Познать жизнь за пределами Екатеринбурга и пройти мастер-класс по лепке пельменей/конфет
Зачем мы покинем город на целый день? Чтобы насладиться красотами природы, ради которых местные художники стекаются на пленэры. Дотронуться до неразрушенных Демидовских построек. Узнать старинные рецепты уральских сладостей или пельменей. Услышать древние поверья и побывать в немноголюдных сёлах — то есть прочувствовать настоящий Урал.
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание мастер-класса
Мемориал жертвам политических репрессий — мрачная страница уральской истории.
Граница Европа–Азия — постоим на стыке двух культур.
Староуткинск, где вы увидите очень красивые природные локации: Винокуренный камень и место слияния рек Дарья и Чусовая, в чьих прозрачных водах рыба хариус видна даже с моста.
Село Чусовое, в котором проживает всего 500 человек. Ради здешних видов художники приезжают на пленэры. Нас будут интересовать стены Демидовских заводов 18 века и захоронение святого, у которого просят об исполнении желаний.
Уральский обед со свежевыпеченным хлебом, мастер-класс по лепке пельменей или кедрово-медовых конфет, которые можно съесть здесь же с чаем или забрать с собой. А также (по желанию) общение с потомственной знахаркой.
Я расскажу о жизни наших предков на Урале: как они устраивали быт и какие традиции чтили. Объясню, что такое современный Урал вне Екатеринбурга и в чём состоит прелесть жизни в уральской глубинке.
Организационные детали
Путешествие проходит на кроссовере «Москвич 3»
Дополнительно оплачивается обед — 350 ₽ за чел.
В хорошую погоду мы сможем покататься на лодке. А ещё порыбачить — даже зимой (по предварительной договорённости)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 744 туристов
Меня зовут Елизавета, и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.