Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по историческому скверу. Экскурсионная программа: В ходе экскурсии 🧭 рассказывается об основании города, его отцах основателях В. Н. Татищеве и В. Гениние. История 📖 Екатеринбургского металлургического завода, Императорской екатеринбургской гранильной фабрики, Екатеринбургского монетного двора.
Проводится экскурс в историю XVIII – XIX вв., когда город 🏙️ был центром управления всей уральской промышленности. Удачным дополнением экскурсии может служить посещение музея Истории камнерезного и ювелирного искусства (билет для школьников 50 руб., экскурсия по музею 400 руб. ). Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в культурные объекты
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (за дополнительную плату — 400 рублей)
Транспорт.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.