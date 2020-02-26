2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Памятники авангарда и история «отца всех заводов»

Прогулка начнется у «ворот» на Уралмаш, несостоявшегося проекта площади Машиностроителей. Вы пройдете через квартал с сохранившимися первыми деревянными домами соцгорода, затем — через кварталы первой каменной застройки для рабочих. Я расскажу о ярких памятниках вокруг площади Первой пятилетки — монументальной гостинице «Мадрид», изящном авангардном доме техучебы и заводской лаборатории, а также о монументах Орджоникидзе и намогильной стеле Банникова, директора строительства завода. Здесь же вы сможете подойти к зданиям проходной завода, заводоуправлению и лаборатории УЗТМ. Поговорим о подробностях из истории первых лет возведения гигантского завода; трудностях, с которыми пришлось столкнуться его создателям, и сложных, порой трагических, судьбах рабочих.

Уют «Дворянского гнезда» и Мона Лиза советского авангарда

Далее переведем внимание на необыкновенно уютный квартал жилых зданий «Дворянского гнезда», где вы познакомитесь с шедевром Оранского и выпускника школы Баухаус Белы Шефлера — фабрикой-кухней (в том числе сможете посмотреть некоторые интерьеры здания и внутренний двор). А в завершение, по специальной договоренности, отправимся на смотровую площадку Белой башни, где я расскажу о главном шедевре свердловского конструктивизма, или «Моне Лизе советского авангарда», как её называют эксперты ЮНЕСКО.