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Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга

5
4 отзыва
Профсервис
Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Екатеринбург был основан в XVIII веке.

Долгое время являлся центром управления уральской промышленности.

Здесь до сих пор сохранились здания и объекты тех времён.

В этом индивидуальном туре я проведу вас по историческому скверу.

Расскажу об основании города и главных достопримечательностях: Монетном дворе, металлургическом заводе и других.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга

Что вы увидите

  • Исторический сквер
  • Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
  • Городская платина
  • Водонапорная башня
  • Монетный двор
  • Музей природы Урала
  • Музей архитектуры и промышленной техники
  • Музей изобразительных искусств
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому скверу. Экскурсионная программа: В ходе экскурсии 🧭 рассказывается об основании города, его отцах основателях В. Н. Татищеве и В. Гениние. История 📖 Екатеринбургского металлургического завода, Императорской екатеринбургской гранильной фабрики, Екатеринбургского монетного двора.
Проводится экскурс в историю XVIII – XIX вв., когда город 🏙️ был центром управления всей уральской промышленности. Удачным дополнением экскурсии может служить посещение музея Истории камнерезного и ювелирного искусства (билет для школьников 50 руб., экскурсия по музею 400 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (за дополнительную плату — 400 рублей)
  • Транспорт.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга
Персональная историческая экскурсия по центру Екатеринбурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Профсервис
Профсервис
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4 отзыва оставили туристы

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