • Весь девичник с вами будет сопровождающая из нашей команды. Она позаботится о досуге и организации отдыха.
  • Возьмите с собой банные принадлежности (купальник, сланцы, полотенце), шапку для бани (у нас есть, но можно принести свою), халат и средства для душа (гель, шампунь, крем)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в банном комплексе «Три богатыря»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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