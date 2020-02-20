45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
В этой экскурсии собраны воедино все знаковые чёрточки Екатеринбурга.

Самый компактный город-миллионник, место гибели царской семьи, столица русского рока и очаг «золотой лихорадки» — история Екатеринбурга богата неожиданными сюжетными поворотами.

На прогулке по городу вы перелистаете главные страницы этой истории, одну за другой, а иллюстрациями будут величественные, старинные и символичные архитектурные памятники.
800 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на площади 1905 года
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У этой экскурсии45 отзывов
4.82
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу

Что вас ожидает

Все архитектурные грани Екатеринбурга
Все вехи в истории Екатеринбурга видны как на ладони в его архитектуре. Вы познакомитесь с самыми знаковыми памятниками разных эпох — от старейшей каменной постройки в городе до Ельцин-центра, которым полюбуетесь с другого берега пруда. Прогуляетесь по историческому скверу Плотинке, в котором екатеринбуржцы обожают назначать друг другу встречи, посмотрите на богатые купеческие особняки и в литературном квартале на секунду переместитесь в имперскую Россию. Дом-трактор и дом-корабль напомнят о господстве конструктивизма в советское время, небоскрёбы Екатеринбург-Сити вернут вас в настоящее. А у Храма на Крови вы услышите печальную историю гибели царской семьи и попробуете представить на этом месте дом Ипатьева, стёртый с лица земли.

Самый компактный миллионник и его городские истории
Уверены, вам интересно, чем живёт современный Екатеринбург, поэтому мы обязательно расскажем и об этом, но сначала — о его любопытном прошлом. Почему у Екатеринбурга два основателя и что для него сделал Пётр I? Как добывали и обрабатывали золото, когда город заболел «золотой лихорадкой»? Как случилось, что граница между двумя континентами проходит вдоль Уральских гор, а Уральская Архитектурная Академия считается альма-матер русского рока? С Екатеринбургом тесно связаны судьбы многих выдающихся личностей, о которых вы непременно услышите. Но на этой экскурсии сложно будет остаться пассивным слушателем — как минимум, вам придётся освоить своеобразный ритуал, загадывая желание у звезды нулевого километра.

Кому подходит экскурсия

Программа будет интересна в первую очередь тем, кто в Екатеринбурге впервые и хочет увидеть всё самое знаковое в городе, а потом решить, куда отправиться самостоятельно.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе Фото.
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Екатеринбурге, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади 1905 года.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Отличная экскурсия, берите, не прогадаете
6 января 2020
В холодное время года экскурсию лучше сделать автобусной или предусмотреть больше теплых остановок. А в остальном очень хорошая экскурсия, а главное - можно её посетить в любой день!!
10 декабря 2019
Экскурсия очень интересная, информативная. Город открылся с новой стороны. Единственное пожелание к организации экскурсии-побольше теплых остановок на маршруте в зимнее время. В остальном-все отлично!
9 декабря 2019
Татьяна - отличный гид, все было замечательно, спасибо!
Решили взять экскурсию что бы порадовать родителей - все остались довольны :)
В холодное время года лучше одеваться на экскурсию очень тепло, Татьяна предупредила нас об этом заранее.
Советую!
8 декабря 2019
Огромное спасибо Оксане за искреннюю любовь к своему городу! Удобный и продуманный маршрут, предусмотрены "теплые" стоянки (даже не представляла, что в водонапорной башне жили люди). А какой увлекательный рассказ, узнала очень много нового, осталось приятное послевкусие и желание еще и еще узнавать про город! Прошла уже почти неделя, а впечатления до сих пор не отпускают. Единственный небольшой нюанс: по возможности сообщать конечную точку маршрута, чтобы можно было сориентироваться и спланировать время после экскурсии. Возможно на карте точка и была указана, но для человека незнакомого с городом так сразу понять сложно, лучше бы было указать ближайшее метро или объект.
5 ноября 2019
В холодное время надо предусмотреть какие-нибудь заходы в помещение.
31 октября 2019
Мощно!
27 октября 2019
Мы забронировали экскурсию по городу Екатеринбургу на субботу, 26 сентября. Дул сильный ветер, было холодно, но мы не обращали на это внимания, потому что с удовольствием слушали рассказ нашего замечательного экскурсовода. Нам рассказали о любопытных исторических фактах, о любимых местах екатеринбуржцев и буквально о каждом доме и памятнике, что мы увидели во время нашей прогулки. Речь нашего экскурсовода по имени Татьяна (мы искренне сожалеем, что не узнали отчество и фамилию), была неторопливой, тщательно продуманной и звучала, поверьте, словно музыка. Мы наслаждались! Нам очень понравился город и мы решили, что еще не единожды сюда вернемся.
С уважением и бесконечной благодарностью, - Бортниковы Александр и Марина. Тюмень.
29 сентября 2019
Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию. Профессиональное проведение, хорошее знание материала.
15 сентября 2019
Здравствуйте. Я в восторге от экскурсии. Нашего экскурсовода звали Татьяна. Невероятно приятная женщина, т. к нас на экскурсии было 2 человека, вопросы на Татьяну сыпались как из рога изобилия, и она всегда на них отвечала, даже если эти вопросы выходили за рамки экскурсии. Спасибо за чудесно проведённый день. Время пролетело незаметно!!!!
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