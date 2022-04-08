Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»

Познакомиться с прошлым Курганской области, посетить музей и отдохнуть в бальнеологическом комплексе

Индивидуальная
В путешествии из столицы Урала вы откроете молодой регион России, богатый пейзажами и минеральной водой, схожей с прославленной ессентукской.

По пути я познакомлю вас с историей края и расскажу о местном купечестве.

В музее Шадринска, на родине Бронникова, вы рассмотрите его знаменитые итальянские пейзажи.

А остаток дня проведете в уютном оздоровительном центре.
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
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Что вас ожидает

Путевая экскурсия и посещение Шадринска

Дорога в одну сторону займет около 4 часов. По пути вы услышите историю становления Екатеринбурга, Шадринска и Курганской области. Я расскажу о местных купцах-мукомолах, описанных подробно в романе Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб». Покажу старинные фотографии окрестных селений. Также поговорим о самом известном уроженце города — скульпторе Иване Шадре. А на месте я предложу посетить музей, где вы познакомитесь с коллекцией живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, этнографии, редкой книги, археологии, палеонтологии, геологии. Здесь же вы увидите пейзажи Ф. А. Бронникова. А после погуляем по историческому центру и заглянем в кафе на обед.

Источник минеральных вод

Несколько лет назад на территории Курганской области открыли бальнеологический комплекс с бассейнами. Температура целебной воды из местных источников в любое время года не опускается ниже 30 °C, а чаще составляет 36–38 °C. В вашем распоряжении будет не менее 3 часов для отдыха и прохождения различных процедур, включая гидромассажные ванны. Кроме того, вы сможете попить и набрать с собой лечебной воды, близкой по составу к широко известной «Ессентуки № 4».

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле, обед и входные билеты входят в стоимость
  • Необходимо взять с собой: купальный костюм, шапочку для бассейна или для душа, 2 полотенца, банный халат или большое полотенце, сланцы, фен для сушки волос
  • Для набора воды из подземной скважины возьмите с собой тару

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Площадь 1905 года
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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