Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!

Побывать в «медной столице Урала», заглянуть в мечеть и полюбоваться ретроавтомобилями в музее

Верхняя Пышма — спутник Екатеринбурга.

Я расскажу, как из поселка Медный Рудник он вырос до самого передового города Свердловской области и почему многие местные жители стремятся в него переехать.

Покажу уголок «маленькой Турции» — мечеть им.

имама Исмаила аль-Бухари — солнечные часы, интересные скульптуры и памятники.

Заедем мы и в музей военной техники!
Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!
Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!
Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!
Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!
Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!
Из Екатеринбурга — в Верхнюю Пышму!

Что вас ожидает

Верхняя Пышма: мечеть, стрит-арт и не только

Вы увидите главные достопримечательности Верхней Пышмы: памятник Уральским рудокопам, солнечные часы со знаками зодиака, необычные скульптуры и образцы стрит-арта. А также оцените крупнейшую в нашем регионе Медную мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари, возведенную турецкими мастерами по классическим восточным канонам.

Музей транспорта

Еще одним большим впечатлением от Верхней Пышмы станет грандиозный музей военной и автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании. Вы оцените достижения советской и зарубежной инженерной мысли, увидите сотни различных машин, мотоциклов и велосипедов. Кроме того, узнаете интересные факты о развитии транспорта в мире за последние 130 лет.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Уралмаш
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елизавета
Елизавета
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
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