Невьянская наклонная башня

Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Вас ждёт экскурсия ⛳ по Невьянской башне.

Много предположений, легенд и загадок связано с этой башней и, конечно, ей не удалось избежать сравнений с более ранним и известным схожим сооружением — Пизанской башней в Италии.

Но, по некоторым параметрам, она даже превосходит её: пусть, Невьянская башня и «моложе» на несколько веков, зато — выше на несколько сантиметров!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Невьянская наклонная башня
Невьянская наклонная башня

Что вы увидите

  • Храм Преображения Господня
  • Невьянская башня
  • Гончарная мастерская с мастер-классом
Наклонная башня — символ города Невьянск
Невьянская башня, построенная Демидовыми, является одной из самых известных и интересных памятников промышленной архитектуры на Урале. Особенностью Невьянской башни является то, что она построена под наклоном, из-за чего её часто сравнивают с падающей Пизанской башней. Невьянская башня входит в состав Невьянского историко-архитектурного музея, чьи экспозиции отличаются не только своими богатствами, но и высоким техническим оформлением, которое вызывает восторг 🔥 не только у детей, но и у взрослых.
С Невьянской наклонной башней связано много легенд и преданий. Во время экскурсии 🧭 по башне вы сможете услышать некоторую их часть. Традиционно интерес посетителей вызывает необычная комната, обладающая удивительной акустикой: то что произносится в одном углу шёпотом, прекрасно слышно в другом. На верхней площадке вы увидите часы английского мастера начала XVIII века, которые работают и даже играют мелодию!
Далее вас ждёт свободное время, посещение магазинов «Невьянский трикотаж» и «Невьянский валенок», а после вкусного обеда вы отправитесь в гончарную мастерскую, где пройдёте мастер-класс по изготовлению сувенира 🎁 из глины, который останется у вас на память об экскурсии 🧭.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • билет и экскурсии по программе
  • услуги гида-экскурсовода
  • обед.
Что не входит
  • личные расходы (сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 106, Екатеринбург
Невьянская наклонная башня
Невьянская наклонная башня
Невьянская наклонная башня
Невьянская наклонная башня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
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