Профсервис – Гид из Екатеринбурга

Посетите Кунгурскую Ледяную пещеру.



В Крестовом гроте вас удивят многометровые сталагмиты и сталактиты.



Ледяная пещера интересна не только ледяными образованиями, но и своими подземными озёрами, которых более 70.



Прикоснетесь к одному из самых необычных памятников Прикамья — пупу Земли, а также вас ждёт интерактивная программа в музее Истории 📖 купечества в Кунгуре с чаепитием.