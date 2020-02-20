45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все архитектурные грани Екатеринбурга

Все вехи в истории Екатеринбурга видны как на ладони в его архитектуре. Вы познакомитесь с самыми знаковыми памятниками разных эпох — от старейшей каменной постройки в городе до Ельцин-центра, которым полюбуетесь с другого берега пруда. Прогуляетесь по историческому скверу Плотинке, в котором екатеринбуржцы обожают назначать друг другу встречи, посмотрите на богатые купеческие особняки и в литературном квартале на секунду переместитесь в имперскую Россию. Дом-трактор и дом-корабль напомнят о господстве конструктивизма в советское время, небоскрёбы Екатеринбург-Сити вернут вас в настоящее. А у Храма на Крови вы услышите печальную историю гибели царской семьи и попробуете представить на этом месте дом Ипатьева, стёртый с лица земли.

Самый компактный миллионник и его городские истории

Уверены, вам интересно, чем живёт современный Екатеринбург, поэтому мы обязательно расскажем и об этом, но сначала — о его любопытном прошлом. Почему у Екатеринбурга два основателя и что для него сделал Пётр I? Как добывали и обрабатывали золото, когда город заболел «золотой лихорадкой»? Как случилось, что граница между двумя континентами проходит вдоль Уральских гор, а Уральская Архитектурная Академия считается альма-матер русского рока? С Екатеринбургом тесно связаны судьбы многих выдающихся личностей, о которых вы непременно услышите. Но на этой экскурсии сложно будет остаться пассивным слушателем — как минимум, вам придётся освоить своеобразный ритуал, загадывая желание у звезды нулевого километра.

Кому подходит экскурсия

Программа будет интересна в первую очередь тем, кто в Екатеринбурге впервые и хочет увидеть всё самое знаковое в городе, а потом решить, куда отправиться самостоятельно.