Путешествие в Дидинский тоннель

Побывать на заброшенном объекте 1918 года и узнать интересные факты из его истории

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В лесах нашей области можно найти локации с особой атмосферой и любопытным прошлым. Заброшенный Дидинский тоннель идеально подойдёт тем, кто любит необычные места.

Мы пройдём его насквозь, заглянем в систему отвода воды и техническое помещение, осмотрим укрепления — доты. Зимой тоннель покрывается красивым льдом и сосульками-сталактитами.
Путешествие в Дидинский тоннель
Путешествие в Дидинский тоннель
Путешествие в Дидинский тоннель
Путешествие в Дидинский тоннель
Путешествие в Дидинский тоннель
Путешествие в Дидинский тоннель
Путешествие в Дидинский тоннель
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заброшенный тоннель

Дидинский тоннель построен в 1918 году в разгар гражданской войны, а заброшен в 90-е годы. Он прекрасно сохранился и стал меккой для любителей приключений. Его длина — около километра, ширина — 5 метров, а высота — 6 метров. Внутри — разветвлённая система ходов, воздушных и дренажных коллекторов. Также остались доты солдат, которые охраняли сооружение. Пройдя сквозь тоннель, вы узнаете:

  • как с этим местом связан Колчак и его спрятанное золото
  • почему тоннель забросили
  • с какой притчей связаны три арт-надписи в тоннеле
  • и другое!

Примерный тайминг экскурсии

09:00 — выезд из Екатеринбурга
10:30 — прогулка по Дидинскому тоннелю
12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договорённости)
13:00 — дорога обратно
16:00 — возращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Екатеринбурге и по окончании отвезём обратно
  • Экскурсия проводится на автомобилях, подготовленных для преодоления бездорожья
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды
  • С маршрутом справятся взрослые и дети от 10 лет
  • В машине для вас будет чай с печеньем, также можно дополнительно заказать горячее питание, заехать в кафе или взять с собой перекус
  • При сложных погодных условиях экскурсию можно перенести или маршрут может быть изменён
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников, стоимость уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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