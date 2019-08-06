21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

До революции Екатеринбург был маленьким уездным городом Пермской губернии. После — превратился в столицу огромной Уральской области, в нем произошел взрывной рост населения, развернулось огромное строительство. Именно в ту эпоху сложились многие вещи, которые сейчас кажутся нам очевидными: квартира, её удобства и функциональная жизнь в городской среде. Я расскажу, как рождались эти понятия благодаря уникальному российскому стилю архитектуры — конструктивизму, какие задачи ставили перед собой отцы-основатели и почему именно в Екатеринбурге расположена самая большая коллекция конструктивизма в мире.

Задачей архитекторов было не только обеспечить жильем, конторами и площадями новые ведомства и предприятия. В этот период формируется генеральный план города «большой Свердловск» — исчезают дореволюционные здания, площади и рынки, появляются совершенно новые прострнаства и доминанты. Архитекторам конструктивизма приходится буквально придумывать квартирное жилье. Сегодня для нас это очевидно, но в 30-е годы проводилось множество экспериментов с тем, в каких условиях должен жить человек.

Программа

Мы посетим две центральные площади старого Екатеринбурга, перестроенные в эпоху первых пятилеток, а также посмотрим, что случилось с планируемым новым центром Свердловска, строительство которого началось с чистого листа.

Я расскажу:

об эстетике и характерных чертах конструктивизма и за что многие его критикуют;

какая роль отводилась архитектуре в то время;

какие типы зданий появились;

какие привычные сегодня архитектурные решения родились в ту эпоху;

о строителях нового города — дореволюционных архитекторах и молодых и дерзких выпускниках архитектурных ВУЗов;

о гигантомании, которая охватила Свердловск;

о глобальных проектах, которые не были реализованы;

когда конструктивизм стал распространяться за пределы Советского Союза и где получив наибольшее распространение.

Архитекторы Свердловска верили в светлое будущее и строили утопический город на месте старорежимного Екатеринбурга. Вы увидите, как осколки этой утопии до сих пор формируют городскую среду. В результате экскурсии вы познакомитесь с историей и особенностями единственного архитектурного стиля, который Россия экспортировала, а не заимствовала с Запада, поймете, как рождались необходимые и очевидные сегодня аспекты городской жизни.

Маршрут