Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века

Со мной вы сможете перенестись в намоленные веками места, погружаясь в историю храмов Екатеринбурга,...

Со мной вы сможете перенестись в намоленные веками места, погружаясь в историю храмов Екатеринбурга, разрушенных еще в Свердловске.

Просматривая фотографии разрушенных храмов, можно только представлять и фантазировать, какими величественными и красивыми были эти священные места во времена Российской империи, и что они значили для людей.

Я проведу вас по местам, где возвышались храмы, разрушенные в 20-30 г.

г прошлого столетия, расскажу, почему их разоряли и как сложились дальнейшие отношения старейших церквей и города.
Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века
Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века
Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века
Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века
Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века
Храмы, которых нет: экскурсия по руинам соборов и церквей XVIII века

Что вы увидите 🤩

  • Собор во имя святой великомученицы Екатерины, 1723 год
  • Богоявленский Кафедральный собор, 1745 год
  • Большой Златоуст, 1755 год
  • Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, 1761 год
Со мной вы сможете перенестись в намоленные веками места, погружаясь в историю храмов Екатеринбурга, разрушенных еще в Свердловске. Просматривая фотографии разрушенных храмов, можно только представлять и фантазировать, какими величественными и красивыми были эти священные места во времена Российской империи, и что они значили для людей. Я проведу вас по местам, где возвышались храмы, разрушенные в 20-30 г. г прошлого столетия, расскажу, почему их разоряли и как сложились дальнейшие отношения старейших церквей и города.
Что вас ожидает
Собор во имя святой великомученицы Екатерины, 1723 год. Вы узнаете, кто венчался и кого отпевали в старейшей церкви города, какой вклад в просвещение города внесло духовенство собора, сколько килограммов драгоценных металлов и камней изъяли в пользу государства и как получилось, что большинство свердловчан проголосовало за закрытие храма.
Богоявленский Кафедральный собор, 1745 год.
Я расскажу, на чьи деньги был построен собор на бойкой торговой площади, кто был погребён в нижнем храме, и почему собор стал называться кафедральным. Расскажу вам историю центральной площади и памятников у подножия собора: от Александра II до Ваньки голого.
Большой Златоуст, 1755 год.
Вы узнаете, как и почему Максимилиановский храм и Свято-Духовную церковь стали называть Большой и Малый Златоуст, сколько тонн весил колокол и чей звон слышали на окраине города, когда храм стал отапливаемым. Также я расскажу о том, как был восстановлен Большой Златоуст, и какое здание занимает историческое место Малого Златоуста.
Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы, 1761 год. Поговорим о том, как прихожане посёлка при Верх-Исетском заводе получили свой храм и за что он был особенно любим ими, что отличало храм на окраине города от центральных соборов, что кроме хлебозавода размещалось в соборе – объекте культурного наследия, и какие фрагменты удалось сохранить в первозданном исполнении.
Вы перенесётесь в другой Екатеринбург, которого уже нет на карте!
🚩 Начало и место завершения: Екатеринбург, метро Площадь 1905 года
 Что входит
  • Услуга гида
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Елизавета П.
Елизавета П.
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