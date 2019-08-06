21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Задачей архитекторов было не только обеспечить жильем, конторами и площадями новые ведомства и предприятия. В этот период формируется генеральный план города «большой Свердловск» — исчезают дореволюционные здания, площади и рынки, появляются совершенно новые прострнаства и доминанты. Архитекторам конструктивизма приходится буквально придумывать квартирное жилье. Сегодня для нас это очевидно, но в 30-е годы проводилось множество экспериментов с тем, в каких условиях должен жить человек.
Программа
Мы посетим две центральные площади старого Екатеринбурга, перестроенные в эпоху первых пятилеток, а также посмотрим, что случилось с планируемым новым центром Свердловска, строительство которого началось с чистого листа.
Я расскажу:
об эстетике и характерных чертах конструктивизма и за что многие его критикуют;
какая роль отводилась архитектуре в то время;
какие типы зданий появились;
какие привычные сегодня архитектурные решения родились в ту эпоху;
о строителях нового города — дореволюционных архитекторах и молодых и дерзких выпускниках архитектурных ВУЗов;
о гигантомании, которая охватила Свердловск;
о глобальных проектах, которые не были реализованы;
когда конструктивизм стал распространяться за пределы Советского Союза и где получив наибольшее распространение.
Архитекторы Свердловска верили в светлое будущее и строили утопический город на месте старорежимного Екатеринбурга. Вы увидите, как осколки этой утопии до сих пор формируют городскую среду. В результате экскурсии вы познакомитесь с историей и особенностями единственного архитектурного стиля, который Россия экспортировала, а не заимствовала с Запада, поймете, как рождались необходимые и очевидные сегодня аспекты городской жизни.
Маршрут
Здание Горсовета
Первый жилой комбинат НКВД
Спорткомплекс Динамо
Дом старых большевиков
Здание УНИХИМ
Дом связи
Здание облсовета
Первый жилой дом горсовета
Здание Уралснабторга
Здание Уралснабсбыта
Бывший клуб пищевиков
Окружной дом офицеров
Городок чекистов
Здание ДК Строителей
Здание штаба УрВО
Комплекс дома Госпромурала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я архитектор, мое увлечение - история города и городской среды. Но это не только годы постройки тех или иных зданий. За всякой архитектурой стоят люди, создавшие ее - зодчие, их заказчики, те кто наполняли эти стены жизнью, те кто разрушали и отставиали это место.
Прошлой весной я подумала что слишком мало гуляю по городу и решила делать по одной новой экскурсии в неделю. Так я подготовила и провела 14 разных экскурсий. Я хотела бы представить вам 9 самых интересных.
+ Необычная тема. Нас заинтересовал этот маршрут, поскольку хотелось чего-то помимо обзорной экскурсии по Екатеринбургу.
+ Конструктивизм - бренд Екатеринбурга, очень важен, чтобы понять и прочувствовать город.
- Но, как оказалось, маршрут не был полностью рассчитан на 3 часа (либо гид решила не водить нас в некоторые места). Наша экскурсия закончилась раньше.
- Поскольку список мест мы прошли раньше времени (хоть и, по словам гида, двигались достаточно размеренно), нам было предложено пройтись по набережной. Время все еще оставалось и нас привели в Ельцин центр. Было жалко потраченного на дорогу времени.
- Гид не все время что-то рассказывала: были моменты, когда долго шли и молчали.
- Нам показалось, что гид не полностью была компетентна в теме архитектуры. Не всегда знала и могла подобрать правильные слова. Например, указывая на здание, говорила, что на нем много всяких "штучек-дрючек", имея в виду завитки или медальоны.
- Не проходит по критерию цена-качество. Если вас меньше 4 человек, то не советую брать эту экскурсию - будет жалко потраченных денег.
- Не получили желаемого объема информации. Экскурсию берешь, в первую очередь, для того, чтобы обогатиться, а здесь все было как-то поверхностно. Например, Полина посоветовала посетить Ельцин центр, вместо музея камнерезного искусства, потому что в последнем очень скучно. Но люди же бывают разные и не всем нравится смотреть на торговые центры.
- Очень странно, что так много отличных отзывов. Нужно было прислушаться к отзыву Екатерины от 24 мая 2019: "..не хватило деталей, философии, чертежей.."
Артур
13 июля 2019
Лично у меня помимо просто знакомства с достопримечательностями центра города экскурсия вызвала неожиданные размышления о социальном, общественном, и даже идеологическом аспекте развития архитектуры всего СССР в послереволюционный и послевоенный период. Приятно когда жизнь преподносит сюрпризы, и ты получаешь больше чем ожидал.
Спасибо !
Екатерина
24 мая 2019
Для неподготовленного слушателя экскурсия отличная, дает общий взгляд на конструктивизм. Однако для людей с бэкграндом информация достаточно поверхностная, не хватило деталей, философии, чертежей и фотографий.
Максим
27 марта 2019
Полина прекрасный гид, мы с удовольствием прошлись по Екатеринбургу и узнали как про историю конструктивизма в Екатеринбурге, так и о самом городе очень много. Три с половиной часа пролетели незаметно, крайне рекомендую всем любителям конструктивизма, да и всем остальным. Спасибо!
Сергей
25 марта 2019
Не специалисты, но архитектурой интересуемся. Полина прекрасно владеет темой, интересно и увлечённо рассказывает. Впечатления от экскурсии самые лучшие.
Дарья
29 октября 2018
Большое спасибо Полине! Получили огромное удовольствие от экскурсии и узнали много нового о собственном городе))) с нетерпением ждём новых маршрутов!!
Мария
9 сентября 2018
Большое спасибо Полине за интересную экскурсию и приятное общение! Екатеринбург - очень приятный город, а после экскурсии город открылся с новой стороны и ещё больше понравился! Рекомендую!
Ирина
28 августа 2018
Полина очень увлеченный человек, с интересом рассказывает о том, что ей интересно. Прогулка была замечательная!
Леонид
10 августа 2018
Экскурсия очень и очень понравилась. Не смотря на практически проливной дождь. Полина профессионал своего дела. Экскурсия проходила в режиме диалога и обмена мнениями, что не мало важно сейчас, когда кругом сухие экскурсии. . Тут видно, что человек работает и совершенствует свои экскурсии. Это дорого стоит, плюс Полина влюблена в свой город и хочет показать его гостям со всех сторон. Огромное спасибо. И всегда буду рекомендовать своим знакомым. Спасибо.
Marina
23 июля 2018
Совершенно потрясающе! В Екатеринбург можно приезжать хотя бы только ради этой экскурсии. Полина - профессиональный архитектор, удивительный рассказчик, очень образованный человек и кладезь интереснейших историй.
Открыть все исторические этапы развития и бренды Екатеринбурга на прогулке по берегам Исети
Исеть — маленькая река, имеющая большое значение для Екатеринбурга. Она петляет в прямоугольной сетке улиц, показываясь горожанам тут и там, течет сквозь структуру города, не подчиняясь ей. Мы, как и река, выйдем за рамки структуры, прогуляемся вниз по течению Исети. Я объясню все этапы развития Екатеринбурга и покажу их наследие, открою самые парадные пространства нашего города и его потайные закутки, старинные заводы, особняки прошедших эпох и новейшие небоскребы из стекла и бетона.
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Я докажу вам, что история Екатеринбурга не ограничивается печальным эпизодом в Ипатьевском доме — она гораздо богаче и интереснее. Вы проследите путь уральской столицы от завода-крепости до современного «города для людей», увидите его самые значимые архитектурные памятники разных эпох и узнаете, чем он жил в разные годы. И, хотя экскурсия проходит на автомобиле, вы также погуляете по Екатеринбургу пешком — ведь невозможно иначе сблизиться с городом.
В этой экскурсии собраны воедино все знаковые чёрточки Екатеринбурга. Самый компактный город-миллионник, место гибели царской семьи, столица русского рока и очаг «золотой лихорадки» — история Екатеринбурга богата неожиданными сюжетными поворотами. На прогулке по городу вы перелистаете главные страницы этой истории, одну за другой, а иллюстрациями будут величественные, старинные и символичные архитектурные памятники.
Посетить места, связанные с императорской фамилией, и открыть новые факты о гибели Николая II
Эта авторская экскурсия создана для тех, кого действительно интересует судьба семьи Николая II. Во время поездки к Храму на Крови и Ганиной Яме я помогу вам разобраться в трагических событиях 1918 года, узнать новые факты о жизни императорской семьи в доме Ипатьева, ответить на принципиально важные вопросы о гибели Романовых и отделить мифы от исторических фактов.
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Эта экскурсия познакомит вас с одним из самых ярких памятников конструктивизма в бывшем Свердловске. Мы обойдем архитектурный комплекс и заглянем в одну из квартир, увидим городок «изнутри» и поговорим о его повседневной жизни. Вы погрузитесь в атмосферу закрытого мира, и сегодня притягивающую любителей авангардной архитектуры и городской истории.
Путешествие в эпоху известных предпринимателей и их самобытных домов
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