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Исчезнувшие площади Екатеринбурга

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Екатеринбурга
Пешеходная прогулка 👣 для любителей самых интересных и исключительных фактов.

Я расскажу вам о том, каким был облик города до советских времен, о многочисленных площадях, зачем они были нужны жителям и почему их нет теперь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Исчезнувшие площади Екатеринбурга
Исчезнувшие площади Екатеринбурга

Что вы увидите

  • Вознесенская церковь
  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  • Дом печати
  • «Городок чекистов»
  • Дом промышленности
  • Загородная дача архитектора Малахова
  • Оровайские казармы
  • Усадьба Рязановых
  • Набережная Исети
  • Дендрарий
Что вас ожидает:Экскурсия проходит по исчезнувшим и частично сохранившимся площадям исторического Екатеринбурга: Лузинская площадь в Мельковской слободе, Вознесенская, Дровяная, Малаховская, Сенная и Хлебная.
У каждой площади — своя судьба: где-то возник парк 🌳, где-то сквер, а некоторые оказались полностью застроены конструктивистскими домами и «сталинками».
Двигаясь от площади к площади, участники экскурсии 🧭 увидят сохранившиеся строения XIX — начала ХХ вв, узнают, зачем екатеринбуржцы собирались на площадях и почему площади перестали быть нужны современному городу.
Я покажу вам старые фотографии 📸 города, запечатлевшие его исторический облик и позволяющие наиболее полно создать впечатление о духе старого Екатеринбурга. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. К. Либкнехта, 48, ТЮЗ, Екатеринбург
Место завершения
🏁 По договоренности
Исчезнувшие площади Екатеринбурга
Исчезнувшие площади Екатеринбурга
Исчезнувшие площади Екатеринбурга
Исчезнувшие площади Екатеринбурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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