Что вас ожидает

Верхняя Пышма: мечеть, стрит-арт и не только

Вы увидите главные достопримечательности Верхней Пышмы: памятник Уральским рудокопам, солнечные часы со знаками зодиака, необычные скульптуры и образцы стрит-арта. А также оцените крупнейшую в нашем регионе Медную мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари, возведенную турецкими мастерами по классическим восточным канонам.

Музей транспорта

Еще одним большим впечатлением от Верхней Пышмы станет грандиозный музей военной и автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании. Вы оцените достижения советской и зарубежной инженерной мысли, увидите сотни различных машин, мотоциклов и велосипедов. Кроме того, узнаете интересные факты о развитии транспорта в мире за последние 130 лет.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.