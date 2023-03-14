Дидинский тоннель построен в 1918 году в разгар гражданской войны, а заброшен в 90-е годы. Он прекрасно сохранился и стал меккой для любителей приключений. Его длина — около километра, ширина — 5 метров, а высота — 6 метров. Внутри — разветвлённая система ходов, воздушных и дренажных коллекторов. Также остались доты солдат, которые охраняли сооружение. Пройдя сквозь тоннель, вы узнаете:
09:00 — выезд из Екатеринбурга
10:30 — прогулка по Дидинскому тоннелю
12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договорённости)
13:00 — дорога обратно
16:00 — возращение в Екатеринбург
Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.