Музей Истории купечества в Кунгуре с чаепитием или экскурсия в Музей самоваров с дегустацией
Что вас ждёт
07:00 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. Дорога в Кунгур, рассказ экскурсовода.
Экскурсия по Кунгуру, посещение Тихвинского храма, гончарной лавки. Во время экскурсии 🧭 по городу Кунгуру вы увидите старинные дома и узнаете о славном купеческом прошлом города. Также вы сможете прикоснуться к одному из самых необычных памятников Прикамья — пупу Земли. В этом месте сходятся семь дорог: пять автомобильных и пешеходных, и две водные дороги. Считается, если потереть пуп и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
Обед
Посещение Кунгурской Ледяной пещеры (в тёплое время года для посещения пещеры необходимо взять тёплые вещи, так как в пещере температура опускается до - 5°C. Необходима тёплая кофта, штаны, шапка, шарф, закрытая обувь). Температура даже в самые жаркие дни не поднимается выше нуля. Какие только причудливые формы не принимает вода, замерзая в сталагмиты и сталактиты.
Во время 1, 5 часового путешествия вы попадёте в зимнюю сказку. Первый грот, где вы побываете, недаром называется Бриллиантовым: его своды покрыты густой бахромой изморози, сверкающей, как алмазы. Своды грота Данте ступенчатые. Мысленно по ним можно подняться и вверх, и вниз. Невольно вспоминаются стихи Данте Алигьери из его «Божественной комедии». В Крестовом гроте вас удивят многометровые сталагмиты и сталактиты.
Ледяная пещера интересна не только ледяными образованиями, но и своими подземными озёрами. Их более 70. Первое озеро на пути экскурсии вас встретит в гроте Атлантида. В гроте Дружба и Хлебниковых находится самое большое озеро, шириной до 40 метров, глубиной до 3 метров. Интересно, что даже в таких условиях есть жизнь. В подземных озёрах встречается слепой рачок Крангоникс. В гроте Романтиков можно увидеть подводный канал — сифон, длиною до 40 метров, который у многих ассоциируется со сказом П. П. Бажова «Синюшкин колодец». А каких только легенд и преданий не хранит в себе ледяное царство! Часть из этих легенд вы узнаете во время экскурсии.
Интерактивная программа в музее Истории 📖 купечества в Кунгуре с чаепитием или экскурсия ⛳ в музей 🖼 самоваров с дегустацией морковного или травяного чая и деревенских пирогов в пос. Суксун. Суксун известен на Урале как родина самоваров. Первое упоминание об изготовлении на демидовском заводе самоваров относится к 1740 г., тогда как упоминание о тульских самоварах — к 1746 году. В небольшом и уютном Музее самоваров вам расскажут не только интересную историю начала производства, но и покажут, как делали самовары.
Дорога в Екатеринбург, по желанию просмотр фильмов;
21:00 — (ориентировочно) прибытие в Екатеринбург.
Важная информация
Рекомендуем взять с собой телефон или фотоаппарат, чтобы стать участником нашего фотоконкурса «Урал, мы тебя любим!»
В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
Собираясь на экскурсию, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса.
Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
Собираясь на природные экскурсии, не забудьте, пожалуйста, обработать одежду и, если можно, открытые участки тела, специальным отпугивающим средством. Одежда должна вас защищать от укусов насекомых и змей.
О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
Автобус идёт по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается.
В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
комфортабельный туристический автобус
услуги экскурсовода
входные билеты и экскурсия в пещере
обед
полдник (чаепитие с пирогами).
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.