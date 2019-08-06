21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать, как с уникальным российским стилем архитектуры рождались необходимые аспекты городской жизни

Полина
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Полина – ваш гид
До революции Екатеринбург был маленьким уездным городом Пермской губернии.

После — превратился в столицу огромной Уральской области, в нем произошел взрывной рост населения, развернулось огромное строительство.

Именно в ту эпоху сложились многие вещи, которые сейчас кажутся нам очевидными: квартира, её удобства и функциональная жизнь в городской среде.

Я расскажу, как рождались эти понятия благодаря уникальному российскому стилю архитектуры — конструктивизму, какие задачи ставили перед собой отцы-основатели и почему именно в Екатеринбурге расположена самая большая коллекция конструктивизма в мире.
4900 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.86
История и эстетика конструктивизма
История и эстетика конструктивизма

Задачей архитекторов было не только обеспечить жильем, конторами и площадями новые ведомства и предприятия. В этот период формируется генеральный план города «большой Свердловск» — исчезают дореволюционные здания, площади и рынки, появляются совершенно новые прострнаства и доминанты. Архитекторам конструктивизма приходится буквально придумывать квартирное жилье. Сегодня для нас это очевидно, но в 30-е годы проводилось множество экспериментов с тем, в каких условиях должен жить человек.

Программа

Мы посетим две центральные площади старого Екатеринбурга, перестроенные в эпоху первых пятилеток, а также посмотрим, что случилось с планируемым новым центром Свердловска, строительство которого началось с чистого листа.

Я расскажу:

  • об эстетике и характерных чертах конструктивизма и за что многие его критикуют;
  • какая роль отводилась архитектуре в то время;
  • какие типы зданий появились;
  • какие привычные сегодня архитектурные решения родились в ту эпоху;
  • о строителях нового города — дореволюционных архитекторах и молодых и дерзких выпускниках архитектурных ВУЗов;
  • о гигантомании, которая охватила Свердловск;
  • о глобальных проектах, которые не были реализованы;
  • когда конструктивизм стал распространяться за пределы Советского Союза и где получив наибольшее распространение.

Архитекторы Свердловска верили в светлое будущее и строили утопический город на месте старорежимного Екатеринбурга. Вы увидите, как осколки этой утопии до сих пор формируют городскую среду. В результате экскурсии вы познакомитесь с историей и особенностями единственного архитектурного стиля, который Россия экспортировала, а не заимствовала с Запада, поймете, как рождались необходимые и очевидные сегодня аспекты городской жизни.

Маршрут

  • Здание Горсовета
  • Первый жилой комбинат НКВД
  • Спорткомплекс Динамо
  • Дом старых большевиков
  • Здание УНИХИМ
  • Дом связи
  • Здание облсовета
  • Первый жилой дом горсовета
  • Здание Уралснабторга
  • Здание Уралснабсбыта
  • Бывший клуб пищевиков
  • Окружной дом офицеров
  • Городок чекистов
  • Здание ДК Строителей
  • Здание штаба УрВО
  • Комплекс дома Госпромурала
История и эстетика конструктивизма
История и эстетика конструктивизма
История и эстетика конструктивизма
История и эстетика конструктивизма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Полина
Полина
Я архитектор, мое увлечение - история города и городской среды. Но это не только годы постройки тех или иных зданий. За всякой архитектурой стоят люди, создавшие ее - зодчие, их заказчики, те кто наполняли эти стены жизнью, те кто разрушали и отставиали это место. Прошлой весной я подумала что слишком мало гуляю по городу и решила делать по одной новой экскурсии в неделю. Так я подготовила и провела 14 разных экскурсий. Я хотела бы представить вам 9 самых интересных.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 августа 2019
+ Необычная тема. Нас заинтересовал этот маршрут, поскольку хотелось чего-то помимо обзорной экскурсии по Екатеринбургу.
+ Конструктивизм - бренд Екатеринбурга, очень важен, чтобы понять и прочувствовать город.
- Но, как оказалось, маршрут не был полностью рассчитан на 3 часа (либо гид решила не водить нас в некоторые места). Наша экскурсия закончилась раньше.
- Поскольку список мест мы прошли раньше времени (хоть и, по словам гида, двигались достаточно размеренно), нам было предложено пройтись по набережной. Время все еще оставалось и нас привели в Ельцин центр. Было жалко потраченного на дорогу времени.
- Гид не все время что-то рассказывала: были моменты, когда долго шли и молчали.
- Нам показалось, что гид не полностью была компетентна в теме архитектуры. Не всегда знала и могла подобрать правильные слова. Например, указывая на здание, говорила, что на нем много всяких "штучек-дрючек", имея в виду завитки или медальоны.
- Не проходит по критерию цена-качество. Если вас меньше 4 человек, то не советую брать эту экскурсию - будет жалко потраченных денег.
- Не получили желаемого объема информации. Экскурсию берешь, в первую очередь, для того, чтобы обогатиться, а здесь все было как-то поверхностно. Например, Полина посоветовала посетить Ельцин центр, вместо музея камнерезного искусства, потому что в последнем очень скучно. Но люди же бывают разные и не всем нравится смотреть на торговые центры.
- Очень странно, что так много отличных отзывов. Нужно было прислушаться к отзыву Екатерины от 24 мая 2019: "..не хватило деталей, философии, чертежей.."
13 июля 2019
Лично у меня помимо просто знакомства с достопримечательностями центра города экскурсия вызвала неожиданные размышления о социальном, общественном, и даже идеологическом аспекте развития архитектуры всего СССР в послереволюционный и послевоенный период. Приятно когда жизнь преподносит сюрпризы, и ты получаешь больше чем ожидал.
Спасибо !
24 мая 2019
Для неподготовленного слушателя экскурсия отличная, дает общий взгляд на конструктивизм. Однако для людей с бэкграндом информация достаточно поверхностная, не хватило деталей, философии, чертежей и фотографий.
Максим
27 марта 2019
Полина прекрасный гид, мы с удовольствием прошлись по Екатеринбургу и узнали как про историю конструктивизма в Екатеринбурге, так и о самом городе очень много. Три с половиной часа пролетели незаметно, крайне рекомендую всем любителям конструктивизма, да и всем остальным. Спасибо!
25 марта 2019
Не специалисты, но архитектурой интересуемся. Полина прекрасно владеет темой, интересно и увлечённо рассказывает. Впечатления от экскурсии самые лучшие.
Дарья
29 октября 2018
Большое спасибо Полине! Получили огромное удовольствие от экскурсии и узнали много нового о собственном городе))) с нетерпением ждём новых маршрутов!!
9 сентября 2018
Большое спасибо Полине за интересную экскурсию и приятное общение! Екатеринбург - очень приятный город, а после экскурсии город открылся с новой стороны и ещё больше понравился! Рекомендую!
28 августа 2018
Полина очень увлеченный человек, с интересом рассказывает о том, что ей интересно. Прогулка была замечательная!
10 августа 2018
Экскурсия очень и очень понравилась. Не смотря на практически проливной дождь. Полина профессионал своего дела. Экскурсия проходила в режиме диалога и обмена мнениями, что не мало важно сейчас, когда кругом сухие экскурсии. . Тут видно, что человек работает и совершенствует свои экскурсии. Это дорого стоит, плюс Полина влюблена в свой город и хочет показать его гостям со всех сторон. Огромное спасибо. И всегда буду рекомендовать своим знакомым. Спасибо.
Marina
23 июля 2018
Совершенно потрясающе! В Екатеринбург можно приезжать хотя бы только ради этой экскурсии. Полина - профессиональный архитектор, удивительный рассказчик, очень образованный человек и кладезь интереснейших историй.
Ещё 11 отзывов

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