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Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием

Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Посетите Кунгурскую Ледяную пещеру.

В Крестовом гроте вас удивят многометровые сталагмиты и сталактиты.

Ледяная пещера интересна не только ледяными образованиями, но и своими подземными озёрами, которых более 70.

Прикоснетесь к одному из самых необычных памятников Прикамья — пупу Земли, а также вас ждёт интерактивная программа в музее Истории 📖 купечества в Кунгуре с чаепитием.
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  • 👥Групповая
  • Подземная
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием
Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием

Что вы увидите

  • Кунгурская Ледяная пещера
  • Кунгур
  • Тихвинский храм
  • Гончарная лавка
  • Пуп Земли
  • Кунгурская Ледяная пещера
  • Музей Истории купечества в Кунгуре с чаепитием или экскурсия в Музей самоваров с дегустацией
Что вас ждёт
  • 07:00 — выезд из Екатеринбурга, от «Маринс-Парк отеля», ул. Челюскинцев, 106 — напротив ж/д вокзала. Дорога в Кунгур, рассказ экскурсовода.
  • Экскурсия по Кунгуру, посещение Тихвинского храма, гончарной лавки. Во время экскурсии 🧭 по городу Кунгуру вы увидите старинные дома и узнаете о славном купеческом прошлом города. Также вы сможете прикоснуться к одному из самых необычных памятников Прикамья — пупу Земли. В этом месте сходятся семь дорог: пять автомобильных и пешеходных, и две водные дороги. Считается, если потереть пуп и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
  • Обед
  • Посещение Кунгурской Ледяной пещеры (в тёплое время года для посещения пещеры необходимо взять тёплые вещи, так как в пещере температура опускается до - 5°C. Необходима тёплая кофта, штаны, шапка, шарф, закрытая обувь). Температура даже в самые жаркие дни не поднимается выше нуля. Какие только причудливые формы не принимает вода, замерзая в сталагмиты и сталактиты.
  • Во время 1, 5 часового путешествия вы попадёте в зимнюю сказку. Первый грот, где вы побываете, недаром называется Бриллиантовым: его своды покрыты густой бахромой изморози, сверкающей, как алмазы. Своды грота Данте ступенчатые. Мысленно по ним можно подняться и вверх, и вниз. Невольно вспоминаются стихи Данте Алигьери из его «Божественной комедии». В Крестовом гроте вас удивят многометровые сталагмиты и сталактиты.
  • Ледяная пещера интересна не только ледяными образованиями, но и своими подземными озёрами. Их более 70. Первое озеро на пути экскурсии вас встретит в гроте Атлантида. В гроте Дружба и Хлебниковых находится самое большое озеро, шириной до 40 метров, глубиной до 3 метров. Интересно, что даже в таких условиях есть жизнь. В подземных озёрах встречается слепой рачок Крангоникс. В гроте Романтиков можно увидеть подводный канал — сифон, длиною до 40 метров, который у многих ассоциируется со сказом П. П. Бажова «Синюшкин колодец». А каких только легенд и преданий не хранит в себе ледяное царство! Часть из этих легенд вы узнаете во время экскурсии.
  • Интерактивная программа в музее Истории 📖 купечества в Кунгуре с чаепитием или экскурсия ⛳ в музей 🖼 самоваров с дегустацией морковного или травяного чая и деревенских пирогов в пос. Суксун. Суксун известен на Урале как родина самоваров. Первое упоминание об изготовлении на демидовском заводе самоваров относится к 1740 г., тогда как упоминание о тульских самоварах — к 1746 году. В небольшом и уютном Музее самоваров вам расскажут не только интересную историю начала производства, но и покажут, как делали самовары.
  • Дорога в Екатеринбург, по желанию просмотр фильмов;
  • 21:00 — (ориентировочно) прибытие в Екатеринбург.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой телефон или фотоаппарат, чтобы стать участником нашего фотоконкурса «Урал, мы тебя любим!»
  • В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
  • Одежда и обувь должны быть удобными хотя бы потому, что вам предстоит неоднократно заходить/выходить из автобуса или много ходить пешком — на пешеходной экскурсии.
  • Собираясь на экскурсию, выясните, какая будет погода и оденьтесь соответственно.
  • Не лишним будет взять в дорогу воду, необходимые лекарства, термос с тёплым чаем или кофе и какой-то перекус из продуктов длительного хранения. Горячие напитки можно разливать и пить только во время остановок автобуса.
  • Пожалуйста, позвоните или напишите нам за 1 рабочий день до начала экскурсии и уточните место и время встречи.
  • Ждём вас к экскурсионному автобусу за 15 минут до начала экскурсии. На лобовом стекле автобуса будет табличка с наименованием экскурсии.
  • Просим пристегиваться ремнями безопасности и не ходить по автобусу во время его движения.
  • Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в автобусе 🚌 и на территории осмотра объектов, стоянок во время экскурсии.
  • Просим соблюдать время, отпущенное на осмотр того или иного экскурсионного объекта, чтобы не отстать от автобуса.
  • Пожалуйста, не перебивайте экскурсовода во время его рассказа, он обязательно сам даст вам возможность задать вопрос.
  • При посещении монастырей и храмов вы должны быть соответственно одеты: дамы в одежде, закрывающей колени и плечи, в платке или ином головном уборе.
  • Собираясь на природные экскурсии, не забудьте, пожалуйста, обработать одежду и, если можно, открытые участки тела, специальным отпугивающим средством. Одежда должна вас защищать от укусов насекомых и змей.
  • О забытых вещах в автобусе или на маршруте, сообщайте, пожалуйста, экскурсоводу, он постарается вам помочь. Обменяйтесь с ним мобильным телефоном при встрече.
  • Автобус идёт по маршруту: в назначенном месте забирает и возвращает группу. Изменение маршрута «по ходу» не допускается.
  • В программе экскурсии возможны небольшие изменения.
  • При возникновении чрезвычайной ситуации наберите на мобильном телефоне 112.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги экскурсовода
  • входные билеты и экскурсия в пещере
  • обед
  • полдник (чаепитие с пирогами).
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием
Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием
Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием
Кунгурская Ледяная пещера и музей с чаепитием

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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