Наклонная башня — символ города Невьянск

Невьянская башня, построенная Демидовыми, является одной из самых известных и интересных памятников промышленной архитектуры на Урале. Особенностью Невьянской башни является то, что она построена под наклоном, из-за чего её часто сравнивают с падающей Пизанской башней. Невьянская башня входит в состав Невьянского историко-архитектурного музея, чьи экспозиции отличаются не только своими богатствами, но и высоким техническим оформлением, которое вызывает восторг 🔥 не только у детей, но и у взрослых.

С Невьянской наклонной башней связано много легенд и преданий. Во время экскурсии 🧭 по башне вы сможете услышать некоторую их часть. Традиционно интерес посетителей вызывает необычная комната, обладающая удивительной акустикой: то что произносится в одном углу шёпотом, прекрасно слышно в другом. На верхней площадке вы увидите часы английского мастера начала XVIII века, которые работают и даже играют мелодию!

Далее вас ждёт свободное время, посещение магазинов «Невьянский трикотаж» и «Невьянский валенок», а после вкусного обеда вы отправитесь в гончарную мастерскую, где пройдёте мастер-класс по изготовлению сувенира 🎁 из глины, который останется у вас на память об экскурсии 🧭.

Важная информация: