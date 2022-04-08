Что вас ожидает

Путевая экскурсия и посещение Шадринска

Дорога в одну сторону займет около 4 часов. По пути вы услышите историю становления Екатеринбурга, Шадринска и Курганской области. Я расскажу о местных купцах-мукомолах, описанных подробно в романе Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб». Покажу старинные фотографии окрестных селений. Также поговорим о самом известном уроженце города — скульпторе Иване Шадре. А на месте я предложу посетить музей, где вы познакомитесь с коллекцией живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, нумизматики, этнографии, редкой книги, археологии, палеонтологии, геологии. Здесь же вы увидите пейзажи Ф. А. Бронникова. А после погуляем по историческому центру и заглянем в кафе на обед.

Источник минеральных вод

Несколько лет назад на территории Курганской области открыли бальнеологический комплекс с бассейнами. Температура целебной воды из местных источников в любое время года не опускается ниже 30 °C, а чаще составляет 36–38 °C. В вашем распоряжении будет не менее 3 часов для отдыха и прохождения различных процедур, включая гидромассажные ванны. Кроме того, вы сможете попить и набрать с собой лечебной воды, близкой по составу к широко известной «Ессентуки № 4».

Организационные детали