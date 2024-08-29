Зачем мы покинем город на целый день? Чтобы насладиться красотами природы, ради которых местные художники стекаются на пленэры. Дотронуться до неразрушенных Демидовских построек. Узнать старинные рецепты уральских сладостей или пельменей. Услышать древние поверья и побывать в немноголюдных сёлах — то есть прочувствовать настоящий Урал.

Описание мастер-класса

Мемориал жертвам политических репрессий — мрачная страница уральской истории.

Граница Европа–Азия — постоим на стыке двух культур.

Староуткинск, где вы увидите очень красивые природные локации: Винокуренный камень и место слияния рек Дарья и Чусовая, в чьих прозрачных водах рыба хариус видна даже с моста.

Село Чусовое, в котором проживает всего 500 человек. Ради здешних видов художники приезжают на пленэры. Нас будут интересовать стены Демидовских заводов 18 века и захоронение святого, у которого просят об исполнении желаний.

Уральский обед со свежевыпеченным хлебом, мастер-класс по лепке пельменей или кедрово-медовых конфет, которые можно съесть здесь же с чаем или забрать с собой. А также (по желанию) общение с потомственной знахаркой.

Я расскажу о жизни наших предков на Урале: как они устраивали быт и какие традиции чтили. Объясню, что такое современный Урал вне Екатеринбурга и в чём состоит прелесть жизни в уральской глубинке.

Организационные детали