Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому скверу. Экскурсионная программа: В ходе экскурсии 🧭 рассказывается об основании города, его отцах основателях В. Н. Татищеве и В. Гениние. История 📖 Екатеринбургского металлургического завода, Императорской екатеринбургской гранильной фабрики, Екатеринбургского монетного двора.

Проводится экскурс в историю XVIII – XIX вв., когда город 🏙️ был центром управления всей уральской промышленности. Удачным дополнением экскурсии может служить посещение музея Истории камнерезного и ювелирного искусства (билет для школьников 50 руб., экскурсия по музею 400 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.