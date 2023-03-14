В лесах нашей области можно найти локации с особой атмосферой и любопытным прошлым. Заброшенный Дидинский тоннель идеально подойдёт тем, кто любит необычные места. Мы пройдём его насквозь, заглянем в систему отвода воды и техническое помещение, осмотрим укрепления — доты. Зимой тоннель покрывается красивым льдом и сосульками-сталактитами.

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Описание

Что вас ожидает

Заброшенный тоннель

Дидинский тоннель построен в 1918 году в разгар гражданской войны, а заброшен в 90-е годы. Он прекрасно сохранился и стал меккой для любителей приключений. Его длина — около километра, ширина — 5 метров, а высота — 6 метров. Внутри — разветвлённая система ходов, воздушных и дренажных коллекторов. Также остались доты солдат, которые охраняли сооружение. Пройдя сквозь тоннель, вы узнаете:

как с этим местом связан Колчак и его спрятанное золото

почему тоннель забросили

с какой притчей связаны три арт-надписи в тоннеле

и другое!

Примерный тайминг экскурсии

09:00 — выезд из Екатеринбурга

10:30 — прогулка по Дидинскому тоннелю

12:00 — обед (чай, печенье или горячее питание по договорённости)

13:00 — дорога обратно

16:00 — возращение в Екатеринбург

Тайминг приблизительный и может корректироваться в зависимости от скорости прохождения маршрута и погодных условий.

Организационные детали