Что вас ожидает:Экскурсия проходит по исчезнувшим и частично сохранившимся площадям исторического Екатеринбурга: Лузинская площадь в Мельковской слободе, Вознесенская, Дровяная, Малаховская, Сенная и Хлебная.

У каждой площади — своя судьба: где-то возник парк 🌳, где-то сквер, а некоторые оказались полностью застроены конструктивистскими домами и «сталинками».

Двигаясь от площади к площади, участники экскурсии 🧭 увидят сохранившиеся строения XIX — начала ХХ вв, узнают, зачем екатеринбуржцы собирались на площадях и почему площади перестали быть нужны современному городу.

Я покажу вам старые фотографии 📸 города, запечатлевшие его исторический облик и позволяющие наиболее полно создать впечатление о духе старого Екатеринбурга. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.